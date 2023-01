Bolt wprowadza nowe, zaostrzone zasady weryfikacji kierowców i pojazdów

Kilka miesięcy temu Grzegorz w swoim tekście Bolt straci licencję w Polsce? ITD rozpoczęła procedurę odebrania uprawnień informował, że jedna z dużych firm pośredniczących w przewozie osób w Polsce może utracić uprawnienia do organizowania przewozów. Choć nie padły konkretne nazwy przewoźników, źródła medialne podawały, że chodzi właśnie o Bolta, który miałby stracić pozwolenie na prowadzenie działalności ze względu na fakt, że przewoźnik miał zlecać usługi przedsiębiorcom nieposiadającym odpowiedniej licencji na przewóz osób. Choć o sprawie zrobiło się cicho, w ostatnim czasie firmy świadczące tego typu usługi wprowadziły restrykcyjne metody weryfikacji swoich kierowców. Zrobił to także Bolt wprowadzając Nowe Standardy Jakości i Bezpieczeństwa i z nowym rokiem zablokował dostęp do platformy kierowcom, którzy ich nie spełniają.

Nowe Standardy Jakości i Bezpieczeństwa. Bolt z ostrzejszymi regulaminami dla kierowców

Nowe wymagania stawiane przez Bolt wiążą się przede wszystkim z weryfikacją identyfikatorów kierowców przez pracowników Bolt. Kierowcy są również zobligowani do przedstawienia aktualnych zaświadczeń o przejściu badań medycznych i psychologicznych. Zmiany dotyczą też samych pojazdów, które muszą być teraz oznakowane zgodnie z wymogami dla taksówek obowiązujących w danej gminie. Dodatkowo, każdy pojazd będzie weryfikowany przez pracowników na podstawie wypisu z licencji na dany samochód.

Firma uczula też pasażerów, by zwracali szczególną uwagę na to czy nowe zasady obowiązujące kierowców Bolt są przestrzegane. Jeśli tzw. Nowe Standardy nie są spełniane, są oni zachęcani do skontaktowania się bezpośrednio z przewoźnikiem poprzez formularz kontaktowy w aplikacji. Możliwość zgłoszenia braku oznakowania taxi, lub gdy samochód lub kierowca nie zgadza się z tym, co widnieje na ekranie smartfona lub kierownica nie ma widocznego identyfikatora dostępna jest z poziomu sekcji Pomoc w trakcie przejazdu lub po jego zakończeniu. Każdy zgłoszony przypadek ma być sprawdzany i weryfikowany przez pracownika Bolt, a kierowcy, którzy nie przestrzegają zasad zostaną zablokowani z aplikacji. Za zgłoszenia pasażerowie otrzymają 10 zł na kolejny przejazd.

Czy wprowadzane zmiany przez przewoźników przełożą się na zwiększone bezpieczeństwo pasażerów (i kierowców)? Wyciąganie wniosków jest w tej chwili bardzo trudne, jednak dobrze, że popularne aplikacje poważnie traktują to, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie i odpowiednio na to reagują.