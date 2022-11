Spis treści:

Netflix

Nazwę serwisu odmienia się przez wszystkie przypadki, jako jeden z pierwszych spopularyzował rozdzielczość 4K i takie technologie jak HDR, a teraz staje się coraz bardziej niezależny od zewnętrznych podmiotów - liczba własnych, określanych mianem “oryginalnych” produkcji rośnie z roku na rok. W styczniu 2016 roku Netflix zanotował “miękki start” w Polsce - usługę wprowadzono wtedy jednocześnie do ponad 130 krajów, ale dopiero kilka miesięcy później doczekaliśmy się startu z prawdziwego zdarzenia, który okraszono dedykowaną konferencja ze specjalnym gościem: CEO Netfliksa, Reedem Hastingsem. Od tamtej pory Netflix aktywnie działa na polskim rynku, inwestuje w lokalne produkcje (m. in. "Rojst" czy "Wielka woda") i korzysta z pomysłów polskich twórców, ale dostarcza nam też sporo tytułów z całego świata.

Nic nie jest tu dziełem przypadku, również interfejs usługi. Doskonalony latami, poparty wieloma testami i eksperymentami nie jest idealny, ale na tle większości konkurencji wypada znakomicie. Spójność usługi na wielu platformach powoduje, że zmiana urządzenia nie powoduje problemów z obsługą. Odgrywające pierwszorzędną rolę miniaturki przedstawiają najważniejszy aspekt serialu czy filmu, a podgląd wideo - dostępny już nie tylko na telewizorach, ale i w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych - pozwala szybko zdecydować o rozpoczęciu seansu lub przejściu do następnego tytułu. Zarządzanie ulubionymi produkcjami nie jest uciążliwe, mamy do dyspozycji "Moją listę" (z opcją usuwania tytułów), ale mogłoby być lepsze, bo nie zaznaczymy produkcji, które już widzieliśmy i nie mamy ich ochoty oglądać ponownie. Kciukami (w górę lub w dół) oceniamy, czy dana produkcja nam się spodobała, czy nie, zaś podwójny kciuk w górę oznacza, że uwielbiamy film lub serial, a to pozwala Netfliksowi lepiej dobierać kolejne rekomendacje. Interfejs Netfliksa jest w pełni spolszczony, a natrafienie na jakikolwiek tytuł nieposiadający polskiej wersji lektorskiej lub dubbingu albo napisów jest szczególnie trudne. Wszystkie oryginalne produkcje pojawiają się bez opóźnień, także w polskiej wersji językowej - etap, w którym bywało inaczej mamy już dawno za sobą.

Produkcje Netflix na wyłączność

Jeśli produkcję poprzedza plansza z białym tłem i czerwonym napisem "Netflix", to macie do czynienia właśnie z oryginalną produkcją serwisu określaną mianem "Netflix Original". Należą do nich także tytuły, do których prawa nabyto na wyłączność (globalnie lub na wybranych rynkach), ale lista powstających seriali i filmów na zamówienie Netfliksa cały czas rośnie. Pierwszym z nich był “House of Cards”, ale warto też dodać, że wcześniej Netflix był współproducentem norweskiej serii “Lillyhammer”.Kolejne lata to premiery takich hitów jak: “Stranger Things”, “The Crown”, “13 reasons why”, “Ozark”, “Mindhunter”, “Master of None”, “BoJack Horseman”, “Godless”, “Dark”, “Black Mirror” czy ostatnio "Obserwator" i "Dahmer Potwór: Historia Jeffreya Dahmera". Do oryginalnych filmów Netflix już takiego szczęścia nie miał, ale na przestrzeni lat przygotował naprawdę mnóstwo własnych produkcji, które warto zobaczyć. Każdego miesiąca debiutuje co najmniej kilka filmów Netfliksa, a udział w nich biorą największe gwiazdy ("Irlandczyk", "Nie patrz w górę"). Serwisowi udało się zgarnąć kilka statuetek na festiwalach filmowych, a niektóre z produkcji trafiały także do kin.

