Ferrari Vision Gran Turismo

Gran Turismo to seria gier, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, nawet pomimo tego, że od 25 lat dostępna jest tylko na konsolach PlayStation. Siódma odsłona serii stworzona została z myślą o najnowszej konsoli Sony i debiutowała już jakiś czas temu, ale Polyphony Digital co kilka miesięcy dokonuje aktualizacji, w których dodaje nowe samochody. W tej planowanej na 23 grudnia pojawi się samochód Ferrari Vision Gran Turismo, który oficjalnie zaprezentowano z wielką pompą wczoraj, podczas finałów Gran Turismo World Series 2022 Nations Cup. To spore wydarzenie, bo za projekt samochodu odpowiada samo Ferrari, ale nie jest to model, który w najbliższym czasie trafi do produkcji. Specjaliści z Maranello stworzyli całkowicie wirtualny pojazd, mocno inspirowany serią Hypercar w wyścigach długodystansowych - WEC.

Być może trudno mówić o specyfikacji w przypadku wirtualnego samochodu, ale nie oszczędzono nam takich szczegółów. Jakby nie patrzeć, Gran Turismo 7 to symulator jazdy, więc rodzaj napędu ma tam spore znaczenie dla zachowania się samochodów. Ferrari Vision Gran Turismo podobnie jak Ferrari 499P, czyli model który będzie startował w serii WEC, posiada trzylitrowy silnik benzynowy V6 o mocy 1030 KM (osiąganej przy 9000 RPM) oraz trzy silniki elektryczne o mocy 240 kW(325 KM). Jeden silnik elektryczny napędza tylną oś, a dwa pozostałe odpowiadają za napęd przednich kół. Są to nieco lepsze parametry niż te, którymi dysponuje Ferrari 499P, w serii WEC dla Hypercar'ów całkowita moc ograniczona jest do 680 KM.

Sam pojazd robi świetne wrażenie, a jak chcecie zobaczyć go w akcji, to polecam obejrzeć poniższą, krótką prezentację. Na przejażdżkę trzeba poczekać do 23 grudnia, będzie czas aby akurat uzbierać odpowiednią liczbę kredytów ;-).

Gran Turismo 7 trafi na PC?

Podczas wczorajszych finałów serwis GTPlanet miał też okazję porozmawiać z twórcą serii Gran Turismo - Kazunori Yamauchim, który wspomniał, że Polyphony Digital rozważa port Gran Turismo na komputery PC. Do tej pory gry z tej serii wydawane były tylko na konsole PlayStation, ale w ostatnim czasie Sony zmienia nieco swoją politykę i coraz więcej tytułów obecnych do tej pory tylko na konsoli, zaczyna trafiać również na komputery. Trudno powiedzieć czy będzie to już Gran Turismo 7, czy dopiero kolejna odsłona serii, ale z pewnością coś jest na rzeczy. Gracze z pewnością doceniliby ten tytuł, bo poza świetną grafiką (na PS5 działa w 4K/60fps) oferuje też świetną grywalność. Trzymamy kciuki.

źródło: Gran Turismo