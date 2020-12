HBO Max to serwis, który uruchomiono jesienią zeszłego roku. Wprowadziło to niemałe zamieszanie, ponieważ na amerykańskim rynku dostępne były już HBO GO i HBO Now. Ale sytuacja została uporządkowana, za to użytkownicy w Europie pozostali bez dostępu do nowej usługi i do części treści. Wybrane nowości HBO Max Original trafiają do HBO GO w innych krajach, ale nie jest to regułą. Oprócz kwestii treści, w grę wchodzi też sama jakość platformy, czyli serwis w przeglądarce czy aplikacje – mobilne, na konsole oraz na smart TV. Tutaj HBO Max znacząco wyprzedza pozostałe oferty HBO.

Czym różni się HBO Max od HBO GO? Czy HBO Max trafi do Polski?

Co więcej, już niedługo HBO Max wzbogaci się o możliwość odtwarzania materiałów w 4K z Dolby Vision (HDR) oraz Dolby Atmos, gdy na platformie zadebiutuje „Wonder Woman 1984”. Te technologie są już obecne u największych konkurentów (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV) i tak naprawdę jedynie HBO z czołówki usługi VOD nie oferowało takich możliwości.

Matrix 4, Godzilla vs. Kong i Diuna trafią na HBO Max

Jednocześnie HBO Max zapowiada jednoczesne premiery największych swoich hitów w kinach oraz na VOD HBO Max. Zapowiedź ma dotyczyć rynku amerykańskiego, a filmy będą dostępne tylko przez miesiąc na platformie, by później zniknąć z niej na jakiś czas. HBO planuje przeprowadzić ten eksperyment przez rok.

O to, co się stanie z premierami w Europie, gdy HBO Max trafi na Stary Kontynent będziemy mogli zapytać dopiero za kilka(naście) miesięcy. Oto lista zmierzających do VOD nowości (wszystkie w 4K i HDR):

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad

Reminiscence

Malignant

Dune

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Matrix 4

