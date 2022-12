Grudzień to piękny miesiąc. Święta, sylwester, dużo wolnego - a co za tym idzie - mnóstwo czasu na relaks… a najlepszy odpoczynek jest z padem w dłoniach!

W listopadzie mieliśmy kilka naprawdę gorących pozycji, chociaż umówmy się — całe show skradł Kratos, który powrócił z Atreusem w celu kontynuowania swoich przygód w nordyckim świecie. Czy ostatni miesiąc w 2022 roku zdoła przebić listopadowe propozycje? Sprawdźmy!

The Callisto Protocol - 2 grudnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Debiutancka gra Striking Distance, lecz to wcale nie oznacza, że przy produkcji pracowali niedoświadczeni ludzie. Zespół składa się z weteranów, którzy kiedyś pracowali przy Dead Space — i po Callisto Protocol widać to na pierwszy rzut oka. Niezwykle brutalny survival horror, w którym walka o przetrwanie w więzieniu położonym na księżycu Callisto jest niezwykle trudna i zwyczajnie potrafi wystraszyć. Zbieranie materiałów, nieustanna walka o przeżycie i przytłaczający klimat — The Callisto Protocol to spełnienie marzeń fanów pierwszego Dead Space’a.

Need for Speed: Unbound - 2 grudnia (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Czym jest Need for Speed, nikomu przedstawiać nie trzeba. Jedna z najpopularniejszych serii gier wyścigowych powraca — i jak zawsze oferuje ogromną ilość aktywności, świetny soundtrack i szybką, arcade'ową jazdę. Electronic Arts tym razem zdecydowało się również na dodanie kilku komiksowych akcentów, co z pewnością będzie intrygującym dodatkiem. Premiera już na początku tego miesiąca!

Marvel's Midnight Suns - 2 grudnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Taktyczne, turowe RPG w świecie Marvela z wieloma znanymi postaciami? Brzmi jak całkiem ciekawy eksperyment, który może się udać, ze względu na to, że za produkcją stoi studio Firaxis, które ma na swoim koncie takie tytuły jak XCOM czy Sid Meier’s Civilization. Co prawda głównym bohaterem jest postać stworzona przez nas samych, jednak wśród sojuszników znajdziemy aż 43 kultowe postaci z komiksowego uniwersum — i oczywiście nie zabraknie takich legend jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Wolverine czy postaci jak Doktor Strange, Blade, Captain Marvel czy Ghost Rider. Jeśli lubicie toczyć turowe pojedynki i cenicie to uniwersum, z pewnością jest to pozycja, którą warto się zainteresować.

Hello Neighbor 2 - 6 grudnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Hello Neighbor 2 to bezpośrednia kontynuacja dość nietuzinkowego horroru, który łączy widok z pierwszej osoby z dość niecodzienną jak na ten gatunek grafiką. Niemniej, już 6 grudnia będziemy mieli okazję wrócić do tego pokręconego świata i odkryć tajemnicę zaginięcia Mr. Petersona!

Dragon Quest Treasures - 9 grudnia (Nintendo Switch)

Dragon Quest Treasures to kolejny po Builders spin-off popularnej serii Square Enix. Tym razem poznamy losy rodzeństwa, Erika oraz Mii, którzy wylądują w Draconii — krainie, w której czeka na nas mnóstwo skarbów oraz przeciwników. W przygodzie będą towarzyszyć nam wróżki latające przy ramieniu, które mają jednak dość niestandardową postać — wyglądają bowiem jak świnka i kot. Czy będzie to gra roku? Z pewnością nie, lecz jako sympatyczna przygoda do zagrania na handheldzie w świątecznym klimacie, powinna sprawdzić się idealnie.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - 13 grudnia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Niewątpliwie największa premiera grudnia. Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion to odświeżona wersja kultowego jRPG z czasów PSP, który w istocie jest prequelem do “siódemki”. Tutaj będziemy mieli jednak do czynienia ze zdecydowanie lepszą jakością - i w tym przypadku nie ma wątpliwości, że będzie to gra wybitna. Pamiętamy, jak wyglądał remake Final Fantasy 7 - i jeśli odświeżony hit z czasów pierwszego PlayStation dostał nominację do tytułu gry roku w 2020, to o czymś to świadczy. Jeśli nie mieliście okazji poznać historii Zacka Faira i organizacji SOLDIER, to koniecznie zróbcie to w tym miesiącu.

High on Life - 13 grudnia (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

High On Life to bardzo specyficzny FPS, w którym będziemy przemierzać kosmiczny świat z dwoma mówiącymi gnatami w rękach. Za produkcję odpowiada Justin Roiland, twórca Rick & Morty — i ten fakt bardzo dużo zdradza na temat tego, jak finalnie ta produkcja będzie wyglądać. Naszym zadaniem bowiem będzie powstrzymanie obcej rasy, która chce przerobić ludzi na… narkotyki.

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!