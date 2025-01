Na Allegro kwitnie sprzedaż starterów Orange za 50 zł - u nas macie to za darmo

Bo tak naprawdę, ów sprzedawca nie sprzedaje samych starterów w tej kwocie, a właśnie wiedzę jak uzyskać na nich te kilkaset GB. Nie bez powodu na 22 aukcje ze starterami tylko u tego sprzedawcy, 20 dotyczy starterów Orange, bo to jedyny operator, który ma taką promocję, a wczoraj przedłużył ją do końca czerwca (źródło - blog Orange).

Z ciekawości sprawdziłem, ile przychodu miał ten sprzedawca z tych ofert. W ostatnich 30 dniach na wszystkich ogłoszeniach miał około 1000 sprzedanych starterów z instrukcjami, na łączną kwotę 54 737,00 zł. Odliczając koszt (moje szacunki, mogę się mylić) samych starterów - 5 tys. zł, prowizji dla Allegro - 5 tys. zł, wysyłki - 5 tys. zł oraz być może podatku, na czysto w miesiąc zarobił około 30 tys. zł.

Od razu zaznaczę, że nie jest to żadne oszustwo ze strony tego sprzedawcy, bazuje zwyczajnie na niewiedzy osób, które to kupują u niego i z pewnością nie czytają one moich wpisów na Antyweb. W ostatnich latach, napisałem o tej i wcześniej podobnych promocjach w Orange na kartę co najmniej pięć razy - z dokładną instrukcją, jak niskim kosztem uzyskać taki transfer danych.

Tak więc jeszcze raz napiszę, może i tym razem kilka osób więcej zaoszczędzi nie tylko pieniędzy, ale i czasu.

1 TB (1000 GB) transferu danych na rok w Orange na kartę

Moja krótka i dokładna instrukcja wygląda następująco:

Kupujemy dowolny starter, u dowolnego operatora z wyjątkiem Orange czy Nju Mobile w ofercie na kartę, można w pobliskiej Żabce za 5 zł - rejestrujemy od razu w sklepie ten numer na swoje dane. Przenosimy go już po powrocie do domu do Orange na kartę, pod tym linkiem. Po przeniesieniu numeru, czekamy na kuriera, który dostarczy nam starter od Orange. Wymieniamy w smartfonie kartę SIM, z tej kupionej w Żabce na tą otrzymaną od kuriera. Wysyłamy wiadomość SMS o treści TAK pod numer 80290.

W rezultacie, otrzymamy w ten sposób łącznie 1000 GB transferu danych, na co składa się 400 GB za wyrażenie zgód marketingowych i 600 GB za przeniesienie numeru do Orange na kartę. Jeśli wcześniej korzystaliście już z promocji w Orange - „Bonus za zgodę”, otrzymacie „tylko” 600 GB (pewnie dlatego i profilaktycznie sprzedawca na Allegro podaje tyle gigabajtów).

Dodatkowo, za samo przeniesienie numeru, przysługuje rok ważności konta i bonusowych gigabajtów. To oznacza, że przez cały rok, nie musicie martwić się doładowaniami czy dodatkowymi kosztami - wkładacie kartę SIM do mobilnego routera Wifi czy do smartfona z dualSIM, jako drugą kartę do samego internetu i korzystacie.

Podkreślam, według mojej powyższej instrukcji - jedyny Wasz koszt, to 5 zł na starter z innej niż Orange sieci komórkowej.

Jeśli się zastanawiacie, skąd w ofertach na Allegro zapisy, iż będzie to działało dłużej niż rok, to podam dodatkową instrukcję - przedłużenie na kolejne lata tych gigabajtów, kosztuje 29 zł rocznie. Można za jednym razem wykupić taką ważność konta i GB na kilka lat do przodu.

To wszystko - regulamin tej promocji dla przenoszących numer do Orange na kartę, znajdziecie pod tym linkiem, możecie z niej skorzystać do końca czerwca 2025 roku.