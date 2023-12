Podaruj swoim bliskim świetne brzmienie na Święta

Kiedy myślimy o muzyce, zazwyczaj myślimy o doświadczeniu bardzo personalnym. Muzyka zazwyczaj kojarzy nam się z czymś, co jest nam bardzo bliskie – w końcu nie bez powodu kolekcjonujemy płyty ulubionych zespołów, układamy własne playlisty czy chodzimy na koncerty. Ale w okresie nadchodzących Świąt warto też pamiętać, że muzyka to często też doświadczenie wspólnotowe. Ile to razy wspominamy utwory, które pokazali nam nasi rodzice, ile piosenek kojarzy nam się z wyjątkowymi momentami, które przeżywaliśmy wspólnie z bliskimi i w końcu – ile z muzycznych pamiątek – sprzętów, płyt czy całych zestawów audio – przechodzi w rodzinie z pokolenia na pokolenie.

Muzyka pełni bardzo ważną rolę w życiu nas wszystkich, często ważniejszą, niż sobie na co dzień zdajemy z tego sprawę. Dlatego też, jeżeli w tym okresie chcemy sprawić radość komuś bliskiemu, być może warto rozważyć właśnie zakup czegoś, co pozwoli się tą muzyką cieszyć na co dzień. Obok naturalnych wyborów, jak na przykład płyta ulubionego zespołu, świetnym pomysłem są tu oczywiście sprzęty muzyczne. Dzisiejszy rynek jest bowiem tak różnorodny, że każdy bez problemu znajdzie tu coś, co będzie pasowało nawet najbardziej wyszukanym gustom. Na jakie sprzęty szczególnie warto obecnie zwrócić uwagę?

Jeżeli szukamy sprzętu muzycznego dla naszego partnera, naturalnie chcemy, by otrzymany od nas sprzęt był najlepszej jakości, zarówno pod kątem brzmienia, jak i wykonania. Dzięki temu przetrwa trudy dnia codziennego i będzie dobrze służył przez lata. Na szczęście obecnie nie brakuje urządzeń, które łączą obie te cechy, a jednocześnie – które nie zrujnują domowego budżetu.

Pierwszą z propozycji są tutaj słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S2, które mieliśmy już przyjemność opisywać na łamach Antywebu. Już wtedy zwracaliśmy uwagę na fenomenalne brzmienie tego urządzenia (za którym stoją 40mm przetworniki elektroakustyczne), a także – jego wykonanie, które stało na najwyższym poziomie i które bardzo przypadło nam do gustu. Ich zalety to także bardzo dobra redukcja hałasu oraz duża wygoda użytkowania, nawet w przypadku długiego noszenia. Oczywiście – słuchawki wyposażone są także w szereg dodatkowych funkcji (jak możliwość przesyłania dźwięku w wysokiej rozdzielczości do 24 bitów), którymi możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji towarzyszącej.

Jeżeli jesteśmy już w temacie słuchawek tej marki, jeżeli dysponujemy nieco większym budżetem na prezenty, to świetnym wyborem będzie tu też Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edition. Od lat marka wspiera zespół Formuły Pierwszej i tworzy sprzęty o niepowtarzalnym, eleganckim wzornictwie oraz fantastycznym brzmieniu. Przetworniki w tym modelu posiadają karbonową membranę, hybrydową metodę redukcji szumów oraz aż 6 zintegrowanych mikrofonów, dzięki którym nie tylko jest ona skuteczniejsza, ale też – dzięki którym można wygodnie przez te słuchawki rozmawiać. Dodatkowo mamy tu też chociaż czujnik noszenia, który zatrzymuje odtwarzanie muzyki po zdjęciu słuchawek.

Finalnie – dobrym pomysłem w tym wypadku może być także inwestycja w domowy soundbar, taki jak Devialet Dione. Ten model także opisywaliśmy na naszych łamach i jego świetne brzmienie i wysoka funkcjonalność bardzo przypadły nam do gustu. Urządzenie możemy dopasować do wystroju naszego salonu, ponieważ pozwala ono zarówno na montaż pod telewizorem, jak i – na ścianie. Jednocześnie – to urządzenie oddaje nam do dyspozycji aż 950 W mocy znamionowej i aż 101 dB ciśnienia akustycznego, co pokazuje, a to dzięki mocnym, neodymowym magnesom w 17 przetwornikach. Całości dopełnia moduł skanujący pomieszczenie, pozwalający na wirtualizację dźwięku przestrzennego w technologii Dolby Atmos.

Dla niej? Najwyższa jakość zamknięta w stylowym designie

Czy dobrej jakości dźwięk zawsze musi oznaczać bardzo duży sprzęt? Absolutnie nie. Miniaturyzacja pozwala nam zabrać swoją muzykę wszędzie, co pokazuje olbrzymia popularność dokanałowych słuchawek TWS. Jednak w tym wypadku słuchawki słuchawkom nierówne i wybierając sprzęt dla bliskiej osoby warto postawić na taki, który faktycznie zapewni jej świetne wrażenia.

