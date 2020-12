Pozytywne efekty Netfliksa: szachy czy Wiedźmin na topie dzięki serialom

Po premierze okazało się, że to prawdopodobnie najlepsze, co w tym roku mógł nam zaserwować Netflix i to nie tylko w kategorii seriali limitowanych. W tym przypadku niezwykle silna okazała się poczta pantoflowa, czyli rekomendacje znajomych i nieznajomych, które nakłaniały do seansu. Efekt kuli śniegowej spowodował, że wśród seriali limitowanych „Gambit królowej” okazał się totalnie bezkonkurencyjny bijąc wszelkie rekordy oglądalności. Ale to nie te liczby robią największe wrażenie, choć są imponujące, a to co stało się później.

Szachy na topie dzięki serialowi Netfliksa

Jak policzył serwis one37pm.com (via LinkedIn), od tamtego momentu liczba wyszukiwań na eBay na hasło „chess sets” („zestaw do szachów”) wzrosła o 250%. W przypadku Google zauważono największą liczbę wyszukiwań przy użyciu frazy „jak się gra w szachy” od 9 lat! W 37 lat po premierze książki „Gambit królowej” autorstwa Waltera Tevisa powieść stała się bestsellerem New York Times’a, a liczba nowych graczy w serwisie chess.com zwiększyła się 50krotnie. Czy ktoś przed debiutem serialu napisał, że szachy są nudne i serial z tą dyscypliną w centrum wydarzeń będzie usypiał widzów? Na pewno. Jak mocno można było się mylić…

