YouTube wprowadza jeszcze bardziej agresywne reklamy. Tak, da się

Niestety, żyjemy w takich czasach, że właściwie wszystko jest produktem. Jeżeli wydaje ci się, że cokolwiek w sieci jest darmowe, to jesteś w błędzie. Nawet jeżeli nie płacicie za coś bezpośrednio pieniędzmi, to uiszczacie opłatę w innej walucie. Czasem możecie nawet nie być tego świadomi. Najczęściej płacimy czasem, zaangażowaniem lub danymi. Często serwis jest wolny od opłat jeżeli zgodzimy się na obejrzenie reklam. Właśnie stąd tak duża popularność adblocków wśród internautów, którzy chcą zjeść ciastko i mieć ciastko jednocześnie.

Polecamy na Geekweek: Plus z pomocą dla powodzian. Klienci otrzymują bezpłatny pakiet

Na platformie YouTube możemy zapłacić za wersję premium wolną od reklam, albo poświęcić po kilkanaście sekund przed i w trakcie oglądania każdego filmu. Jest to poniekąd uczciwa wymiana, lecz właściciele platformy coraz agresywniej nadużywają tego modelu. Początkowo oglądaliśmy jedynie jedną reklamę, którą na dodatek można było pominąć po kilku sekundach. Teraz może nam się ich trafić nawet kilka i to bez możliwości przewinięcia. Dodatkowo wyświetlają się one również w trakcie seansu. To jednak nie jest jeszcze szczyt możliwości YouTube, gdyż reklamy będą jeszcze bardziej agresywne.

YouTube wprowadza reklamy, gdy zapauzujesz wideo

Nie powinno być to żadnym zaskoczeniem, gdyż YouTube już od wielu lat zapowiadał wprowadzenie takiego rozwiązania. Jednak jego pojawienie się i tak uderzyło użytkowników platformy po oczach. YouTube wprowadził wyświetlanie reklam za każdym razem, gdy użytkownik zapauzuje oglądane wideo. Funkcja znajdowała się w fazie testów już od 2023 roku, lecz dotyczyła bardzo ograniczonej liczby reklamodawców i użytkowników.

Reddit

YouTube zapowiada, że wprowadzone zmiany mają sprawić, że reklamy będą mniej inwazyjne i przeszkadzające. Może i byłoby to prawdą, w końcu nierzadko pauza wiąże się z odejściem od komputera lub przejściem na inną kartę. Jednak nie ma żadnej informacji o tym, jakoby wyświetlanie reklam podczas pauzy zmniejszało liczbę reklam podczas seansu.

Grafika: depositphotos