Oferta Netfliksa zawiera trzy pakiety: podstawowy, standardowy i premium. Pierwszy z nich oferuje widzom treści tylko w jakości HD 720p i oglądanie na 1 ekranie. Drugi wprowadza rozdzielczość Full HD 1080p i jednoczesne odtwarzanie na 2 ekranach. Najwyższy pakiet to rozdzielczość 4K i 4 ekrany w tym samym czasie. Pakiety kosztują odpowiednio: 29 zł, 43 zł i 60 zł. Brakuje możliwości sprawdzenia usługi w ramach darmowej pierwszego miesiąca. Do Waszej dyspozycji są płatności kartą lub za pomocą PayPala. W sklepach znajdziecie też karty podarunkowe o konkretnych wartościach.

HBO Max

U fundamentów katalogu HBO leżą wszystkie autorskie produkcje stacji, które powstawały i były emitowane lata temu, jak i te pokazywane całkiem niedawno. “Rodzina Soprano”, “Sześć stóp pod ziemią”, “Prawo ulicy” czy “Seks w wielkim mieście” to jednej z najbardziej rozpoznawalnych tytułów, podobnie jak nieco nowsze “Gra o tron”, “Detektyw”, “Wielkie kłamstewka”, “The Newsroom”, “Dolina Krzemowa”, “Zakazane Imperium”, a ostatnio "Ród smoka", "Biały Lotos" oraz "Mroczne materie", a także polskie “Wataha” i “Pakt” oraz najnowsza "Odwilż". Ale na nich propozycja HBO Max się nie zamyka, gdyż serwis - wzorem tego, do czego przyzwyczaił nas przez lata - to także mnóstwo innych głośnych produkcji: i filmów, i seriali, które często trafiają do nas w dniu premiery w USA. Wszystko dlatego, że HBO Max jest częścią koncerny Warner Bros. Discovery i pod jednym dachem znalazły się takie firmy i marki, jak Warner Bros., New Line Cinema, Cartoon Network, CNN, Discovery, DC, Looney Tunes. Dzięki takiemu zapleczu, HBO Max posiada w katalogu sporą liczbę świetnych filmów Warnera, w tym z uniwersum DC z Batmanem, Supermanem i innymi. Pod wodzą Davida Zaslava firma rezygnuje jednak z wielu projektów, w tym "Westworld" czy "Batgirl", skupiając się na najpopularniejszych filmach i serialach. W ofercie pojawiają się za to klasyki pokroju "Ostrego dyżuru" oraz "Alfa", ale nadal brakuje kultowych animacji ze stajni Cartoon Network.

Oferta jest rotacyjna, każdego miesiąca niektóre pozycje znikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Interfejs HBO Max jest oczywiście w pełni po polsku, a filmy i seriale w większości posiadają do wyboru polskie napisy lub lektora/dubbing. Odtwarzacz w HBO Max posiada kluczowe dla widzów funkcje i na co dzień nie sprawia problemów, co jest miłą odmianą po tym, co działo się z HBO GO. Nadal oferowane jest skorzystanie z Chromecasta, możemy pomijać czołówki, a ustawienia języka są zapamiętywane. Platforma wspiera rozdzielczość 4K z HDR-em (także Dolby Vision i Dolby Atmos) na smart TV, więc nareszcie część filmów oraz wybrane seriale HBO można obejrzeć w takiej oprawie wizualnej i z dźwiękiem przestrzennym z najwyższej półki. HBO Max posiada jeden pakiet w ofercie, który pozwala na współdzielenie konta z innymi (domownikami) w cenie 29,90 zł miesięcznie.

