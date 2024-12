Najlepsze oferty dla małych firm w zasięgu T-Mobile

To już ostatnia część naszego grudniowego (A.D 2024) cyklu ofert komórkowych dla małych firm. Po ofertach w zasięgu sieci Orange, Play i Plus, został nam najskromniejszy zestaw (jeśli chodzi o liczbę dostępnych ofert dla firm) - w zasięgu sieci T-Mobile.

Zwykle publikujemy dla Was zestawienia ofert u naszych operatorów, przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Wiemy jednak, że czytają nas również właściciele małych firm, a zwłaszcza posiadających jednoosobową działalność gospodarczą (JDG).

Dla takich klientów przygotowaliśmy serię wpisów z ofertami - w zasięgu Orange, Play i Plus, możecie zapoznać się z nimi pod tymi linkami:

Co z większymi firmami? Te mają ułatwione zadanie, bo dla większych biznesów operatorzy mają dedykowane propozycje, oczywiście im firma większa, tym korzystniejsze warunki można uzyskać. Dlatego też, na stronach operatorów nie znajdziecie ofert dla dużych firm, a jedynie dla klientów indywidualnych i małych firm.

Zobaczmy zatem, jak wygląda aktualnie oferta dla małych firm w T-Mobile.

Abonament komórkowy dla firm w T-Mobile

Wykupując teraz nowy numer na firmę lub przenosząc go od innego operatora, możemy wybrać jeden z czterech pakietów abonamentowych.

MagentaBIZNES S za 50 zł (+VAT) miesięcznie, który obejmuje dwie karty SIM - jedna do routera WiFi, druga do smartfona. Na karcie SIM do internetu mamy limit 30 GB transferu danych z limitem prędkości do 40 Mb/s (przez pierwszy kwartał 50 GB z limitem prędkości 40 Mb/s) oraz 50 minut na rozmowy do krajów Unii Europejskich.

Z kolei na karcie SIM do smartfona - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 100 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE (200 minut, jak dokupujemy urządzenie). Do tego taki sam pakiet internetu mobilnego jak na pierwszej karcie SIM.

MagentaBIZNES M za 85 zł (+VAT) miesięcznie. W tym pakiecie karta SIM do internetu nie ma ustawionego limitu danych, jedynie prędkości do 40 Mb/s (przez pierwszy kwartał do 300 Mb/s). Natomiast karta SIM do smartfona jest bez limitu danych i z ograniczeniem prędkości do 40 Mb/s przez całą umowę.

MagentaBIZNES L za 105 zł (+VAT) miesięcznie, różni się transferem danych na karcie SIM do internetu - limit prędkości do 300 Mb/s, a przez pierwsze 3 miesiące do 600 Mb/s.

MagentaBIZNES VIP za 140 zł (+VAT) miesięcznie to już brak limitów danych i prędkości na karcie SIM do internetu.

Wszystkie pakiety mają taki sam zestaw minut do krajów UE.

Który pakiet wybrać? Jeśli potrzebujemy internetu mobilnego w smartfonie i w routerze WiFi, najkorzystniejszy wydaje się abonament MagentaBIZNES L. Za 105 zł (+VAT) miesięcznie, dostajemy w zasadzie nielimitowany dostęp do internetu na obu urządzeniach, co daje nam średni koszt 52,50 zł (+VAT) za każdą z tych usług.

Najdroższy pakiet różni się tylko brakiem limitów prędkości na karcie SIM do routera WiFi, ale umówmy się, że limit 300 Mb/s jest akceptowalną opcją na internet mobilny do biura. Jeśli w biurze korzystamy z internetu stacjonarnego, wystarczającym pakietem do samego smartfona, będzie abonament MagentaBIZNES S za 50 zł (+VAT) miesięcznie.

Co w przypadku, gdy chcemy zakupić numer dla pracowników? Można skorzystać z dodatkowych kart SIM. W każdym z pakietów, kosztuje ona 35 zł (+VAT) miesięcznie (0 zł przez pierwsze pół roku) - z limitem prędkości internetu do 30 Mb/s lub za 45 zł (+VAT) miesięcznie - z limitem 100 Mb/s. Droższa opcja ma tę zaletę, że po roku korzystania, jeśli przestaniemy jej używać - opłata będzie wynosić 1 zł (+VAT) miesięcznie.

Subskrypcje Red Bull Mobile i Heyah 01 dla firm

Niestety, T-Mobile nie ma dedykowanej oferty dla firm w swoich submarkach - Red Bull Mobile i Heyah 01. Przynajmniej na razie, ale pracują na udostępnieniem takowej.