Prawie 700 tys. Polaków ma już ten dokument w telefonie. Co oferuje?

mObywatel to nie tylko mDowód czy mPrawo jazdy. W aplikacji znajdziemy szereg innych dokumentów z których warto korzystać. Z cyfrowej legitymacji emeryta-rencisty korzysta już prawie 700 tysięcy Polaków. Do czego się ona przyda?

W połowie marca w mObywatelu pojawiły się cyfrowe wersje dokumentów, z których skorzystać mogą radcy prawni i aplikanci radcowscy mogący się teraz legitymować z poziomu aplikacji. Nieco wcześniej zapowiadaliśmy, że do apki trafią również dokumenty potwierdzające uprawnienia pielęgniarek i położnych.

Choć z informacji przekazanych przez MC wynikało, że prace związane z przygotowaniem nowych dokumentów zakończą się 22 marca, tak dopiero na początku kwietnia udostępnione zostaną one w aplikacji. Jednak nie ma na co dłużej czekać i Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej jest już dostępne w aplikacji. Od ponad roku jest też dostępna cyfrowa legitymacja dla emerytów i rencistów, która jest traktowana na równi z plastikowym potwierdzeniem danego statusu. W chwili obecnej korzysta z niej 695 tysięcy uprawnionych osób.

Zacznijmy od tego, do czego przyda się ta legitymacja. Posiadając ten dokument w telefonie możesz między innymi:

potwierdzić, że jesteś emerytem lub rencistą,

udowodnić, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,

korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów).

otrzymać zwolnienie z części opłat za rehabilitację,

skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV.

mLegitymacja emeryta-rencisty w telefonie. Jak skorzystać?

Dodanie cyfrowej legitymacji emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel nie jest skomplikowane i sprowadza się zaledwie do kilku kroków. Pierwszym, oczywistym, jest posiadanie zainstalowanej aplikacji na smartfonie z systemem iOS lub Android i założenie konta. Następnie przechodząc do zakładki Dokumenty, wybieramy opcję Dodaj. Z listy dostępnych dokumentów wybieramy Legitymacja emeryta-rencisty. Jeśli nasze dane znajdują się w rejestrze, na ekranie pojawi się komunikat, a sam dokument pojawi się na stronie głównej aplikacji mObywatel, z której można szybko i bezpiecznie wyświetlić legitymację.

Warto przypomnieć, że od stycznia 2023 r. legitymacje dla emerytów i rencistów wydawane przez ZUS od stycznia 2023 r. wydawane są w wersji elektronicznej. By uzyskać tradycyjną, plastikową legitymację trzeba złożyć odpowiedni wniosek, który można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

mLegitymacja działa na tych samych zasadach co tradycyjne dokument. Pokazując ją na ekranie telefonu potwierdzamy status emeryta-rencisty i skorzystamy z przysługujących ulg