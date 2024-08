W ciągu ostatniego roku Netflix kilkukrotnie podniósł ceny swoich subskrypcji na całym świecie. W październiku 2023 roku firma podniosła cenę planu podstawowego w Stanach Zjednoczonych z 9,99 dolara do 11,99 dolara miesięcznie, a także wprowadziła podobne podwyżki w Wielkiej Brytanii i Francji. Plan Premium również został podniesiony, osiągając 22,99 dolara miesięcznie, co stanowiło wzrost o 15% w porównaniu do poprzedniej ceny 19,99 dolara. Te podwyżki były częścią strategii Netflixa mającej na celu zwiększenie przychodów w obliczu rosnącej konkurencji na rynku streamingowym.

Podwyżki cen Netflixa spotkały się z mieszanymi reakcjami użytkowników. Z jednej strony, niektórzy subskrybenci wyrażali niezadowolenie z powodu rosnących kosztów, zwłaszcza w kontekście globalnej inflacji i rosnących kosztów życia. Z drugiej strony, Netflix argumentował, że podwyżki są konieczne, aby móc inwestować w nowe treści i poprawiać jakość usług. Zestawiając listy premier Netfliksa z innymi usługami trudno nie dostrzec jak długie są to zazwyczaj zestawienia, gdzie nowych tytułów potrafi być nawet kilkadziesiąt miesięcznie.

Nowe ceny Netflix w Polsce - podwyżka w 2024 roku

Źródło: Depositphotos

Wiedzieliśmy, że firma planuje dalsze podwyżki w 2024 roku, a dziś oficjalnie ogłoszono nowy cennik subskrypcji Netflix w Polsce. Podwyżki wynoszą kilka złotych na każdym z planów: podstawowy 33 zł miesięcznie (wcześniej 29 zł), standardowy 49 zł miesięcznie (wcześniej 43 zł), premium 67 zł miesięcznie (wcześniej 60 zł).

Aktualny cennik Netflix w Polsce od dnia 28 sierpnia 2024:

Plan Podstawowy : Cena: 33 PLN/miesiąc Jakość obrazu: HD Liczba ekranów: 1 jednocześnie

: Plan Standardowy : Cena: 49 PLN/miesiąc Jakość obrazu: Full HD Liczba ekranów: 2 jednocześnie

: Plan Premium : Cena: 67 PLN/miesiąc Jakość obrazu: 4K/HDR Liczba ekranów: 4 jednocześnie Dźwięk przestrzenny Możliwość pobierania: 6 urządzeń

Netflix - pakiet z reklamami w Polsce?

Wydawało się, że zmiany cen pakietów Netfliksa w Polsce będą wiązać się z wprowadzeniem nowej oferty z reklamami. Mimo, że Netflix zrobił to na wielu rynkach na świecie, w naszym kraju jeszcze to nie nastąpiło. Nie wiadomo, czy wydarzy się to jeszcze w tym roku - żadne potencjalne terminy nie padły z ust przedstawicieli Netfliksa.

W odróżnieniu od pozostałych platform, Netflix posiadał w ofercie kilka pakietów do wyboru od dłuższego czasu, dlatego Disney+ czy SkyShowtime uruchomili dodatkowe opcje dla użytkowników. W pewnym momencie wydawało się, że to konkurencja miała rację oferując zaledwie jeden pakiet i to Netflix powinien uprościć swój cennik, ale realia rynku pokazały, że potrzebne są różne pakiety do wyboru odpowiadające poszczególnym potrzebom widzów.

Jak Polacy zareagują na nowe ceny Netfliksa? Platforma nie podnosiła cen nad Wisłą od trzech lat - w czasie, w którym cenniki w innych regionach potrafiły zmieniać się wielokrotnie. Dodatkowe kilka złotych miesięcznie może być odczuwalne dla domowych budżetów na przestrzeni roku, ale warto przypomnieć, że Netflix oferuje opcję dodania dodatkowego gospodarstwa domowego do konta za 13 zł miesięcznie, więc można skorzystać z równego podziału kosztów z każdego okresu rozliczeniowego, by obniżyć te opłaty.