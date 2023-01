PKP Intercity tłumaczył swoją podwyżkę wzrostami cen energii, spowodowanymi przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją. Wyższe ceny bazowe za bilety obowiązują od dziś i wzrosły w zależności od kategorii pociągów odpowiednio o:

17,8% dla kategorii EIP;

17,4% dla kategorii EIC;

11,8% dla kategorii TLK/IC

O ile wzrosły ceny za przejazdy pociągami PKP Intercity?

Ceny biletów PKP Intercity: Warszawa Centralna - Gdańsk Główny

Sprawdziłem ceny biletów na popularne kierunki wczoraj, kiedy obowiązywał jeszcze stary cennik i dziś już z nowymi cenami po podwyżce. Starałem się tu ująć wszystkie kategorie przejazdów.



I tak, za przejazd pociągami IC z Warszawy do Gdańska w II klasie, zapłacimy w miejsce 71 zł - 79 zł, czyli 11,26% więcej, ale już w EIP zamiast 169 zł mamy 199 zł - 17,75% więcej w tej samej klasie.



Podobnie więcej zapłacimy za przejazd na tej trasie pociągami TLK, a więc 79 zł. Z kolei bilety na I klasę EIP to już ogromne wzrosty na poziomie około 50 zł, co przy takich cenach robi naprawdę różnicę.

Ceny biletów PKP Intercity: Warszawa Centralna - Kraków Główny



Przy zmianie kierunku wyjazdu na Kraków, w przypadku pociągów EIP podwyżka jest taka sama, co kierunek bałtycki. Nieco inaczej to wygląda, gdy decydujemy się na pociąg w kategorii IC. Według nowego cennika za przejazd II klasą zapłacimy 76 zł w miejsce 57,80 zł, czyli 31,48% więcej - tu mogłem trafić na bilet Łowcy Promo na II klasę, widać to zresztą po różnicach w cenie biletu za przejazd I klasą.

Ceny biletów PKP Intercity: Warszawa Centralna - Poznań Główny



Relacja ze stolicy do Poznania pociągami EIC w II klasie podrożała ze 149 zł do 175 zł, a więc o 17,44%, z kolei w I klasie z 214 zł do 249 zł. Natomiast bilety na pociągi IC w II klasie z 58,65 zł do 65,45 zł, a w I klasie z 90 zł do 101 zł.

Ceny biletów PKP Intercity: Warszawa Centralna - Wrocław Główny



Ostatni z popularnych kierunków do Wrocławia podrożał identycznie jak przejazd do Gdańska w przypadku pociągów EIP. Bilety na IC z kolei podrożały w II klasie z 76 zł do 85 zł, a w I klasie z 99 zł do 111 zł. Taniej zapłacimy za przejazd pociągiem IC na tej trasie, jeśli trafimy na Łowcy Promo.

Bilety Łowcy Promo i Taniej z bliskimi na trasie Warszawa Centralna - Kraków Główny

Niejako ratunkiem na tę podwyżkę są promocje na przejazdy PKP Intercity: Łowcy Promo i Taniej z bliskimi. Jednak opcja Łowcy Promo - w aplikacji mobilnej zarówno wczoraj jak i dzisiaj nie działa. Wczoraj można było jeszcze te promocyjne bilety znaleźć na stronie promocji - dziś też już jest to niemożliwe.



Niemniej wczoraj udało mi się jeszcze na stronie "złapać" promocyjne ceny przejazdu na trasie ze stolicy do Krakowa. W I klasie koszt takiego biletu wynosił wczoraj 74,80 zł.



Łącząc to z promocją Taniej z bliskimi, za dwa bilety na tej trasie mogliśmy zapłacić wczoraj 123,20 zł, czyli 61,60 zł na osobę.



Dziś cena ta wzrosła do 137,20 zł, co daje 68,60 zł. Tak więc, jeśli uda się Wam trafić na bilety objęte pulą tańszych biletów Łowcy Promo, koszt przejazdu na weekend do Krakowa w partnerem/partnerką niewiele wzrośnie. Jednak to jest naprawdę loteria, a poza tym PKP Intercity wrzuca w tę promocję składy kursujące w mało korzystnych godzinach, jak widać na wczorajszym zrzucie.



BlaBlaCar na trasie Warszawa Centralna - Kraków Główny

Nadal jednak - niezależnie czy według starego cennika czy nowego, uwzględniając nawet promocję Łowcy Promo i Taniej z bliskimi, taniej wychodzi przejazd w dwie osoby z Warszawy do Krakowa z BlaBlaCar, gdzie płacimy tylko za paliwo.



Koszt przejazdy na tej trasie dla dwóch osób to 90 zł - 100 zł, a więc 45 zł do 50 zł za osobę. To pokazuje tylko, że ceny na przejazdy, nawet najtańszymi kategoriami PKP Intercity i tak już drogie dotychczas, od dziś urosły to jakichś absurdalnych poziomów.