mObywatel to już nie tylko dowód i prawo jazdy. Te dokumenty zostawisz w domu

Radcy prawni oraz aplikanci radcowscy, których liczba w Polsce zbliża się do 60 tysięcy, teraz mogą używać swoich legitymacji zawodowych także w postaci elektronicznej, dzięki najnowszej aktualizacji mObywatela. To umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne potwierdzenie ich uprawnień za pomocą smartfona. Nowe dokumenty w aplikacji są równoznaczne z tradycyjnymi legitymacjami, ale warto pamiętać, że do skorzystania z cyfrowej wersji wciąż jest potrzebny tradycyjny dokument. Osoby, które nie mają tradycyjnej legitymacji, lub ich legitymacje są nieaktualne/unieważnione, nie będą mogły korzystać z cyfrowych wersji dokumentów. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, z legitymacji w mObywatelu skorzystają osoby, które:

są zalogowanymi użytkownikami aplikacji mObywatel (potwierdziły swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu i dodały mDowód),

są na liście radców prawnych lub aplikantów radcowskich właściwej okręgowej izby radców prawnych.

Twórcy mObywatela przypominają też, że z cyfrowych dokumentów skorzystamy także wtedy, gdy nie mamy dostępu do internetu. Warto jednak zwrócić uwagę, że odcięcie od sieci spowoduje utratę niektórych funkcji aplikacji. Chodzi przede wszystkim o możliwość aktualizowania danych z dokumentów oraz potwierdzanie ich kodem QR. Choć mało prawdopodobny jest scenariusz, w którym mObywatel lub smartfon straci łączność, tak warto pamiętać, by upewnić się, że wszystkie dokumenty przechowywane w aplikacji były aktualne.

Legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego to dopiero początek nowych dokumentów, jakie w tym roku zawitają do mObywatela. Kilka dni temu informowałem, że Ministerstwo Cyfryzacji szykuje się do implementacji poświadczeń prawa do wykonywania zawodów związanych ze służbą zdrowia. W pierwszej kolejności w aplikacji pojawią się:

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Prawo wykonywania zawodu położnej

Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej

W przyszłości mObywatel pozwoli też przechowywać dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu lekarza, w tym dentysty.

mObywatel. Co pojawi się w przyszłości?

A co mieni się na horyzoncie? Już teraz, na oficjalnej stronie mObywatel, możemy sprawdzić, nad czym prowadzone są prace. A są to między innymi:

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Zarządzanie powiadomieniami

e-Doręczenia

Rozwój ePłatności

Moje dane paszportowe

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Moja firma

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Ministerstwo pracuje również nad możliwością zmiany języka w aplikacji mObywatel oraz usprawnianiem UX/UI, by korzystało się z niej jeszcze wygodniej. Kiedy powyższe dokumenty i usługi wejdą w życie? Ministerstwo tego nie zdradza. Informuje jedynie, że niektóre z nich są już zaplanowane, inne są dopiero w realizacji. Widać jednak, że mObywatel ma się świetnie i w przyszłości będzie jeszcze lepszy. Korzystacie?