Świeża dostawa gier w PlayStation Plus. Wiemy, co nowego pojawi się w lipcu

W co w przyszłym miesiącu zagramy w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w lipcu.

Czerwiec powoli już się kończy. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak SpongeBob Kanciastoporty: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever czy Streets of Rage 4 to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już za kilka dni tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe. Tymczasem PlayStation oficjalnie potwierdziło całą rozpiskę gier, które pojawią się w lipcu w ramach najtańszego planu subskrypcyjnego. Co do PlayStation Plus Essential trafi już za chwilę?

PlayStation Plus Essential w lipcu 2024. Co nowego?

2 lipca w abonamencie pojawią się:

Źródło: PlayStation

Borderlands 3 (PS5 i PS4, cena w sklepie PlayStation Store: 299 zł) — Oryginalna strzelanka z łupami powraca i zawiera bazyliony giwer oraz przygodę, napędzaną chaosem! Przebij się przez nowe planety i wrogów jako jeden z 4 nowych Vault Hunterów. Graj solo lub ze znajomymi, zmierz się z szalonymi wrogami, zgarnij łupy i ocal swój dom od przywódców sekt. Powstrzymaj bliźniaków Calypso przed zjednoczeniem bandyckich klanów i przejęciem władzy w galaktyce. Wciel się w jednego z 4 nowych Vault Hunterów, z których każdy posiada własne drzewo umiejętności i personalizacji.

NHL 24 (PS5 i PS4, cena w sklepie PlayStation Store: 369,90 zł) — EA SPORTS NHL 24 zawiera całkiem nowe funkcje rozgrywki zapewniające autentyczną akcję na lodzie. Poczuj emocje i efekt wyczerpania dzięki systemowi zmęczenia, w ramach którego ciągły nacisk w strefie ataku prowadzi do nowych, zmieniających przebieg rozgrywki efektów, takich jak zmęczenie bramkarza, które spowalnia jego reakcję, gdy wciąż odpiera akcje ofensywne przeciwników. Korzystaj z pędu zawodnika dzięki systemowi fizycznych kontaktów, zbijaj szkło i wysyłaj graczy na ławkę zaliczając potężne wejścia ciałem. Zyskaj niezrównaną kontrolę nad zawodnikami dzięki nowemu systemowi koordynowanych podań i sztuczek technicznych totalnej kontroli.

Among Us (PS5 i PS4, cena w sklepie PlayStation Store: 18 zł) — Graj z 4–15 graczami online. Waszym zadaniem jest przygotować statek kosmiczny do odlotu, ale uwaga: wśród załogi kryją się sabotażyści, którzy zamierzają wszystkich zamordować! Korzystaj z rozgrywki międzyplatformowej na PlayStation, komputerze PC, telefonie komórkowym i innych konsolach!

Gry dostępne w lipcu w ramach najniższego abonamentu PlayStation Plus kosztują więc łącznie 686,90 zł, mając na uwadze oczywiście ceny z PS Store. Jak oceniacie to zestawienie?

Źródło: Blog PlayStation