mObywatel już obsługuje przydatny dokument. Skorzystają setki tysięcy Polaków

W połowie marca w mObywatelu pojawiły się cyfrowe wersje dokumentów, z których skorzystać mogą radcy prawni i aplikanci radcowscy mogący się teraz legitymować z poziomu aplikacji. Nieco wcześniej zapowiadaliśmy, że do apki trafią również dokumenty potwierdzające uprawnienia pielęgniarek i położnych. Choć z informacji przekazanych przez MC wynikało, że prace związane z przygotowaniem nowych dokumentów zakończą się 22 marca, tak dopiero na początku kwietnia udostępnione zostaną one w aplikacji. Jednak nie ma na co dłużej czekać i Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej jest już dostępne w aplikacji. Kto z niego skorzysta i jak dodać dokument do mObywatela?

Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej już w mObywatelu. Jak to działa?

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej przysługuje użytkownikom mObywatela, jeśli:

posiadają dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej albo szkoły położnych, bądź nostryfikowany w Polsce dyplom ukończenia studiów pielęgniarskich albo położniczych, uzyskany w innym państwie niż państwo członkowskie UE

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej

wykazują się nienaganną postawą etyczną

Jak korzystać z elektronicznego Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej w aplikacji?

W tych kilku krokach można dodać dokumenty do aplikacji

Pobierz aplikację mObywatel 2.0 z Google Play lub App Store Zarejestruj się w aplikacji, potwierdzając tożsamość profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub e-dowodem. Dodaj pierwszy obowiązkowy dokument, mDowód lub Diia.pl Dodaj dokument Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej. Znajdziesz je u góry ekranu startowego w sekcji Dokumenty. Naciśnij Dodaj i na liście dokumentów wybierz ten konkretny. Aby go dodać, musisz być osobą wpisaną do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych Wyświetlą się Twoje dane wraz z datą ostatniej aktualizacji – pokaż je osobie, która chce sprawdzić Twój dokument.

Cyfrową wersję dokumentów można w łatwy sposób potwierdzić również za pomocą kodu QR skanując kod osoby, która sprawdza dokument. Ministerstwo zapowiada też, że w kolejce do udostępnienia czekają dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza, w tym dentysty.

mObywatel. Co nowego w aplikacji?

Przypominamy również, że w ostatnich tygodniach w mObywatelu pojawiła się również przydatna opcja informowania o nowościach w aplikacji. Miała ona łatwy i czytelny sposób podsumowywać o wszystkich nowościach wprowadzanych w aplikacji. Jeśli pojawią się w niej jakieś nowe dokumenty, czy usługi, użytkownik zostanie o nich poinformowany specjalnym komunikatem na ekranie początkowym aplikacji. Co ciekawe, w przypadku potwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, takiego powiadomienia nie ma, a aktualizacja wprowadzająca ta dokumenty odbyła się po stronie serwera. A to oznacza, że podsumowania te są połączone z aktualizacji aplikacji w sklepach App Store i Google Play.

Twórcy mObywatela pracują też nad udostępnieniem szeregu innych dokumentów i funkcji, które będą dostępne w aplikacji. Będą to m.in: