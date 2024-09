Treści które pojawiają się obecnie w internecie jest tak dużo, że nie sposób nad nimi wszystkimi nadążyć. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie da się zapoznać ze wszystkim. Coraz częściej też sięgamy po wszelkiej maści podsumowania, albo decydujemy się oglądać / słuchać treści na przyspieszeniu, by zaoszczędzić cenne minuty.

Google doskonale wie ile materiałów pojawia się na YouTube i że najzwyczajniej w świecie nawet po ostrej selekcji - zapoznanie się ze wszystkim jest niezwykle trudne. Dlatego teraz do pomocy zatrudnia sztuczną inteligencję, która podsumuje dla nas dostępne tam wideo.

Gemini podsumuje wideo z YouTube. Tak firma dba o nasz czas

Jedna z najnowszych opcji Gemini, czyli zaawansowanej sztucznej inteligencji od Google, jest integracja z YouTube. Platforma wypuściła specjalną wtyczkę dla YouTube, która pozwoli bezpośrednio z poziomu serwisu wywołać asystenta i poprosić go o podsumowanie wskazanego materiału.

Nie jest jednak powiedziane, że opcja ta zadziała idealnie z każdym podrzuconym materiałem. Do poprawnego funkcjonowania niezbędne jest bowiem posiadanie przez materiały napisów. Język nie ma tam żadnego znaczenia, nie muszą być one nawet aktywne: ale muszą być dostępne.

Nie tylko podsumowania. Gemini wyciągnie z materiałów YouTube znacznie więcej

Podsumowanie to jedna z najbardziej podstawowych funkcji, ale Gemini będzie w stanie wykrzesać znacznie więcej informacji z podrzuconych mu materiałów. Fajnym przykładem jest tutaj zrobienie listy zakupów na podstawie składników, które niezbędne są do przygotowania przepisu, którego takowe dotyczą. Fajnie, że takowe mogą zostać przetłumaczone także z innych języków, co staje się ogromnym ułatwieniem i otwiera nam furtkę do zupełnie nowych światów, które dotychczas mogły być poza naszym zasięgiem.