Disney+

Długo wyczekiwana polska premiera Disney+ stała się faktem i polscy widzowie mogą korzystać z jednego z najpopularniejszych serwisów VOD na świecie bez żadnych problemów. Oferta Disney+ opiera się na należących do Disney'a studio i marek, jak Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic czy FOX. W serwisie obejrzymy więc całą sagę Gwiezdnych Wojen oraz wszystkie aktorskie i animowane filmy czy seriale, które były dostępne wczesniej oraz te, które ciągle powstają. W przypadku Marvela mówimy o całym MCU, czyli wszystkich filmach w ramach uniwersum od samego początku jego istnienia. Obecnie równie istotne są seriale aktorskie z gwiazdami wcielającymi się w te same postacie - wątki z filmów i seriali się przecinają, więc by być na bieżąco fani powinni oglądać nowości w kinach oraz na Disney+.

Pozostała część oferty to produkcje z bardzo obszernego asortymentu, więc w katalogu jest całe mnóstwo seriali kręconych i emitowanych przez FOX, FX, ABC, Freeform czy National Geographic. Większość z nich trafia do sekcji "Star", która zbiera produkcje dla starszych widzów, dlatego takie seriale jak "American Horror Story", "American Dad", "Family Guy" czy "Simpsonowie" są nareszcie dostępne w całości w naszym kraju do obejrzenia online. Nie inaczej jest w przypadku programów National Geographic, ponieważ biblioteka Disney+ zawiera mnóstwo starszych oraz tych nowszych tytułów, które teraz można obejrzeć w dowolnym momencie na dowolnym urządzeniu. Abonament Disney+ kosztuje 28,99 zł miesięcznie i konto można współdzielić z innymi (domownikami) jednocześnie oglądając nawet na czterech ekranach. Disney+ wspiera rozdzielczość 4K, HDR (Dolby Vision) oraz Dolby Atmos, a dodatkowo kilka wybranych filmów Marvela można obejrzeć w formacie IMAX Enhanced, który wykorzystuje pełny ekran telewizorów w konkretnych scenach, zamiast wyświetlania czarnych pasków u dołu i góry ekranu.

Amazon Prime Video

Usługa, z której korzystamy dziś, ma niewiele wspólnego z formą, w jakiej startowała. Amazon, gigant rynku e-commerce już od dłuższego czasu oferuje swoim klientom treści cyfrowe, ale dostęp do filmów i seriali w ramach abonamentu był zarezerwowany tylko dla posiadaczy subskrypcji Amazon Prime. W jej skład wchodziły także darmowa wysyłka i inne korzyści, ale dopiero w połowie 2016 roku pojawiła się nowa oferta, która umożliwiła płacenie nie tylko mniejszej kwoty tylko za treści wideo, ale i w comiesięcznych, a nie rocznych odstępach. Kolejnym krokiem było uruchomienie odrębnego serwisu pod adresem primevideo.com, który różni się od tego, czym wciąż dysponują widzowie z USA - klienci kompleksowej oferty na Amazon.com.

W grudniu 2016 roku wykonano kolejny krok - Amazon uczynił z Prime Video usługę globalną, otwierając do niej dostęp z ponad 200 krajów, w tym Polski. Od tamtego momentu oferta treści była regularnie rozbudowywana - przede wszystkim o oryginalne seriale oraz klasyczne produkcje - a w ostatnim czasie znacząco poprawiła się sytuacja z dostępnością polskich wersji językowych. Obecnie większość produkcji oferuje polskie napisy i/lub lektora, w tym treści oryginalne tworzone przez i dla Amazonu. Serwis doczekał się zupełnie nowego interfejsu na komputerach jakiś czas temu, a niedawno przygotowano odświeżoną wersję aplikacji na smart TV. Amazon Prime Video słynie wręcz z jednej z najlepszych jakości obrazu, ze względu na wsparcie dla 4K i HDR10+, a przede wszystkim bardzo wysoki bitrate, dzięki czemu nawet najbardziej dynamiczne sceny nie są zepsute kompresją obrazu.

