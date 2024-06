Wakacje już się zaczęły, a to oznacza, że uczniowie i studenci mają teraz mnóstwo czasu. Niestety jednak, często bywa tak, że im bliżej okresu wakacyjnego, tym większy sezon ogórkowy w branży gier wideo. W czerwcu mieliśmy premiery takich produkcji jak Destiny 2: Ostateczny kształt, Star Wars Hunters, Shin Megami Tensei V: Vengeance, Luigi's Mansion 2 HD czy oczywiście Elden Ring: Shadow of the Erdtree — było więc naprawdę nieźle. A czy lipiec zdoła utrzymać to tempo? Sprawdźmy.

The First Descendant (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 2 lipca

The First Descendant to kooperacyjna strzelanka akcji z perspektywy trzeciej osoby, opracowana przez Nexon Games. Gra osadzona jest w świecie science-fiction, gdzie wcielamy się w rolę tytułowych potomków, obdarzonych specjalnymi zdolnościami i walczących przeciwko najeźdźcom zagrażającym ludzkości. Gra oferuje rozbudowany system progresji postaci, umożliwiający rozwijanie różnych umiejętności i dostosowywanie ekwipunku. To sprawia, że możemy łączyć siły w drużynach do czterech osób, aby stawić czoła wymagającym misjom i potężnym bossom. Świat gry jest bogaty w różnorodne lokacje, pełne detali i dynamicznych wydarzeń, które angażują graczy w epicką walkę o przetrwanie ludzkości. Gra charakteryzuje się także wysoką jakością grafiki oraz płynną i dynamiczną rozgrywką, co razem tworzy intensywne doświadczenie akcji. Warto zaznaczyć, że gra dostępna będzie całkowicie za darmo.

Final Fantasy 14: Dawntrail (PS5, PS4, Xbox, PC) — 2 lipca

Dawntrail to nadchodzący dodatek do popularnej gry MMORPG Final Fantasy XIV, w którym wyruszymy na nową przygodę do tajemniczego regionu Tural, który znajduje się na zachodnim kontynencie. Ta nieznana dotąd kraina kryje w sobie wiele sekretów, nowych postaci oraz potężnych przeciwników. Fabuła dodatku koncentruje się na podróży wojownika światła i jego towarzyszy, którzy starają się odkryć tajemnice Turalu oraz stawić czoła nowym zagrożeniom. Dawntrail do tego imponuje nie tylko swoją rozgrywką, ale również oprawą audiowizualną. Detaliczne projekty lokacji, postaci oraz przeciwników w połączeniu z epicką ścieżką dźwiękową tworzą niezapomnianą atmosferę, która wciąga graczy w świat Eorzei.

Bo: Path of the Teal Lotus (PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch) — 17 lipca

Bo: Path of the Teal Lotus to dwuwymiarowa gra platformowa od Squid Shock Studios, inspirowana japońską mitologią i sztuką. Wcielamy się w Bo, tajemniczego bohatera, który wyrusza na epicką podróż w poszukiwaniu legendarnego Teal Lotus. Gra łączy klasyczną rozgrywkę platformową z nowoczesnymi mechanikami, oferując precyzyjne skoki, dynamiczne walki oraz zagadki środowiskowe. Świat gry jest pięknie rysowany ręcznie i czerpie z estetyki tradycyjnej japońskiej sztuki ukiyo-e, co tworzy unikalną atmosferę.

Flintlock: The Siege of Dawn (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 18 lipca

Flintlock: The Siege of Dawn to gra akcji RPG od studia A44 Games, wydana przez Kepler Interactive. Osadzona w mrocznym świecie fantasy, gra śledzi losy bohaterki Nor Vanek, która wraz ze swoim mistycznym towarzyszem Enkim walczy przeciwko powracającym bogom i ich armii nieumarłych. Gra oferuje intensywną walkę z użyciem broni palnej, magii oraz bliskiego starcia, a także eksplorację otwartego świata pełnego niebezpieczeństw i tajemnic.

Frostpunk 2 (PC) — 25 lipca

Frostpunk 2 to strategiczna gra survivalowa od 11 bit studios, będąca kontynuacją uznanej pierwszej części. Akcja toczy się 30 lat po apokaliptycznej zamieci śnieżnej, a my ponownie wcielimy się w lidera miasta, który musi zarządzać zasobami i podejmować trudne decyzje, aby przetrwać w surowym, lodowym świecie. Nowa część wprowadza wyzwania związane z eksploracją ropy naftowej jako nowego źródła energii, oferując głębszą narrację, bardziej złożone mechaniki zarządzania i moralne dylematy, które wpływają na losy społeczeństwa.