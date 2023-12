Laptop za mniej niż 1000 zł? Mamy taką propozycję

Czy laptop za mniej niż 1000 zł może być dobrym wyborem, jeśli szukacie komputera do pracy, jak i do nauki? Spradźmy to - poznajcie Acer Chromebook 315, który jest właśnie taką propozycją!

O Chromebookach na pewno słyszeliście już nie raz, nie dwa. To laptopy, które działają na systemie operacyjnym ChromeOS. Jest on znany ze swojego bezpieczeństwa, szybkości działania i łatwości obsługi, ponieważ w głównej mierze opiera się na przeglądarce Google Chrome, która optymalizuje działanie stron i aplikacji w tle, a także stosuje tzw. sandboxing, czyli oddzielanie od siebie poszczególnych przestrzeni dla aplikacji i nie tylko. Sam system wspiera także aplikacje z Androida, z których użytkownicy mogą korzystać lokalnie.Co potrafi i czym charakteryzuje się Chromebook od Acer? Sprawdźmy!

Acer Chromebook 315 - co warto wiedzieć?

Acer Chromebook 315 to jeden z ciekawszych Chromebooków na rynku. Jest to laptop, który oferuje doskonałą jakość w przystępnej cenie. Jeśli działasz w biegu, poza domem, w kawiarniach, to jasna aura dookoła może być źródłem nie lada problemów - odbijające się w ekranie światło przeszkadza w rozmowach online czy pracy nad prezentacją. Wyposażony jest w 15-calowy ekran z matową powłoką, dzięki czemu lepiej korzysta się z ekranu nawet w świetle słonecznym, a to poprawia komfort pracy i może wpłynąć na lepszą produktywność. Często niezbędne jest też błyskawiczne wprowadzanie danych liczbowych - tutaj sprawdzi się dedykowana klawiatura numeryczna, która nie jest już tak popularna. Gładzik wspiera gesty multitouch, dlatego bez żadnych przeszkód możesz wykorzystać znane i popularne sposoby przełączania się pomiędzy oknami aplikacji, przewijania zawartości okien czy powiększania i pomniejszania widoku np. obrazków.

Specyfikacja modelu Acer Chromebook 315 obejmuje procesor Intel Celeron N4020, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej. Laptop jest wyposażony w porty USB-C, USB-A, HDMI.To komplet, który zapewnia odpowiednie warunki do wielu zadań. Bez problemu podłączysz najpopularniejsze akcesoria i urządzenia, a także zewnętrzne ekrany. Skopiowanie danych z urządzeń mobilnych, aparatów czy innych, nie będzie wymagało używania dodatkowych gadżetów - czytnik kart pamięci microSD jest wbudowany w komputer.

Ulubione aplikacje i usługi już tu są

Na Chromebooku od Acer aplikacje działają w przeglądarce internetowej, co oznacza, że nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Dzięki temu laptop jest łatwy w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dziś chyba każdy obyty jest z korzystaniem z sieci, dlatego to doświadczenie można przenieść na pole Chromebooka, gdzie wszystkie kluczowe rozwiązania są pod ręką. Elementy systemu pozwalające na sterowanie łącznością, zasilaniem czy pozostałymi aspektami umieszczono w jednym miejscu, gdzie interfejs jest niezwykle czytelny i przejrzysty. Dużo rozwiązań nawiązuje też do platform mobilnych, więc nabyte nawyki z korzystania ze smartfona można szybko przenieść na Chromebooka.

Acer Chromebook 315 pochwalić można również za długi czas pracy na baterii, który wynosi nawet 10 godzin. Dobrze wiemy, że dziś biuro jest tam, gdzie jesteśmy my i nasz komputer, dlatego tak istotne jest, byśmy w drodze, w pociągu, w samolocie czy podczas zabieganego dnia na uczelni i w pracy nie musieli pamiętać o ładowaniu baterii czy szukaniu gniazdka. A równie istotny jest czas uruchamiania się i wybudzania Chromebooka, który zajmuje zaledwie kilka sekund. O wygodzie i bezpieczeństwie użytkownika pomyślano także w innym aspekcie. ChromeOS może też uwierzytelnić użytkownika za pomocą np. połączonego w parę urządzenia Bluetooth. Może nim być smartwatch, który mamy zawsze ze sobą. Jeśli znajdzie się on w pobliżu komputera, to po otwarciu pokrywy nie będziesz musiał wpisywać hasła, bo system od razu się odblokuje.