Ostatnie działania uprawniają mnie też do polecenia z czystym sumieniem wielu autorskich seriali Amazonu, których nie zobaczycie nigdzie indziej, na czele z takimi produkcjami jak “Bosch”, “Goliath”, “The Man in the High Castle”, “Sneaky Pete” czy “Patriot” i “The Marvelous Mrs Maisel”. Z nowszych produkcji nie możemy nie wspomnieć o serialach "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "The Boys", "Jack Ryan", "Reacher" czy "Koła czasu". Dostęp do Amazon Prime Video możemy wykupić w ramach Amazon Prime za 49 zł rocznie, a współdzielenie konta z innymi (domownikami) jest bezproblemowe, gdyż jednocześnie można oglądać na trzech ekranach.

Apple TV+

Uruchomienie własnego serwisu VOD przez Apple nie było tak dużą niespodzianką, jak mogłoby się wydawać. Uzupełnienie oferty multimedialnej przez firmę wydawało się wręcz naturalnym krokiem, tym bardziej, że polityka i strategia w przypadku Apple TV+ wyraźnie pokazuje brak zakusów na rywalizację z gigantami. To jedynie dodatkowa platforma dla Apple, które może sobie pozwolić na inwestycje we własne projekty i przejmowanie ich od innych twórców. Biblioteka Apple TV+ nie jest tak obszerna, jak pozostałych platform, ponieważ składają się na nią tylko treści oryginalne, które wyprodukowano lub kupiono - nie znajdziemy w katalogu treści na (tymczasowej) licencji. Warto wspomnieć, że w USA Apple TV+ to także miejsce, gdzie pojawiają się transmisje sportowe, np. z MLB (liga bejsbolu) czy od niedawna MLS (piłka nożna).

Największym hitem Apple TV+ stał się najprawdopodobniej "Ted Lasso" opowiadający o trenerze futbolu amerykańskiego, który przejmuje stery w piłkarskim klubie na Wyspach. Dobrą renomą cieszą się też pierwsze seriale oryginalne: "For All Mankind", "See" oraz "The Morning Show". W późniejszym czasie powstało kilka większych i głośniejszych serii, jak "Servant", "Fundacja", "W obronie syna", "Severance", "Kulawe konie", "WeCrashed" oraz "Shantaram". Jeśli chodzi o filmy, to gwiazdą Apple TV+ stał się Tom Hanks za sprawą "Grehound" i "Finch".

Dostęp do Apple TV+ kosztuje 24,99 zł miesięcznie, ale dostęp do usługi można też nabyć w ramach pakietu Apple One za 34,99 zł (indywidualnie) lub 44,99 zł (dla rodziny do 6 osób) miesięcznie, w którego skład wchodzą także Apple Music, Apple Arcade i 50GB/200 GB przestrzeni w iCloud. Apple TV+ oferuje jedną z najlepszych jakości obrazu i dźwięku - 4K, Dolby Vision i Dolby Atmos są oferowane we wszystkich produkcjach. Problemem jest dostępność Apple TV+ na Windows i Androidzie - na komputerach działa tylko przeglądarkowa wersja usługi, a na Androida nie przygotowano do tej pory aplikacji mobilnej. W ekosystemie urządzeń Apple oraz na smart TV Apple TV+ działa bez problemów.

Viaplay

Viaplay pochodzi ze Skandynawii, gdzie platforma posiada najobszerniejszą ofertę filmów, seriali oraz sportu. W odróżnieniu od lokalnego rynku, w Polsce jest tylko jeden pakiet, w ramach którego otrzymujemy dostęp do wszystkich treści na życzenie oraz na żywo. Trzonem oferty filmowej i serialowej Viaplay są treści oryginalne, w dużej mierze dramaty i kryminalne tytuły w skandynawskim klimacie, ale nie tylko. W sumie jest ich już ponad 100, a niedługo na liście znajdą się też polskie produkcje, które są właśnie rozwijane ("Klątwa" i "Morderczynie"). Nie brakuje też produkcji na licencji, które Viaplay często posiada na wyłączność w naszym kraju. Dla większości widzów najatrakcyjniejszym punktem oferty jest sport na żywo, ponieważ w rękach Viaplay znalazły się prawa do angielskiej Premier League, niemieckiej Bundesligi, NHL, KSW, liga Konferencji i Europy, Copa America, SkyBet Championship, golf (m. in. US Open), snooker i bilard, koszykarska Euroliga kobiet, a od 2023 roku do Viaplay trafi Formuła 1.

Jakość materiałów na Viaplay osiąga 4K, ale w chwili powstawania artykułu tylko wybrane produkcje oryginalne są oferowane w ultrawysokiej rozdzielczości. Poprawiono też jakość materiałów na żywo - niektóre transmisje można oglądać nie w HD 720p, lecz w Full HD 1080p. Viaplay kosztuje 34 zł miesięcznie i pozwala na jednoczesne odtwarzanie treści na dwóch ekranach.

CANAL+ online

Uruchomienie serwisu VOD online z prawdziwego zdarzenia było długo wyczekiwane przez polskich widzów, ponieważ użytkownicy CANAL+ np. we Francji dysponowali zupełnie inną platformą. Na całe szczęście pożegnaliśmy nc+ go i CANAL+ online jest teraz wspólną platformą dla treści na żywo i na życzenie dla abonentów Platformy CANAL+, a także dla tych, którzy wykupią tylko abonament online. Do wyboru jest kilka pakietów, z których podstawowym jest CANAL+ Seriale i Filmy kosztujący 29 zł miesięcznie. Jeśli interesuje Was oferta sportowa CANAL+, to pełny pakiet kosztuje 49 zł miesięcznie i w jego skład oprócz treści na żądanie znajdą się też transmisje sportowe. W przypadku CANAL+ Seriale i Filmy dostępna jest też oferta półroczna kosztująca 114 zł, co pozwala zaoszczędzić 60 zł.

CANAL+ online pozwala dokupować pakiety/inne usługi w ramach jednego rozliczenia. Dostępne są Netflix, HBO Max, Eleven Sports + Polsat Sport Premium, a także Fun & News. Płatności można dokonywać za pomocą karty lub rozliczać u operatora Play. Jednocześnie treści można oglądać na dwóch ekranach, ale w ofercie z dekoderem CANAL+ BOX 4K nie będzie on wliczał się do tego limitu. CANAL+ online oferuje rozdzielczość 4K przy wybranych treściach oraz transmisjach na żywo. Standardowo treści oglądamy w Full HD 1080p z dźwiękiem przestrzennym. W katalogu serwisu znajdują się wszystkie oryginalne treści (autorskie seriale CANAL+ i koprodukcje), a także nabyte na licencji seriale oraz filmy, które również emitowane są na kanałach CANAL+. Tylko na CANAL+ online zobaczymy takie seriale jak "Kruk", "Belfer", "Żmijowisko", "Mały Zgon", "Klangor" czy "Minuta ciszy".

Player

Player przeszedł wiele zmian na przestrzeni ostatnich lat. Usługa stała się bardziej rozbudowana, przeszła odświeżenie warstwy wizualnej i zaczęła wspierać nowe platformy. Największa zmiana zaszła jednak w ofercie, która z początku może wydawać się odrobinę skomplikowana. Player łączy w sobie bowiem oferty VOD oraz telewizji na żywo, która poszerzona jest o dodatkowe kanały za sprawą współpracy z takim partnerem jak CANAL+ i HBO Max. Wszystkie dodatkowe materiały wymagają wykupienia konkretnej subskrypcji. Podwalinami oferty Player są seriale i filmy produkowane lub koprodukowane przez stację TVN. To tutaj obejrzymy więc starsze seriale jak “Odwróceni”, “Kryminalni” czy “Niania”, a także nowości jak “Diagnoza” czy “Druga szansa”, "Kod genetyczny", "Skazana" i "Chyłka", a także "Żywioły Saszy".

