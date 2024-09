Wargaming – twórca hitowego World of Tanks – nawiązał współpracę z najpopularniejszym serwisem wideo i w ramach wakacyjnej promocji ma dla graczy specjalną niespodziankę. Wystarczy konsekwentnie logować się do gry przez określony czas, by otrzymać dwumiesięczną subskrypcję YouTube Premium zupełnie za darmo.

Darmowy YouTube Premium dla mobilnych czołgistów

World of Tanks Blitz to mobilna odsłona gry znanej z dużych platform, która oferuje możliwość brania udziału w czołgowych bitwach z poziomu smartfona czy tabletu z systemem iOS lub Android. Gracze mają dostęp do ponad 500 historycznych i koncepcyjnych pojazdów, a samo logowanie do gry zapewnia dostęp także do rozszerzonych funkcji YouTube’a.

Zasady akcji są proste – wystarczy odpalić aplikację przez 7 dni w terminie od 6 do 30 września. Nie musisz nawet brać udziału w wirtualnych bitwach, by otrzymać 2 miesiące YouTube Premium zupełnie za darmo, a także zestaw cyfrowych przedmiotów kosmetycznych, awatarów czy premii do doświadczenia zdobywanego w grze. Warto pamiętać jednak, że oferta jest skierowana do nowych użytkowników, którzy dotychczas nie korzystali z funkcjonalności YouTube Premium, takich jak możliwość odtwarzania treści w tle czy pomijania reklam.

Źródło: Wargaming

Oferta obowiązuje w Polsce, Ukrainie, Japonii, Niemczech, Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Tajlandii. W temacie dużego World of Tanks warto wspomnieć, że do gry trafiła niedawno duża aktualizacja, która wprowadza długo wyczekiwane funkcje – między innymi nowy system rozwoju załogi i losowo generowanych zdarzeń, które nadają rozgrywce jeszcze więcej dynamiki. Więcej na ten temat przeczytacie w tej publikacji.

Źródło obrazka wyróżniającego: Wargaming