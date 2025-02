Szalone liczby gigabajtów w ofertach na kartę. Którą teraz wybrać?

Ceny usług w ofertach na kartę osiągają już poziom złotówki za minutę rozmowy, wiadomość SMS czy MB transferu danych. Operatorzy traktują to jako straszak, ewentualnie łagodniej rzecz ujmując - zachętę, do przejścia na cykliczne pakiety miesięczne.

Jak łatwo policzyć, w takim Play na kartę bez pakietu, wystarczy 30 minut rozmów w miesiącu, by osiągnąć poziom miesięcznego pakietu z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS.

Orange pokusił się tu o tabelkę wręcz z ostrzeżeniem - „zobacz, co cię czeka bez pakietów”.

Dodatkowym wabikiem operatorów do przejścia na pakiety w ofertach na kartę, było wprowadzenie kilka lat temu promocji z „darmowymi” gigabajtami na rok, które trwają do dzisiaj, dobijając już do blisko 10 TB na rok (a zaczęło się od 1,2 TB).

Akurat ta zachęta, ma głównie na celu wybieranie przez klientów konkretnych pakietów miesięcznych, oczywiście tych droższych i każdy z operatorów stosuje tu różny poziom tych szalonych liczb gigabajtów. Jednocześnie zaś, operatorzy chcą zadbać o to, by klienci korzystali z tych miesięcznych pakietów co najmniej przez rok - warunek przyznawania bonusowego transferu danych co miesiąc.

„Darmowe” gigabajty w Orange na kartę

Orange pod koniec zeszłego tygodnia na swoim blogu, poinformował o przedłużeniu swojej promocji na kolejne miesiące i ta dostępna będzie teraz w czterech pakietach:

2800 GB (12 miesięcy po 200 GB, 400 GB za zgody marketingowe) - w pakiecie za 35 zł (50 GB miesięcznie na stałe) i 40 zł (100 GB na stałe) miesięcznie,

8200 GB (12 miesięcy po 650 GB, 400 GB za zgody marketingowe) - w pakiecie za 45 zł (150 GB na stałe) i 50 zł (200 GB na stałe) miesięcznie.

„Darmowe” gigabajty w Play na kartę

W Play na kartę, również cztery pakiety promowane są „darmowymi gigabajtami”, najtańszy za 30 zł ma tylko zaszyte na stałe 30 GB.

2880 GB (12 miesięcy po 150 GB, 150 GB na start + 400 GB za zgody marketingowe) za 35 zł (40 GB na stałe) miesięcznie,

3600 GB (12 miesięcy po 200 GB, 200 GB na start + 400 GB za zgody marketingowe) za 40 zł (50 GB na stałe) miesięcznie,

6120 GB (12 miesięcy po 400 GB, 200 GB na start + 400 GB za zgody marketingowe) za 45 zł (60 GB na stałe) miesięcznie,

8400 GB (12 miesięcy po 450 GB, 200 GB na start+400 GB za zgody marketingowe) za 50 zł (200 GB na stałe) miesięcznie.

„Darmowe” gigabajty w Plus na kartę

W Plusie na kartę, w każdym pakiecie mamy dostępną promocję z „darmowymi” gigabajtami, aczkolwiek w ofercie są tylko te cztery pakiety.

1500 GB (12 miesięcy po 100 GB i po roku bonus 300 GB) za 30 zł (30 GB na stałe) miesięcznie,

6400 GB (12 miesięcy po 500 GB, na start 900 GB) za 35 zł (40 GB na stałe) i 40 zł (50 GB na stałe) miesięcznie,

9000 GB (12 miesięcy po 750 GB) za 45 zł (100 GB na stałe) miesięcznie.

„Darmowe” gigabajty w T-Mobile na kartę

Najmniej pakietów miesięcznych dostępnych jest w T-Mobile na kartę, w tym dwa z promocją z „darmowymi” gigabajtami na rok.

2400 GB (12 miesięcy po 200 GB, na start 200 GB + 200 GB za zgody marketingowe) za 35 zł (40 GB na stałe) miesięcznie,

7200 GB (12 miesięcy po 600 GB, na start 200 GB + 200 GB za zgody marketingowe) za 45 zł (60 GB na stałe) miesięcznie.

Wybór właściwej oferty na kartę może być naprawdę trudny, bo każdy z operatorów ma zbliżone do siebie ceny miesięcznych pakietów - od 30 zł do 50 zł miesięcznie, no i w zasadzie w każdym z nich dostępne są podobne bonusy. Oczywiście, zawsze możecie czy nawet powinniście zdecydować tu o wyborze konkretnej oferty i pakietu, w oparciu o zasięg i dostępność usług poszczególnych operatorów w lokalizacjach, w których najczęściej przebywacie.