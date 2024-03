Na wybory z mObywatelem. Wcześniej sprawdź online, gdzie możesz zagłosować

Jak sprawdzić, gdzie możemy głosować? Najwygodniej zrobić to w aplikacji mObywatel, gdzie w zakładce Usługi > Wybory znajdziemy informacje na temat danych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Tu, oprócz szczegółów najbliższych wyborów, dowiemy się czy mamy czynne prawo wyborcze oraz gdzie znajduje się miejsce głosowania. Wydarzenie można dodać do kalendarza, by nie zapomnieć oddać głos w wyborach samorządowych.

Chcecie zmienić miejsce głosowania? Nie jest to takie łatwe, jak w przypadku poprzednich wyborów parlamentarnych. Z racji bardziej lokalnego charakteru zbliżających się wyborów, nie ma możliwości zmienić jednorazowo miejsca głosowania, czy pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania i zagłosować w dowolnym miejscu.

Wybory coraz bliżej. Co można załatwić online?

Od 21 lutego br. roku obowiązują nowe procedury dotyczące wniosków o rejestrację stałego obwodu głosowania w wyborach samorządowych. Uproszczono przepisy po to, by ułatwić proces oddawania głosu tym, którzy nie mają meldunku w swoim stałym miejscu zamieszkania. Aby móc zagłosować w stałym miejscu zamieszkania:

wejdź na stronę GOV.PL,

zaloguj się swoim profilem zaufanym,

podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod tym adresem na stałe (możesz też dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania w danej gminie, np.: umowę najmu mieszkania, oświadczenie właściciela mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są Twoje dane),

sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie.

Potwierdzenie złożenia wniosku i decyzję o zmianie miejsca stałego obwodu głosowania otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Pamiętajcie też, że wybierając się do lokalu wyborczego, można wziąć jedynie smartfon z zainstalowaną aplikacją mObywatel i aktywnym mDowodem. Cyfrowy dokument tożsamości, zrównany w zeszłym roku z tradycyjnym dowodem osobistym, pozwoli na wygodne załatwienie spraw przed komisją wyborczą i oddanie głosu w nadchodzących wyborach samorządowych.