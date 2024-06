Ulubiona promocja polskich graczy powróciła. Przez najbliższe kilkanaście dni, kilka tysięcy przecenionych gier na Steam czeka na zakup. A my robimy przegląd tego, na co warto wydać pieniądze.

Choć największe zakupowe szaleństwo przypada na listopad i Black Friday, platforma Steam przyzwyczaiła graczy do kilku wyprzedaży w roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń sklepu jest Letnia Wyprzedaż Steam, która wystartowała wczoraj i potrwa do 11 lipca. Mam jednak małe déjà vu, że te same ceny Valve zaserwowało nam kilka miesięcy w ramach Wiosennej Wyprzedaży Steam. Liczyliście na rekordowe zniżki i przeceny? Nie będzie tak łatwo, ale i tak warto wybrać się na zakupy i dorzucić do swojej "kupki wstydu" kolejne tytuły, w które być może kiedyś zagracie.

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 82,46 zł. W niższej cenie, za 129,46 zł, dostępna też jest edycja Ultimate zawierająca cały tryb fabularny z wydania Special Edition oraz dodatki do trybu Online, w tym dodatkowe stroje dla postaci, premię do rangi, karo-kasztanowatego konia pełnej krwi angielskiej i bezpłatny wystrój "Przetrwanie" dla obozu. Pełne wydanie gry kosztuje 129,46 zł. W wiosennej promocji na Steam nie mogło zabraknąć innego hitu Rockstar Games. GTA V przyzwyczaiło nas już do ciągłych przecen, więc i tym razem najlepiej sprzedającą się grę w historii kupicie taniej – tym razem za 64,71 zł dostaniecie wersję Premium zawierającą dodatkowo Criminal Enterprise Starter Pack oferujący bonusy do GTA Online.

Letnia Wyprzedaż Steam Wystartowała. Tysiące gier w niższych cenach

Letnia Wyprzedaż Steam to także świetny Hades za 45,99 zł, czy ciepło przyjęty Mortal Kombat 1 za 125,60 zł. Jest też Palword – niespodziewany hit początku roku, który rozszedł się w nakładzie przekraczającym 25 mln egzemplarzy. Gra jest dostępna w promocji za 104,24 zł. Hit studia Bethesda, Starfield, który w tym roku otrzyma rozszerzenie fabularne, w ramach Letniej Wyprzedaży Steam kosztuje teraz 233,83 zł. Za 349,30 zł kupicie wersję Digital Premium Edition zawierającą rozszerzenie fabularne "Strzaskana przestrzeń". Do tego pakiet skórek Konstelacji: karabin laserowy Equinox, skafander, hełm i plecak odrzutowy, dostęp do cyfrowego albumu graficznego i oryginalnej ścieżki dźwiękowej.

W promocji nie mogło też zabraknąć New World za 69,99 zł, Dying Light 2 Stay Human za 79,99 zł. W niższej cenie dostępne są też hity od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 155,40 zł, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales za 131,40 zł, Days Gone za 54,75 zł, The Last of Us Part I za 173,53 zł, Ratchet & Clank: Rift Apart za 155,40 zł, UNCHARTED: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei za 109,50 zł, Horizon Zero Dawn za 54,75 zł i Horizon Forbidden West za 207,20 zł.

Tradycyjnie, na wyprzedaży Steam kupicie produkcje CD Projekt RED w niższej cenie i przecenia trzecią odsłonę Wiedźmina i Cyberpunk 2077. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 9,99 zł. Edycja Gry Roku zawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 37,49 zł. Całą trylogię gier z serii Wiedźmin możecie kupić za 18,42 zł. Cyberpunk 2077 dostępny jest za 99,50 zł, a kupując zestaw Cyberpunk 2077 + Widmo wolności zapłacicie 169,73 zł.

Letnia wyprzedaż Steam potrwa do 11 lipca do 19:00 czasu polskiego.