Do odebrania ponad 1 TB w Heyah na kartę

T-Mobile poinformował dziś o nowej promocji w ofercie na kartę, w swojej submarce Heyah, w której to do odebrania jest ponad 1 TB (1200 GB) transferu danych na rok.

Dziś w południe dzieliłem się z Wami zestawieniem ofert na kartę i dostępnymi w nich „darmowymi” gigabajtami na rok w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Teraz T-Mobile informuje o nowej odsłonie, podobnej promocji w swojej ofercie na kartę w Heyah.

W opisywanej wcześniej promocji z „darmowymi” gigabajtami u „wielkiej czwórki”, dostajemy na start setki gigabajtów, ale z zastrzeżeniem, że ważne one są przez 31 dni. Czy wykorzystacie większość czy tylko część, to co zostanie na koniec miesiąca przepada.

Promocja w Heyah na kartę jest nieco odmienna i wydaje się korzystniejsza. Tak samo jak w Orange, Play, Plus i T-Mobile, warunkiem skorzystania z niej jest aktywacja, któregoś z miesięcznych pakietów.

Dostępne są trzy, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz następującymi limitami:

Pakiet S z limitem 55 GB za 35 zł miesięcznie,

Pakiet M z limitem 70 GB za 40 zł miesięcznie,

Pakiet L z limitem 100 GB za 55 zł miesięcznie.

Dostępne są tu też pakiety rozmów czy przekazów na Ukrainę, ale po aktywacji każdego z nich, możecie sobie włączyć w aplikacji mobilnej Moja Heyah w zakładce Usługi dodatkowe - dodatkowe 1200 GB transferu danych na rok.

Co tu istotne, te 1200 GB przyznawane jest od razu do wykorzystania, a nie w miesięcznych pakietach po 100 GB. Tak więc w jednym miesiącu możecie wykorzystać 20 GB, w drugim 140 GB i tak dalej, aż do wyczerpania całego limitu.

W ten sposób, nie opłaca się aktualnie aktywować pakietów M i L, jeśli wystarczy Wam około 100 GB miesięcznie. W pakiecie S za 35 zł macie w zasadzie przez cały rok do dyspozycji pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz średnio 100 GB transferu danych w miesiącu.

Co z limitem 55 GB z pakietu? Otóż, te 1200 GB jest do wykorzystania w całości w pierwszej kolejności, przed comiesięcznym limitem z pakietu - dopiero jak wykorzystacie całe 1200 GB z promocji, zacznie być liczony limit z pakietu.

Źródło: T-Mobile.