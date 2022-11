Odporna na ślinę konsola z ekranem dotykowym. Tak, Twój pies zostanie gamerem

Jak wiele razy bawiłeś się z psem w „jego” rozrywkach? Rzucanie piłki czy patyka albo przeciąganie liny są ok, ale czas w końcu, by pies odwdzięczył się uczestnictwem w „Twoich” zabawach. Co mam na myśli? Oczywiście, że gry. I to na specjalnej konsoli dostosowanej do psich możliwości.

Zabawa i rozwój psich mózgów

Gry wideo dla psów. Brzmi niepoważnie? Owszem, ale za sprawą brytyjskiego startupu Joipaw wizja ta staje się całkiem realna. Wszystko dzięki Dersimowi Avdarowi, współtwórcy projektu, który zapragnął dzielić z ukochanym psem pasję do gier.

Źródło: Joipaw

W 2017 roku europejscy naukowcy opracowali prostą grę wykorzystującą ekran dotykowy, która po przetestowaniu na 300 psach i 20 wilkach dała pozytywne rezultaty w rozwoju zwierzęcych mózgów. Avdar postanowił więc połączyć przyjemne z pożytecznym i opierając się na badaniu stworzył wraz z zespołem prostą grę o uderzaniu w krety.

Pies klika pyszczkiem na wyskakującego z dziury kreta a po osiągnięciu konkretnego wyniku konsola nagradza zwierzaka smakołykiem. Najtrudniejszym korkiem było skłonienie zwierzęcia do interakcji z ekranem, bo psy w odróżnieniu od kotów nie są aż tak zaintrygowane multimedialnymi treściami. Ekipa Joipaw zachęcała więc psiaki odrobiną masła orzechowego na ekranie, jednak wystarczyła chwila, by zobaczyć błysk zainteresowania w jego oczach. Po chwilowym wdrożeniu zwierzaki brały udział w zabawie bez dodatkowej przynęty.

Poza walorem rozrywkowym i zacieśnianiu więzi na linii pies-człowiek, gry mogą też pomóc w leczeniu psiej demencji lub pobudzić do aktywności zwierzęta ze schroniska, które są wycofane przez traumatyczne przeżycia. Dersim Avdar pracuje też nad grą kooperacyjną o unikaniu kolców jeża, w której człowiek będzie mógł grać w parze z psem. Czy to nie brzmi jak idealny plan na piątkowy wieczór?

Stock image from Depositphotos