Reklamy podczas pauzy na telewizorach

Szczerze powiedziawszy to czuje nawet pewnego rodzaju podziw dla Google. Od kilku lat sukcesywnie dokłada kolejne sposoby na reklamę w YouTube i cały czas znajduje nowe formaty, o których do tej pory nikt nie pomyślał. Dodatkowo cały czas coraz skuteczniej walczy z blokowaniem tych reklam. Wydaje mi się, że to zaangażowanie jest godne lepszej sprawy, np. stworzenia lepszego procesora dla smartfonów Pixel, ale zapewne z tego nie ma takich zysków jak z reklam na YouTube. Gigant wydaje sobie też nic nie robić z narzekania użytkowników, bo oni zawsze wrócą po więcej filmów od swoich ulubionych twórców.

Dlatego dziwie się też zaskoczeniu użytkowników, którzy raportują właśnie na portalach społecznościowych, że w aplikacji YouTube na ich telewizorach reklamy pojawiają się gdy zatrzymają wideo. Wygląda to tak jak na obrazku poniżej, wideo przechodzi do mniejszej ramki, a obok na 1/3 ekranu pojawia się statyczna reklama. Dobrze, że jest to zazwyczaj tylko banner, a nie reklama wideo, bo wtedy faktycznie byłby powód do irytacji. Nie mniej jednak jak widać poniżej, nie wszyscy doceniają tą wspaniałomyślność giganta ;-). Można oczekiwać, że podobne obrazki będziemy wkrótce widywać również w Polsce. Nie zdziwiłbym się też gdyby zaczęły się pojawiać dla posiadaczy kont Premium, ale wolę nie podsuwać pomysłów Google.

Wśród innych zapowiedzi podczas majowej konferencji dotyczącej reklam na platformie YouTube była jeszcze ta o podobnym formacie reklamy z kodem QR do zeskanowania. To jednak nie wszystko, gigant zapowiadał też, że wprowadzi na telewizorach reklamy, których nie można przeskoczyć, a mogą trwać nawet 30 sekund, aby dać więcej czasu reklamodawcom na promocje swoich produktów. To bardzo wspaniałomyślne ze strony giganta. Szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie obecnie korzystanie z tej platformy w wersji z reklamami. Płacę od kilku lat za wersję Premium i po takich newsach jak ten powyżej, nie widzę powrotu do bezpłatnej wersji.

źródło: 9to5Google