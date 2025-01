Orange podwyższyło ceny. Spiesz się, konkurencja zaraz nadrobi

Do wczoraj, w ofercie na abonament komórkowy w Orange dostępne mieliśmy cztery pakiety - wszystkie z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami SMS/MMS, a w Planie S, M i L z dostępem do usług: CyberOchrona i Telewizja mobilna.

Ile kosztowały i jakie limity transferu danych miały?

Plan XS z limitem 5 GB transferu danych - 45 zł miesięcznie,

Plan S z limitem 50 GB transferu danych - 60 zł miesięcznie,

Plan M z limitem 150 GB transferu danych - 70 zł miesięcznie,

Plan L z limitem 300 GB transferu danych (bez limitu przez 24 miesiące) - 90 zł miesięcznie.

Nowa, droższa oferta na abonament komórkowy w Orange

W nowej ofercie na abonament komórkowy, wszystkie plany podrożały o 5 zł miesięcznie - z tym, że w najtańszym planie XS, została ona w promocji wstrzymana przez pierwszy okres umowy, jako rabat 5 zł na 24 miesiące. Jest też promocja dla przenoszących numer w tym planie ze smartfonem, możecie o niej przeczytać we wspomnianym na początku wpisie na blogu Orange.

Nie zmieniły się tu limity transferu danych, aczkolwiek z oferty w każdym planie zniknęła usługa CyberOchrona w cenie, pozostała tylko Telewizja mobilna w planach S, L i M.

Co się z nią stało? Zajrzałem do jej regulaminu (pdf) i faktycznie został zmieniony 19 stycznia, co może sugerować, że nowa, droższa oferta dostępna jest od przedwczoraj.

Na samym końcu możemy przeczytać, że to teraz usługa płatna - 7,98 zł miesięcznie (za darmo przez pierwszy miesiąc). Bez opłat z kolei, skorzystamy z niej tylko w ofercie pakietowej, a więc Orange Love Plan komórkowy.

Abonament komórkowy u pozostałych operatorów

Nie ulega wątpliwości, iż podobna podwyżka będzie miała miejsce niedługo u pozostałych operatorów „wielkiej czwórki”. Od wielu już lat, w różnej kolejności Orange, Play, Plus i T-Mobile podwyższają kwoty abonamentów komórkowych o 5 zł miesięcznie - w ten sposób, przynajmniej w dwóch głównych pakietach - za 60 zł i 70 zł, w zasadzie niewiele się one różnią od siebie.

Abonament komórkowy w Play

W przypadku Play, ciężko będzie podnieść od razu kwotę najtańszego abonamentu o 10 zł, by zrównać się z Orange. Z kolei Oferta S+ z limitem 50 GB, Oferta M z limitem 150 GB i Oferta L z limitem 300 GB (przez rok bez limitów) powinna podrożeć do odpowiednio 65 zł, 75 zł i 95 zł miesięcznie.

Oferta Homebox to pakiet z dwiema kartami SIM - do smartfona i routera WiFi, aczkolwiek również może podrożeć o 5 zł do kwoty 110 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy w Plus

Plus ma o złotówkę tańsze główne pakiety, więc prawdopodobnie w przypadku podwyżki, po nowemu będą one kosztować 44 zł za limit 6 GB transferu danych, 64 zł za 50 GB i 74 zł za 120 GB.

Abonament komórkowy w T-Mobile

Natomiast w T-Mobile, sytuacja wygląda podobnie jak w Play. Najtańszy pakiet Oferta XS z limitem transferu danych 5 GB może podrożeć do 45 zł, Oferta S z limitem 50 GB do 65 zł, Oferta M bez limitu z ograniczeniem prędkości do 75 zł, a bez żadnych limitów do 95 zł miesięcznie.