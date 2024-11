Vectra będzie zwracać klientom pieniądze i zapłaci aż 68 mln zł kary

Po raz pierwszy, informowaliśmy Was o tych nieprawidłowościach w tym zakresie już na początku marca 2023 roku - Vectra jedzie po bandzie ze swoimi klientami.

Jednak właściwe postępowanie, UOKiK rozpoczął dopiero rok później - w styczniu 2024 roku - Operator podniósł Ci abonament? UOKiK sprawdzi, czy mógł.

Ostatecznie okazało się, że nie mógł, UOKiK zakwestionował praktyki operatora Vectra i uznał klauzule inflacyjne stosowane przez niego w umowach z klientami jako abuzywne.

Według skarg konsumentów, Vectra na podstawie tychże klauzul, informowała klientów o podniesieniu opłat za abonament tuż po podpisaniu umowy, mimo że ceny na stronach dla nowych klientów, nadal pozostawały na tym samym poziomie - skarga jednego z klientów:

Decyzję podjąłem na bazie ofert w styczniu, zaakceptowałem stawkę która będzie mnie obowiązywała przez najbliższe 2 lata z ew. waloryzacją za 12 mcy zgodnie z inf. NBP o poziomie inflacji. Jednak waloryzacja nastąpiła 26.01.2024 !!!!!!!!!!!!! 3 dni później z informacją, że od 1 marca będzie obowiązywał inny cennik niż ten który wybrałem 3 dni temu.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Zawierając jako konsumenci umowę, powinniśmy wiedzieć, ile będziemy za daną usługę co miesiąc płacić. Cena jest kluczowym elementem wpływającym na decyzje o zawarciu umowy, powinna być jasno i zrozumiale nam komunikowana. Jeśli przedsiębiorca kusi konsumenta atrakcyjną ofertą po to, by wkrótce po zawarciu umowy podnieść cenę w oparciu o wskaźniki sprzed jej zawarcia, to klauzul, które na to pozwalają, nie można uznać za obiektywne i uczciwe.