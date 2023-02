“Przestępcy z aplikacji” to temat, który spędzał sen z powiem wszystkim podróżnym wybierającym przejazdy pojazdami popularnych przewoźników. Opisy przypadków nadużyć i przestępstw, do których mieli dopuszczać się kierowcy m.in. Ubera i Bolta do tej pory mrożą krew w żyłach. Choć same firmy zapewniały, że wprowadzają wszelkie środki ostrożności i mają zerową tolerancję dla takich zachowań, przez wiele miesięcy pojawiały się kolejne doniesienia pasażerek, które padły ofiarami kierowców. W prokuratorach w całym kraju prowadzonych jest kilkadziesiąt postępowań, a tych stale przybywa. Nie dziwi więc fakt, że do sprawy wkroczyli rządzący zapowiadający zmiany w prawie o ruchu drogowym, które mają przełożyć się na zwiększone bezpieczeństwo podróżnych wybierających przejazdy zamawiane w aplikacjach.

Źródło: Unsplash @xokvictor

Niedawno pisaliśmy o zmianach jakie we własnym zakresie wprowadza Bolt. To pokłosie informacji, że Inspektorat Transportu Drogowego wszczął procedurę odebrania uprawnień jednej z firm oferujących przewóz osób. Choć nie padły konkretne nazwy przewoźników, źródła medialne podawały, że chodzi właśnie o Bolta, który miałby stracić pozwolenie na prowadzenie działalności ze względu na fakt, że przewoźnik miał zlecać usługi przedsiębiorcom nieposiadającym odpowiedniej licencji na przewóz osób. Nowe wymagania stawiane przez Bolt wiążą się przede wszystkim z weryfikacją identyfikatorów kierowców przez pracowników Bolt. Kierowcy są również zobligowani do przedstawienia aktualnych zaświadczeń o przejściu badań medycznych i psychologicznych. Zmiany dotyczą też samych pojazdów, które muszą być teraz oznakowane zgodnie z wymogami dla taksówek obowiązujących w danej gminie. Dodatkowo, każdy pojazd będzie weryfikowany przez pracowników na podstawie wypisu z licencji na dany samochód.

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym zmieni zasady działania "przejazdów z aplikacji"

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i wymuszenie na firmach oferujących tego typu usługi stosowanie dodatkowych środków gwarantujących, że za kierownicami pojazdów siadać będą odpowiednie osoby, które uzyskały odpowiednie uprawnienia.

Musimy zrobić wszystko, aby zapewnić pasażerkom bezpieczeństwo. Klucz do tego leży w wykorzystaniu technologii, którą oszukać dużo trudniej niż człowieka

- mówi Janusz Cieszyński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Nowelizacja ustawy wprowadza regulacje, dzięki którym będziemy czuli się bezpieczniej podczas przejazdów. Każdy potencjalny kierowca będzie musiał zgłosić się osobiście do firmy, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z nią i realizacją pierwszego przewozu. Trzeba będzie zostawić swoje zdjęcie, a także przedstawić prawo jazdy i zaświadczenie o niekaralności. Jeśli kierowca posiada polskie prawo jazdy, firma będzie musiała sprawdzić autentyczność dokumentu w rządowej wyszukiwarce Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).

Firmy oferujące przejazdy przez aplikacje będą również zobowiązane do przechowywania zdjęć kierowców przez 5 lat. Będą też musiały weryfikować czy za "kółkiem" siada osoba, która widnieje w dokumentach. Weryfikacja będzie losowa, ale obowiązkowa i wykonywana nie rzadziej niż raz na sto przewozów. Nowelizacja zakłada również obowiązek przechowywania i przetwarzania informacji, które dotyczą osób wykonujących przejazdy. Firmy będą mogły wymieniać się między sobą danymi kierowców, w celu przeprowadzenia weryfikacji. Za niestosowanie się do nowych przepisów grozić będą kary finansowe w wysokości do 1 mln zł.