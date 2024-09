Google podnosi ceny YouTube Premium. Nowy cennik wygląda porażająco

Google w ostatnich latach coraz mocniej stawia na agresywną monetyzację YouTube Premium. Internetowy gigant coraz mocniej dokręca śrubę związaną z walką z wszelkiej maści oprogramowaniem blokującym reklamy. Kilka dni temu głośno zrobiło się także na temat tego, że tamtejsze reklamy będą jeszcze bardziej agresywne:

Nie powinno być to żadnym zaskoczeniem, gdyż YouTube już od wielu lat zapowiadał wprowadzenie takiego rozwiązania. Jednak jego pojawienie się i tak uderzyło użytkowników platformy po oczach. YouTube wprowadził wyświetlanie reklam za każdym razem, gdy użytkownik zapauzuje oglądane wideo. Funkcja znajdowała się w fazie testów już od 2023 roku, lecz dotyczyła bardzo ograniczonej liczby reklamodawców i użytkowników.

YouTube robi wszystko, co w jego mocy, by pchnąć nas w kierunku zakupu abonamentu. Ale to nie jest jeszcze koniec złych wieści. Bowiem po zeszłorocznych ogromnych podwyżkach cen YouTube Premium, teraz szykują się kolejne.

Źródło: Depositphotos

Wzrosną ceny abonamentu YouTube Premium. Europy także nie ominą

Google jeszcze oficjalnie nie poinformowało jeszcze o tym, że nadchodzą dość spore zmiany w kwestii stawek, które przyjdzie nam zapłacić. Jednak uważni i zaangażowani użytkownicy Reddita poinformowali, że część użytkowników otrzymała już wiadomości e-mail informujące o tym, że niebawem zapłacą więcej. Wśród krajów o których podwyżkach już wiadomo znalazły się Arabia Saudyjska, Belgia, Czechy, Holandia, Indonezja, Irlandia, Kolumbia, Malezja, Norwegia, Singapur, Szwecja, Szwajcaria, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jak widać zatem: przekrój jest ogromny i co rusz napływają wiadomości od kolejnych użytkowników, co może oznaczać, że tylko kwestią czasu jest to, aż i w Polsce zaczniemy je dostawać.

O ile więcej przyjdzie zapłacić za YouTube Premium? To zależy, ale niektóre podwyżki są ogromne

Co ciekawe: nie ma jednego schematu podwyżek, który by obowiązywał we wszystkich krajach. Jednak uśredniając je - plany indywidualne podskoczyły o jakieś 18%, zaś plany rodzinne o około 43%. I idąc tym tropem -- jeżeli analogiczna podwyżka trafi także do Polski, to za plan indywidualny przyszłoby nam zapłacić około 31 zł (zamiast obecnych 26), zaś rodzinny mógłby kosztować nawet 67 zł (zamiast obecnych 47 zł). Nie da się ukryć, że to naprawdę spora zmiana. Pozostaje nam zatem mieć nadzieję, że tym razem nas podwyżka ominie, albo przynajmniej będzie ona mniejsza.

Google podnosi ceny... jak i wszyscy inni

Warto mieć na uwadze, że nie tylko Google podnosi ceny abonamentu. Internetowy Gigant coraz agresywniej podchodzi do kwestii monetyzacji najpopularniejszego VOD na świecie, ale warto też mieć na uwadze, że kilka tygodni temu z dnia na dzień ceny zmienił także Netflix, zaś w czerwcu zdrożało także Spotify.