Czy potrzebny jest kurs ChromeOS?

Zdecydowanie nie trzeba się uczyć, jak używać ChromeOS, bo system ten jest zaprojektowany tak, by nawigacja była prosta i intuicyjna. Można tworzyć skróty do różnych stron-usług i przypinać je do paska na dole ekranu, co sprawia, że nasze ulubione witryny są zawsze pod ręką i można je otwierać w osobnych oknach, by mieć wszystko poukładane i uporządkowane podczas pracy na komputerze. Rozmiar okna można dowolnie zmieniać, a system podpowiada, w jaki sposób można zorganizować widok każdej otwartej aplikacji, dzieląc ekran na kilka obszarów roboczych. Wirtualne pulpity umożliwiają stworzenie kilku odrębnych przestrzeni do działania, np. nad konkretnym projektem, gdzie będą widoczne tylko potrzebne aplikacje i strony. W innej przestrzeni można otworzyć komunikator i odtwarzacz muzyczny, by dobrze spędzić czas i nie zajmować się innymi sprawami.

Dużym atutem są uruchamiane na urządzeniu aplikacje z Androida, o których już wspominaliśmy. To te same programy, które znamy z telefonów, ale teraz można je używać na laptopie bez potrzeby sięgania po smartfon. To ułatwi sprawdzanie powiadomień, kontaktowanie się z innymi czy tworzenie multimediów. Jest bardzo dużo aplikacji z Androida, które można zainstalować na Acer Chromebook 315, a wszystkie są dostępne w jednym miejscu - wystarczy wpisać nazwę lub funkcję w wyszukiwarkę sklepu Google Play i po chwili apka będzie gotowa do użycia. Jeśli posiadasz smartfon z Androidem, to możesz go połączyć w parę z Chromebookiem, by w mgnieniu oka aktywować np. udostępnianie połączenia internetowego z telefonu albo odpisywać na SMS-y bezpośrednio na komputerze. Ta ostatnia funkcja działa także poprzez chmurę, nie tylko Bluetooth, więc wystarczy, że komputer i telefon będą podłączone do internetu. Wśród dodatkowych funkcji są też inne propozycje, np. możliwość szybkiego kopiowania zdjęć z pamięci telefonu na komputer.

System operacyjny ChromeOS działa szybko i płynnie, w tle nie są aktywne żadne dodatkowe aplikacje i procesy, a wszystkie aplikacje działają w przeglądarce internetowej, co oznacza, że każdą naszą ulubioną usługę, serwis i platformę można zainstalować, jako web-aplikację i korzystać z niej np. w odrębnym oknie, niczym z typowego programu. Bardzo duża liczba serwisów wspiera tryb offline, w tym Dokumenty Google, więc nawet bez połączenia z siecią możemy pracować nad dokumentami, arkuszami czy prezentacjami, tworząc nowe i edytując te już pobrane. Po połączeniu z siecią wszystkie zmiany będą automatycznie zsynchronizowane, a jeśli współpracujemy z innymi nad konkretnymi plikiem, to wszyscy będą mieli wgląd w tę samą wersję danego dokumentu w czasie rzeczywistym.

Acer Chromebook 315 w wyjątkowej promocji!

Acer Chromebook 315 to doskonała propozycja dla osób, które potrzebują sprzętu do pracy lub nauki. Oferuje on naprawdę dobrą jakość wykonania i podzespoły w przystępnej cenie - obecnie jest w świetnej promocji i kosztuje jedynie 999 zł Podobnie jak inne Chromebooki od Acer, jest łatwy w obsłudze i nie wymaga od użytkowników pogłębionej wiedzy na temat technologii. Co więcej, długi czas pracy na baterii i różnorodność portów sprawiają, że jest to idealny laptop dla osób, które potrzebują sprzętu gotowego na działanie np. w dłuższej podróży. Na dodatek, po zalogowaniu się na nasze konto Google wszystkie dane, hasła, zakładki i historia oraz wiele więcej będą bezpiecznie synchronizowane w chmurze, więc w przypadku awarii czy zgubienia laptopa, niczego nie stracimy.