Na platformie dostępne są opcje zmiany języka audio i włączenie napisów, ale nie jest to regułą przy wszystkich produkcjach - przeważają polskie wersje audio (lektor, dubbing). Większość treści oferowana jest w Full HD 1080p, ale niektóre produkcje (starsze) posiadają widocznie gorszą jakość. Prawie wszystkie nowe seriale oglądamy w 4K nie tylko na telewizorach smart TV, ale także w przeglądarce. Wielka szkoda, że wraz z wyższą rozdzielczością nie pojawia się dźwięk przestrzenny na platformie.

Player oferuje kilka pakietów do wyboru, a najtańszym wariantem jest ten za 10 zł miesięcznie z reklamami. Za brak reklam, rozdzielczość 4K i tryb offline zapłacimy 20 zł miesięcznie, natomiast za dodatkowe kanały TV na żywo będziemy płacić 40 zł miesięcznie. Wciąż dostępne są pakiety: sportowy Eurosport Extra (+ 10 zł), HBO (+ 30 zł) oraz CANAL+ (+ 40 zł). W ramach pakietu Player otrzymujemy nie tylko seriale i filmy TVN-u oraz koncernu, ale także treści na licencji, w tym sporo filmów i seriali.

Polsat Box Go

Polsat Box Go jest serwisem działającym pod skrzydłami Polsatu, co zauważycie od razu odwiedzając katalog usługi - warto od razu zaznaczyć, że jest jednym z najstarszych serwisów VOD w Polsce. Podobnie jak Player pełen jest seriali i filmowych koprodukcji TVN-u, tak Polsat Box Go jest jedynym miejscem w sieci, gdzie obejrzycie takie serialowe klasyki od Polsatu jak “Ekipa”, “Miodowe lata” czy “Fala zbrodni”. Stosunkowo niedawno Polsat Box Go zastąpił Iplę i nowy wygląd tchnął w serwis drugie życie - było to bardzo potrzebne. Jest teraz schludniej i czytelniej. Sam odtwarzacz również działa nieco sprawniej, można bez przeszkód wybierać jakość strumienia.

Polsat Box Go to kilka pakietów do wyboru: Premium zapewni nam dostęp do usługi na 30 dni za 30 zł i w ramach oferty dostajemy wszystkie treści Polsat Box (autorskie seriale), jak również kanały TV na żywo, filmy i seriale na licencji oraz sekcję Cinemax GO. Jeśli interesuje Was sport, najlepszym wyborem będzie Polsat Box Go Sport kosztujący 40 zł miesięcznie, w skład którego wchodzą kanały TV Polsat Sport Premium, Eleven Sports, CANAL+3 Sport czy Eurosport. W jednym miejscu obejrzycie więc Ligę Mistrzów, LaLigę, Ekstraklasę, Serie A, Ligue 1, Fortunę 1. ligę czy Formułę 1 oraz eliminacje do Mistrzostw Europy. Ten pakiet to też atrakcja dla fanów siatkówki z Plus Ligą, Tauron Ligę oraz Ligą Narodów. Polsat Box Go jako jedyny współpracuje z Disney+ i za 50 zł miesięcznie możemy uzyskać dostęp do pakietu Polsat Box Go Premium i Disney+ - podczas wykupienia usługi będziecie mogli zarejestrować się w Disney+.

TVP VOD

Platforma VOD Telewizji Polskiej działa w nowym model, który umożliwia na uzyskanie darmowego dostępu osobom opłacającym abonament radiowotelewizyjny, zaś pozostali mogą wykupić usługę na określony czas i oglądać treści bez reklam. Do wyboru są pakiety na 30, 90, 180 lub 365 dni kosztujące odpowiednio 9,99 zł, 14,99 zł, 24,99 zł i 44,99 zł. W cenie całego roku wykupimy więc miesiąc usługi na innych platformach, choć oczywiście oferta jest zupełnie różna, podobnie jak jakość materiałów. TVP VOD dopiero zaczyna oferować materiał w 4K (jak na razie tylko jeden serial "Erynie"), a w katalogu nie ma żadnych transmisji live z wydarzeń sportowych, co oferują inni. Biblioteka to jednak nieco więcej, niż tylko produkcje archiwalne TVP oraz najnowsze seriale i filmy, bo część produkcji trafia tam także dzięki współpracy z BBC.