Tutaj takim sprzętem są chociażby słuchawki bezprzewodowe Devialet Gemini II, które łączą w sobie świetne wykonanie, wysoką jakość i mnóstwo funkcji dodatkowych. Za brzmienie odpowiadają tutaj pokryte tytanową powłoką 10 mm przetworniki (a więc bardzo duże jak na tak mały sprzęt), co pozwala uzyskać brzmienie o bardzo wysokiej klarowności i głębokim basie. Słuchawki są wyposażone w tryb aktywnej redukcji hałasu, ale też – w specjalny tryb usuwania szumu wiatru, który pozwala się cieszyć sportowymi aktywnościami na zewnątrz bez irytujących przeszkód. Same etui natomiast zostało zmniejszone o aż 40 proc. względem poprzedniego modelu, więc bez problemu zmieści się nawet w małej torebce.

Co natomiast w sytuacji, gdy muzykę chcemy zabrać ze sobą i posłuchać jej razem? W takim wypadku świetnie sprawdzi się głośnik przenośny Devialet Mania. Jest to jeden z najefektowniej zaprojektowanych głośników Bluetooth, który dzięki futurystycznemu designowi wyróżnia się spośród całej rynkowej konkurencji. Głośnik łączy wyjątkowy wygląd ze świetną funkcjonalnością, zapewniając dźwięk stereo 360 stopni. Wszystko dzięki sześciu skonfigurowanym głośnikom o mocy 25W i 38 W z dodatkową technologią Active Stereo Calibration, który mapuje pomieszczenie i niweluje odbicia, które mogą się pojawić. Uzupełnia go system SAM, Speaker Active Matching, który z kolei harmonizuje dźwięki w całym zakresie przetwarzanych przez głośnik częstotliwości

Dla dziecka? Przystępna cena za nietuzinkowy sprzęt

Satysfakcjonujące ze współczesnych sprzętów to nie tylko kwestia dobrego brzmienia, ale także – wygody zapewnionej przez nowoczesne funkcje. Jest to tym ważniejsze, że dziś to właśnie te nowoczesne funkcjonalności często są tym, co przyciąga do danego rozwiązania. Producenci to rozumieją i dlatego na rynku mamy chociażby takie urządzenia, jak House of Marely Positive Vibration Frequency. Mamy tu do czynienia z przystępnymi cenowo słuchawkami, które prezentują się wyjątkowo, a do tego – łączą ekstrawagancki wygląd i tak ważną dla młodego pokolenia ekologie. Są bowiem wykonane z tworzyw naturalnych i dodatkowo – pochodzących z recyklingu.

Bardzo podobnie jest w przypadku gramofonu tego producenta o nazwie Stir It Up Wireless. Dzięki niskiej cenie stanowi on świetny sposób, by wprowadzić najnowszych w świat winyli, a być może – zrealizować ich marzenia o posiadaniu własnej kolekcji ulubionych, czarnych krążków. Nie tylko jest on także wykonany z recyklingowanych materiałów, ale też – posiada szereg ciekawych funkcji, jak możliwość przesyłania dźwięku na słuchawki bezprzewodowe (będzie więc świetnie działał z wspomnianymi wyżej słuchawkami), ale też – posiada możliwość zgrania płyt winylowych do plików audio dzięki połączeniu z PC. Wbudowany przedwzmacniacz natomiast daje nam możliwość bezpośredniego podłączenia kolumn do Stir It Up Wireless, co znacznie oszczędza miejsce.

Jeżeli natomiast chcemy kupić coś dla fana gier, dobrym wyborem jest chociażby Audio Technica M20XBT. Są to słuchawki, które niską cenę łączą z bliskim studyjnemu brzmieniem, a także – dużym naciskiem na niską latencję. Dzięki specjalnym zabiegom udało się tu zminimalizować problem opóźnień w bezprzewodowym przesyłaniu dźwięku, dzięki czemu jest to idealny sprzęt, aby móc cieszyć się nie tylko muzyką, ale też – by wykorzystać go do gier, czy to stacjonarnych, czy też mobilnych.

Wyjątkowe świąteczne promocje

Okres świąteczny do czas dawania sobie prezentów, co zdecydowanie widać także i w tym wypadku. Wszystkie wymienione bowiem sprzęty biorą udział w akcji „Świąteczny prezentownik Top Hi-Fi” i przed świętami możemy kupić je w zdecydowanie niższych cenach. Samo to sprawia, że tymi urządzeniami warto się zainteresować. Jednocześnie jednak – w dawaniu prezentów zawsze liczy się to, by były one najlepiej dostosowane do drugiej osoby. Dlatego szukając prezentu warto odwiedzić salon Top Hi-Fi & Video Design, gdzie specjaliści nie tylko zaprezentują funkcję i brzmienie wybranego przez nas sprzętu, ale też – pomogą dobrać idealny prezent bazując na potrzebach, jakie im przedstawimy. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wybrane przez nasz prezenty ucieszą bliskie nam osoby.