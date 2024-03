Nowe dokumenty w mObywatel już niedługo. Kto z nich skorzysta?

Nie da się ukryć, że mObywatel ułatwia nam życie i kontakt z administracją publiczną. Cyfrowe wersje dokumentów pozwalają legitymować się i potwierdzać nasze dane osobowe w wielu sytuacjach – również w trakcie jazdy samochodem. To także wygodne załatwianie niektórych spraw urzędowych, w tym regulowanie zobowiązań finansowych takich jak podatki od nieruchomości, czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W mObywatelu można również dopisać się do spisu wyborców (warto to zrobić przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi) lub zastrzec swój PESEL. Choć z funkcji zaczniemy w pełni czerpać korzyści dopiero w czerwcu tego roku, dobrze widzieć, że aplikacja jest na to gotowa. Jak to zrobić? Zapraszamy do naszego krótkiego poradnika Zastrzeż PESEL dostępny już w aplikacji mObywatel.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało właśnie, że w przyszłym miesiącu do aplikacji trafią nowe dokumenty, z których będzie mogła skorzystać opieka zdrowia – a konkretnie pielęgniarki i położne. Jak czytamy w komunikacie, już 5 kwietnia w mObywatel pojawią się:

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Prawo wykonywania zawodu położnej

Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej

Z informacji przekazanych przez MC, prace związane z przygotowaniem nowych dokumentów zakończą się 22 marca, ale dopiero na początku kwietnia udostępnione zostaną one w aplikacji. Co więcej, resort potwierdza też, że w kolejce do udostępnienia czekają również dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza, w tym dentysty.

mObywatel z nowymi dokumentami. Co jeszcze pojawi się w aplikacji?

Warto też pamiętać o niedawno wprowadzonej funkcji w mObywatelu. Ta w łatwy i czytelny sposób podsumuje wszystkie nowości wprowadzane w aplikacji. Jeśli pojawią się w niej jakieś nowe dokumenty, czy usługi, użytkownik zostanie o nich poinformowany specjalnym komunikatem na ekranie początkowym aplikacji. Liczę, że w przyszłości zobaczymy również podsumowanie tego, nad czym obecnie pracują programiści i specjaliści z Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz, na oficjalnej stronie projektu, możemy sprawdzić, co jest w planach. A są to między innymi:

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Zarządzanie powiadomieniami

e-Doręczenia

Rozwój ePłatności

Moje dane paszportowe

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Moja firma

Legitymacja Radcy Prawnego i Aplikanta Radcowskiego

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Ministerstwo pracuje również nad możliwością zmiany języka w aplikacji mObywatel oraz usprawnianiem UX/UI, by korzystało się z niej jeszcze wygodniej. Kiedy powyższe dokumenty i usługi wejdą w życie? Ministerstwo tego nie zdradza. Informuje jedynie, że niektóre z nich są już zaplanowane, inne są dopiero w realizacji. Widać jednak, że mObywatel ma się świetnie i w przyszłości będzie jeszcze lepszy. Korzystacie?