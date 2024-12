Przeniesienie numeru do Plusa - wszystko co musisz wiedzieć

Więcej o naszym cyklu i powodach jego powstania, przeczytacie w pierwszej jego części, poświęconej ofertom Orange - Przeniesienie numeru do Orange, a tu link do drugiej jego części - Przeniesienie numeru do Play.

Grudzień jest bez wątpienia najpopularniejszym miesiącem w roku w Polsce na zmianę operatora, w zestawieniach tych sprawdzamy, czym operatorzy kuszą klientów, których to chcą podebrać konkurencji.

Przeniesienie numeru do Plus

Plus - abonament komórkowy

Plus, podobnie jak Play nie ma aktualnie dedykowanej oferty dla przenoszących numer, aczkolwiek tak samo jak nasz fioletowy operator promuje kolejne numery na koncie, przenoszone od konkurencji.

Przede wszystkim jest to rabat na abonamencie w wysokości 25 zł (standardowa zniżka u operatorów to 20 zł za łączenie usług) i brak opłaty aktywacyjnej (standardowo 40 zł).

Z tym, że niekoniecznie może się to teraz opłacać, z uwagi na korzystniejszą opcję rodzinną. Dla przykładu, wykupując pakiet za 59 zł dla głównego numeru - z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu, za taki sam pakiet dla drugiego numeru zapłacimy 34 zł, dla trzeciego 34 zł i łącznie zamknie się to nam w kwocie 127 zł, czyli 42,33 zł za numer.

To już zdecydowanie lepiej do numeru głównego za 59 zł, dokupić dwa w tej samej cenie, wówczas dwa dodatkowe numery będą nas kosztować 29,50 zł - średnio 39,33 zł za numer (na każdym numerze po 50 GB transferu danych).

Ewentualnie, możemy przenieść razem te trzy numery do pakietu za 99 zł, wówczas zapłacimy 33 zł za numer (na każdym numerze po 250 GB transferu danych).

Jest też opcja dla przeniesienia tylko dwóch numerów, w cenie 69 zł miesięcznie, czyli 34,50 zł za numer (120 GB transferu danych na numerze).

Z kolei, przy większej liczbie numerów do przeniesienia (więcej niż 3), warto dokupić do tego jednego smartfona, bo wszystkie dodatkowe numery kosztować nas będą tylko 29 zł miesięcznie przez całą umowę.

Co w submarkach?

Netia - abonament komórkowy

W Netii możemy liczyć na dwie promocje, przy przeniesieniu numerów. Pierwsza to abonament przez pierwsze 3 miesiące za 1 zł dla jednego numeru.

Druga natomiast to abonament za 1 zł aż przez 6 miesięcy dla kolejnych przenoszonych numerów, w każdym z dostępnych pakietów abonamentowych.

Plush - abonament komórkowy

Jednak najbardziej atrakcyjnie wygląda opcja przeniesienia - zarówno jednego jak i wielu numerów, do abonamentu w submarce Plush.

W przypadku jednego numeru przy abonamencie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z limitem 80 GB (300 GB po dwóch latach stażu) za 40 zł miesięcznie, przez 3 miesiące nie płacimy.

W opcji przeniesienia dwóch do pięciu numerów z kolei - za wszystkie numery na koncie (również za numer główny), zapłacimy zaledwie 20 zł miesięcznie, za taki sam pakiet usług.

Obecnie, jedyną porównywalną do tej opcją na rynku - w cenie i zawartości, jest oferta dla dwóch do pięciu numerów w subskrypcji Nju Mobile (Orange), gdzie każdy numer płaci 19 zł miesięcznie, za nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz za limit transferu danych na start - 60 GB, a po dwóch latach stażu 300 GB.