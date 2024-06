Spotify podnosi ceny. Jak tłumaczą podwyżkę?

Spotify ogłosiło dziś podwyżki cen swoich planów Premium w Stanach Zjednoczonych, co stanowi drugi rok z rzędu, kiedy użytkownicy muszą liczyć się z wyższymi opłatami. W Polsce również doszło do zmian cenowych na początku 2024, co było pierwszym takim przypadkiem w historii działalności firmy na polskim rynku.

Nowe wyższe ceny Spotify

Podwyżki cen w USA dotyczą różnych planów:

Plan Indywidualny: wzrost z 10,99$ do 11,99$ miesięcznie.

Plan Duo: cena wzrasta z 14,99$ do 16,99$ miesięcznie.

Plan Rodzinny: abonenci zapłacą teraz 19,99$, co oznacza wzrost z 16,99$ miesięcznie.

W Polsce, po ostatniej aktualizacji, ceny przedstawiają się następująco:

Plan Indywidualny: 23,99 zł miesięcznie.

Plan Duo: 30,99 zł miesięcznie.

Plan Rodzinny: 37,99 zł miesięcznie.

Dlaczego Spotify podnosi ceny?

Zdjęcie: Konrad Kozłowski

Spotify tłumaczy, że podwyżki są konieczne, aby kontynuować inwestycje w rozwój produktu i wprowadzanie nowych funkcji. Firma skupia się także na poprawie swoich marż poprzez redukcję wydatków marketingowych i przeprowadzenie zwolnień. W grudniu 2023 roku Spotify zredukował około 17% globalnej załogi.

W kwartale, w którym firma po raz pierwszy odnotowała zysk brutto przekraczający 1 miliard euro, zauważono, że była to zasługa kontrolowanych wydatków na marketing. Ruch ten został pozytywnie odebrany przez inwestorów, co przełożyło się na wzrost wartości akcji Spotify o około 4% w handlu przed otwarciem giełdy.

Czy wyższe ceny Spotify pojawią się w Polsce?

Chociaż dzisiejsze podwyżki cen dotyczą tylko USA, Spotify zapowiedział wcześniej również wzrost cen dla subskrybentów międzynarodowych, więc nie jest to niespodzianka i wiemy, że podwyżki dosięgną innych rynków. Spodziewamy się, że planowane jest także wprowadzenie nowego, wyższego poziomu subskrypcji od Premium, który prawdopodobnie będzie zawierać funkcje takie jak strumieniowanie bezstratne czy wsparcie Dolby Atmos, co uzasadniałoby wyższe koszty. Ale czy użytkownicy będą na to gotowi?