TVP VOD stoi serialami archiwalnymi i nowszymi produkcjami Telewizji Polskiej, więc w ofercie znalazły się m. in. "Janosik", "07 zgłoś się", "Alternatywy 4" czy "40-latek", a także nieco nowsze pokroju "M jak Miłość", "Na dobre i na złe", "Gliny", "Pitbulla", "Ekstradycji", "Oficera" czy "Czasu Honoru". Z najnowszych seriali dostępne są oczywiście "Ranczo", "Rodzinka.pl", "Ojciec Mateusz", "Komisarz Alex", "Wojenne dziewczyny", "Dziewczyny ze Lwowa" oraz inne nowości. Z zagranicznych seriali warto wymienić "Klan Kennedych", "Zapiski młodego lekarza", "Uczciwa kobieta", "Nędznicy", "Stłamszeni". W katalogu są też: "Us", "Wakefield", "Pure", "Miasteczko", "ABC Morderstwa", "Gomorra", "Genialna przyjaciółka".

Porównanie - Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, Showmax, Player, Ipla

Poniżej znajdziecie porównanie krytycznych cech dla każdej z usług VOD. Niektóre z nich są bardzo oczywiste, o innych przypominamy sobie dopiero w konkretnych przypadkach, ale bywają niezwykle istotne w codziennym użytkowaniu - jak chociażby podgląd scen przy przewijaniu czy dostosowanie jakości na łączu mobilnym.

4K HDR Tryb offline Polski interfejs Polskie napisy/lektor Opcja zmiany jakości Pomijanie czołówek Podgląd scen na pasku Cena Netflix Tak (najwyższy pakiet) Tak (najwyższy pakiet) Tak Tak Wszystko W ustawieniach konta Tak Tak Od 29 zł msc HBO Max Tak Tak Tak Tak Wszystko Nie Tak Tak 29,90 zł msc Disney+ Tak Tak Tak Tak Wszystko Nie Tak Tak 28,90 zł msc Amazon Prime Video Tak Tak Tak Tak Większość Tak Tak Tak 49 zł rocznie Viaplay Nie Nie Tak Tak Występują pewne braki Tak Tak Nie 34 zł msc CANAL+ online Tak Nie Tak Tak Wszystko Tak Tak Tak Od 29 zł msc Player Tak Nie Tak Tak Wszystko Tak Nie Nie Od 10 zł msc Polsat Box Go Tak (transmisje live) Nie Tak Tak Wszystko Tak Nie Nie Od 30 zł msc TVP VOD Tak Nie Tak Tak Wszystko Tak Nie Nie Od 9,99 zł msc

Najlepsze 25 seriali w VOD (Top 25 z Filmweb)

Sięgnąłem po zestawienie najlepiej ocenianych seriali na Filmwebie i sprawdziłem, które z nich znajdziemy w serwisach VOD. Nie jest to ostateczna ocena oferty żadnego z serwisów, ale pokazuje które z nich stawiają na jaki rodzaj treści - przewaga Netfliksa jest druzgocąca, ale HBO dobrze broni się własnymi produkcjami. To dwie czołowe platformy, z którymi nikt nie nawiązuje walki pod względem najwyżej ocenianych seriali według polskich widzów. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby w najbliższym czasie do zestawienia trafiły też produkcje Disney+ i Apple TV+.

