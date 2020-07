Problem Amazonu leży jednak w komunikacji, której absencja od samego początku była bardzo wyraźna. Wraz z brakiem regionalizacji usługi skutkuje to sporym dystansem, który dzieli Prime Video od na przykład Netfliksa. Wielu zrażonych do platformy użytkowników nawet nie zamierza spróbować ponownie, a ostatnie miesiące pokazują, że są ku temu powody. Oprócz nadrobionych strat, Prime Video to teraz miejsce, gdzie oryginalne produkcje (oraz te nabywane na licencji na wyłączność) to co najmniej solidne tytuły, a przecież abonament jest nieco niższy, mimo że w zamian (pod względem technicznym) otrzymujemy to samo: 4K, HDR i Dolby Atmos.

Profile użytkowników na Prime Video. Dogonili Netfliksa

A po najnowszej aktualizacji Prime Video, która na-resz-cie wnosi opcję tworzenia i wybierania profili dla widzów, trudno mi dostrzec konkretne argumenty przeciw korzystaniu z usługi. To prawda, że taka funkcja powinna być dostępna od bardzo, bardzo dawna i Amazon został w tyle nawet wobec naszego lokalnego Playera, co nie stawia go w dobrym świetle (tym bardziej, że to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm).

Na chwilę obecną deklarowane jest wsparcie dla profili na następujących platformach: Android, iOS, www, tablety Fire (od 10. generacji wzwyż), aplikacja Prime Video/Fire TV na wybranych urządzeniach/platformach jak PlayStation 4 czy Android TV. Profili maksymalnie utworzymy 6. Na trzech z nich jednocześnie będzie można oglądać, ale tylko na dwóch profilach dostępny będzie ten sam tytuł w tym samym czasie.

Usuwanie tytułów z „teraz oglądanych” – Prime Video przed Netfliksem

Ale z drugiej strony to Amazon Prime Video już teraz oferuje bardzo wygodne pozbywanie się tytułów z sekcji teraz oglądane, jeśli nie mamy ochoty kontynuować seansu filmu lub serialu. Netflix pozwala na to, ale osiągniemy ten rezultat po przejściu dość krętej drogi przez ustawienia. Zapowiedzi wprowadzenia komfortowego zarządzania listą na wszystkich urządzeniach, nie tylko na Androidzie, gdzie jest testowane, jeszcze się nie pojawiła.