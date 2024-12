Przeniesienie numeru do T-Mobile - wszystko co musisz wiedzieć

To już ostatnia część naszego cyklu, którego publikację rozpoczęliśmy w poniedziałek, a dotyczącego ofert naszych operatorów dla przenoszących numer. Po zestawieniu ofert Orange, Play, Plus, czas na ostatniego operatora infrastrukturalnego: T-Mobile.

Jeśli jednym z Waszych postanowień noworocznych, jest zmiana operatora komórkowego wiedźcie, że nie jesteście w tym samymi - grudzień to najpopularniejszy miesiąc w roku w Polsce na przeniesienie swojego numeru.

Pozostały nam oferty w głównej marce i submarkach operatora T-Mobile.

Przeniesienie numeru do T-Mobile

T-Mobile - abonament komórkowy

Jak już zdążyliście zauważyć w poprzednich wpisach cyklu, w zasadzie tylko Orange mocno skupiał się w tym miesiącu na pojedynczych klientach przenoszących numer. Pozostali operatorzy nie udostępniali dedykowanych ofert dla takich klientów, a raczej promowali przenoszenie od razu większej liczby numerów.

T-Mobile ma aktualnie tożsamą ofertę dla nowych klientów, jak i przenoszących numer:

w abonamencie komórkowym M - nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s za 70 zł miesięcznie,

w abonamencie komórkowym L - nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych bez ograniczeń danych i prędkości za 90 zł miesięcznie.

Nowy numer czy przenoszony od innego operatora, może tu liczyć na abonament w wysokości 0 zł przez 3 miesiące, w przypadku drugiego numeru będzie to 0 zł przez 6 miesięcy.

I tak, w pierwszej opcji średnio zapłacimy za abonament M - 61,25 zł miesięcznie, a przy dwóch numerach będzie to koszt 53,75 zł miesięcznie za numer.

Oczywiście tu oszczędności również rosną, w przypadku kolejnych nowych czy przenoszonych numerów na jednym koncie. Za trzeci numer płacimy 0 zł przez 9 miesięcy, a za czwarty przez cały rok.

Co w submarkach? Aktualnie nie ma żadnej promocji w subskrypcji Heyah 01 czy Red Bull Mobile - czy przenosicie jeden czy kilka numerów, płacicie tyle samo za każdy. Aczkolwiek zostawię tu je Wam pod ocenę czy może nie korzystniej będzie przenieść swój numer do nich - to ten sam operator i ten sam zasięg (T-Mobile), a ceny niższe.

Subskrypcja w Heyah 01

W subskrypcji Heyah 01 macie do wyboru dwa miesięczne pakiety z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 20 GB i 40 GB, za odpowiednio 19,99 zł i 29,99 zł miesięcznie - do tego pierwszy miesiąc za 1 zł.

Tak więc, przenosząc tu nawet więcej numerów, sumarycznie wyjdzie Was to taniej niż w abonamencie T-Mobile. W przypadku pakietu za 19,99 zł, jeśli chodzi o koszt, będzie on zbliżony do oferty dla większej liczby numerów w Nju Mobile (19 zł za numer) czy Plush (20 zł za numer). Transfer danych dużo niższy, ale jeśli ktoś nie potrzebuje setek gigabajtów, a zależy mu na zasięgu T-Mobile, powinien tę opcję rozważyć.

Subskrypcja w Red Bull Mobile

Subskrypcja w Red Bull Mobile, to oferta dla osób, które chcą sprawdzić czy potrzebują w smartfonie nielimitowanego transferu, bo za 40 zł miesięcznie takowy dostępny jest aż przez 6 miesięcy.

Po upływie tego okresu, zaczyna obowiązywać limit 60 GB w miesiącu (dodatkowe 100 GB za dodatkowe 10 zł miesięcznie). W tej subskrypcji, również mamy pierwszy miesiąc za 1 zł.