Netflix HBO Max Disney+ Amazon Prime Video Apple TV+ Viaplay C+ online Player Polsat Box Go TVP VOD Czarnobyl ✓ Gra o tron ✓ Breaking Bad ✓ Nasza planeta ✓ Kompania braci ✓ Biuro US ✓ ✓ ✓ ✓ Rick i Morty ✓ ✓ Sherlock ✓ Peaky Blinders ✓ Narcos ✓ Detektyw ✓ BoJack Horseman ✓ Miasteczko Twin Peaks Dragon Ball Z Ostatni taniec ✓ House of Cards ✓ Wikingowie ✓ Arcane ✓ Stranger Things ✓ Latający Cyrk Monty Pythona ✓ Rodzina Soprano ✓ Czarne lustro ✓ Prawo ulicy ✓ Przyjaciele ✓ Notatnik śmierci

Najlepsze 25 filmów w VOD (Top 25 z Filmweb)

Obszerny katalog Netfliksa znów nie daje szans konkurencji w statystykach, ale warto mieć na uwadze, że każda z usług posiada swoje perełki, których nie zobaczymy nigdzie indziej. Można jednak ubolewać, że obejrzenie online (w ramach abonamentu) najlepszych zdaniem polskich widzów filmów jest takie trudne - w odwodzie są jeszcze wypożyczalnie online, ale to wiąże się z dodatkowymi kosztami

Netflix HBO Max Disney+ Amazon Prime Video Apple TV+ Viaplay C+ online Player Polsat Box Go TVP VOD Skazani na Shawshank Nietykalni Zielona mila Ojciec chrzestny Dwunastu gniewnych ludzi Forrest Gump ✓ Lot nad kukułczym gniazdem Ojciec chrzestny II Władca Pierścieni: Powrót Króla ✓ ✓ Lista Schindlera Pulp Fiction ✓ Życie jest piękne Siedem Władca Pierścieni: Dwie wieże ✓ ✓ Podziemny krąg ✓ ✓ Chłopcy z ferajny ✓ Joker ✓ Pianista ✓ ✓ (wypoż.) Piękny umysł ✓ Incepcja ✓ Django ✓ ✓ Milczenie owiec ✓ Król Lew ✓ Człowiek z blizną ✓ Avengers: Wojna bez granic ✓ Gran Torino ✓

Słowem podsumowania

Nie oczekujcie, że wskażę dla Was i za Was najlepszą usługę VOD. Zbyt wiele czynników jest zmiennych, bym mógł obiektywnie ocenić katalog, ofertę i zaplecze techniczne każdego z serwisów w kontekście indywidualnych oczekiwań każdego z widzów i urządzeń, które posiadają. Bez wątpienia pod względem interfejsu, wydajności i komfortu obsługi serwisu dominują Netflix, HBO Max i Disney+, ale kluczowa będzie oferta, a tutaj serwisy bardzo się od siebie różnią. Na szczęście pod względem technicznym już nie dzieli je przepaść, jak kiedyś.

Serialomaniacy skierują się zapewne ku Netfliksowi, HBO Max i Prime Video, ale nie wolno zapominać o CANAL+ online i Viaplay, gdzie jest mnóstwo klasyków oraz oryginalnych seriali. Jeśli chodzi o filmy, to HBO Max, Netflix oraz CANAL+ wypadają najkorzystniej, lecz Viaplay, Player oraz Polsat Box Go potrafią zaskoczyć posiadaniem poszczególnych tytułów w ramach abonamentu. Apple TV+ broni się wysoką minimalną jakością swoich seriali i filmów - mało kto bywa rozczarowany którymkolwiek tytułem.

Podoba mi się jak Player i Polsat Box Go starają się nadążyć za międzynarodowymi gigantami, podobnie jak TVP VOD, lecz w ich przypadku to treści lokalne są najważniejszymi magnesami na widzów. Najistotniejsze jest to, że mamy wybór, a bezustanna konkurencja pomiędzy serwisami tylko czyni je lepszymi i atrakcyjniejszymi dla polskiego widza.