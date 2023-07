Macie YouTube Premium? Google właśnie podniosło wam abonament

Google bardzo mocno stara się zachęcić wszystkich do tego, by skorzystali z ich abonamentu YouTube Premium. Subskrybenci otrzymują możliwość odtwarzania filmów bez reklam, odtwarzania w tle, a dodatkowo - mają abonament na usługę YouTube Music, czyli konkurencję od Googla dla Spotify. Pomimo tego, że abonament nie kosztuje majątku, wielu użytkowników nie chce decydować się na zakup, głównie ze względu na politykę Google, która sprawia, że bez Adblocka korzystanie z YouTube'a jest bardzo, bardzo uciążliwe. Jeżeli jednak ktoś zdecydował się kupić abonament Premium, także nie będzie szczęśliwy - Google właśnie podniosło jego cenę. Także w Polsce.

Drożej za YouTube Premium. Ile zapłacimy?

Informacja o tym, że Google podnosi ceny abonamentów została opublikowana dziś rano, jednak dotyczyła tylko rynku amerykańskiego. Nie wiadomo było, czy taki sam los spotka inne rynki, a przede wszystkim - rynek polski. Posiadanie różnych cen w różnych krajach nie jest niczym niezwykłym. Dlatego dopiero teraz udało się uzyskać informacje, jak abonament YouTube Premium będzie wyglądał w naszym kraju.

Źródło: Depositphotos

Jeżeli odwiedzicie stronę YouTube Premium, zobaczycie, że cena za usługę wynosi obecnie 23,99 zł, zamiast, tak jak wcześniej, 19,99 zł. Cena pakietu rodzinnego się nie zmieniła (jeszcze) i wciąż wynosi 35,99 zł.

Jeżeli więc Google chciało kogoś zachęcić do YouTube Premium, to podnoszenie ceny za ten plan zdecydowanie nie jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Na ile taki ruch jest podyktowany np. inflacją, a na ile chęcią Google do zmaksymalizowania swoich zysków - nie wiadomo. Pewnym jest natomiast, że jeżeli ktoś do tej pory nie korzystał z Premium, to teraz tym bardziej nie zacznie. Tym bardziej, że alternatywnych klientów potrafiących to samo za darmo jest dziś na pęczki - tutaj macie listę najlepszych 5 z nich.

Źródło: Depositphotos