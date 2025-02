Podwyżka abonamentu w Play. Nie chcesz długiej umowy? Płać więcej

Klauzule inflacyjne (waloryzacyjne) w umowach telekomunikacyjnych naszych operatorów, zaczęły pojawiać się w wakacje 2021 roku. Była to odpowiedź na gwałtowny wzrost inflacji w tamtym okresie. Jak do tej pory stosuje się ją jednak tylko dla klientów (na przykład w Orange), którzy przeszli na umowy na czas nieokreślony (z wyjątkiem Vectry, aczkolwiek tylko przez jakiś czas, bo praktyki te zakwestionował UOKiK).

Teraz taką decyzję podjął Play. Jak ta klauzula wygląda w umowie? Publikowaliśmy Wam ją pierwszy raz już w 2022 roku - Abonament na dwa lata? Przeczytaj dokładnie umowę i jej treść przedstawiała się następująco:

W tym roku, wskaźnik ten wzrósł o co najmniej 3%, więc Play może podwyższyć kwotę abonamentu. Co to oznacza dokładnie dla klientów? Spójrzmy najpierw na zeszłotygodniowy komunikat tego operatora:

Jeśli dajmy na to, podpisywaliście umowę na abonament komórkowy w Play do końca 2022 roku, od stycznia tego roku mogliście już przejść na umowę na czas nieokreślony. I teraz zależy, czy udało się Wam skorzystać z tej promocji w 2022 roku czy nie:

Sięgnąłem do zasobów Internet Archive i na koniec 2022 roku można było podpisać umowę na abonamenty z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS i z limitem 15 GB transferu danych, 120 GB i 240 GB.

W promocji, pierwszy kosztował 40 zł miesięcznie, więc teraz po podwyżce będzie kosztował 41,44 zł. W przypadku, gdy nie „załapaliście” się na tą promocję to płaciliście wówczas 50 zł, a teraz po podwyżce będziecie płacić 51,80 zł. Drugi abonament za 50 zł w promocji, po podwyżce będzie kosztował 51,80 zł, a bez promocji - 62,16 zł. Trzeci z kolei, po podwyżce będzie kosztował odpowiednio 72,52 zł i 82,88 zł.

Czy to się opłaca? Spójrzmy teraz na ceny i zawartość aktualnych abonamentów komórkowych w Play - tych, w podobnych cenach co w 2022 roku.

W przypadku, gdy podpisywaliście umowę w 2022 roku na abonament za 40 zł lub 50 zł z limitem 15 GB transferu danych, nie opłaca się Wam przedłużać teraz umowy, nawet po tej podwyżce, bo w tej cenie dostaniecie teraz 6 GB transferu danych - zostańcie na umowie na czas nieokreślony. Podobna rada jest, co do abonamentu za 50 zł (z limitem 120 GB) lub 60 zł (z limitem 60 GB) z 2022 roku, bo w tej cenie dostępnych jest teraz 50 GB transferu danych.

Z kolei w przypadku abonamentu za 70 zł (z limitem 240 GB) lub 80 zł (120 GB) to zależy. Bo teraz w miejsce 70 zł będziecie płacić 72,52 zł za limit 240 GB, a w miejsce 80 zł - 82,88 zł za limit 120 GB. Tak więc, bardziej się opłaca w drugim przypadku przejść na abonament za 70 zł z limitem 150 GB.

Aczkolwiek, musicie tu wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Jeśli teraz, po tej podwyżce zrezygnujecie z umowy na czas nieokreślony i podpiszecie umowę na kolejne 2 lata, to według aktualnie obowiązującej zasady - Umowa 24 miesiące. Po tym czasie abonament wzrasta o 10 zł/mies. dla każdego numeru - jeśli po dwóch latach znowu będziecie chcieli przejść na umowę na czas nieokreślony, za ten sam abonament zapłacicie już 80 zł miesięcznie.