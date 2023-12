Jaki jest najbardziej zaawansowany mini projektor na rynku? Hisense chyba znalazł odpowiedź

Projektor, jako zaawansowane urządzenie multimedialne, zdobywa coraz większą popularność wśród entuzjastów rozrywki, edukacji i pracy w domu. To wszechstronne narzędzie, które umożliwia wyświetlanie obrazów, filmów, prezentacji czy gier na dużych powierzchniach, dostarczając wyjątkowych wrażeń wizualnych — i tak się składa, że my, jako klienci, mamy coraz więcej ciekawych propozycji, jeśli chcemy taki sprzęt nabyć. Jedną z nich jest nowy projektor od firmy Hisense, a dokładnie model 4K Laser Smart Mini Projektor C1.

Projektor do tej pory stanowił świetny dodatek — ale pora, żeby zaczął być czymś więcej!

Dla miłośników kinematografii, projektor stanowi kluczowy element domowego kina, oferując całkiem niezłą jakość obrazu i kinowe wrażenia bez konieczności opuszczania własnego salonu. Poza tym projektor można wykorzystać również jako narzędzie edukacyjne, umożliwiające komfortowe wyświetlanie prezentacji, arkusza kalkulacyjnego czy materiałów dydaktycznych na dużym ekranie, co sprzyja także przekazywaniu wiedzy czy udostępnianiu ekranu dla większej grupy osób bez większego problemu — zresztą projektor dotąd był znany głównie ze swojego zastosowania w salach konferencyjnych czy kinowych. W wolnych chwilach sprawdza się on jednak równie dobrze do gamingu; można stwierdzić, że „uczy i bawi”.

Projektor wyróżnia się także innowacyjnymi funkcjami, takimi jak chociażby regulacja kształtu obrazu czy bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami. Nowoczesne modele nie tylko zaspokajają różnorodne potrzeby użytkowników, ale również stają się stylowym elementem wystroju wnętrza, podkreślając nowoczesny charakter przestrzeni domowej. Do tej pory jednak większość projektorów kojarzyła się z potrzebą chodzenia na kompromisy — wygoda za nieco gorszą jakość obrazu, potrzebę zasłaniania wszystkich okien, gaszenia światła w pokoju i wiele więcej. Ale czy zawsze trzeba chodzić na takie kompromisy?

4K Laser Smart Mini Projektor C1 to projektor bez większych kompromisów. Kolorowe kino w wybranym rozmiarze

Zacznijmy od tego, że Hisense C1 korzysta z trzech laserów — czerwonego, zielonego i niebieskiego dając łącznie 16 milionów kolorów (RGB). Tym samym smart mini projektor osiąga imponujące 110 procent przestrzeni barw w standardzie BT.2020 — i jeśli nic Wam to nie mówi (co jest dość zrozumiałe), to po prostu przekłada się to na imponującą głębokość i nasycenie kolorów, umożliwiając docenienie każdego fragmentu obrazu, co w przypadku projektorów dostępnych na rynku nie jest wcale taką oczywistością.

300-CALOWE KINO mieszczące się w małej kostce!

Do tego projektor Hisense C1 oferuje regulowaną wielkość obrazu od 65” do… aż 300 cali w rozdzielczości 4K UHD. Nie wiem, gdzie zmieścicie taki obraz, ale wizja outdoorowego oglądania meczu piłki nożnej na takim ekranie brzmi naprawdę ekscytująco. Z takim projektorem będziecie w stanie zorganizować nawet samochodowe kino dla całego sąsiedztwa. To elastyczne podejście w ogólnym rozrachunku pozwala dostosować projekcję do różnych przestrzeni, zapewniając przy tym solidną jakość obrazu.

Jakość obrazu jak w telewizorze

Nie wypada nie wspomnieć o jasności 1600 ANSI lumenów, dzięki której Hisense C1 gwarantuje wyraźny obraz nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Możecie więc cieszyć się seansem w ciągu dnia bez wywieszania ciemnych koców przy oknach czy gaszenia wszystkich świateł i ściągania rolet, żeby pokój zamienił się w absolutną ciemnicę. Warto również zaznaczyć, że mamy tu do czynienia z technologią Laser TriChroma, dzięki czemu obraz wyświetlany przez projektor osiąga nasycone kolory w 4K UHD. Z tego względu 4K Laser Smart Mini Projektor C1 niczym nie odróżnia się od nowoczesnych telewizorów.

Co jednak robi największe wrażenie, to fakt, że Hisense C1 jest pierwszym na świecie mini projektorem z technologią Dolby Vision i wspiera również standardy HDR10 i HLG. Bogactwo barw, kontrastów i szczegółów zapewniają wrażenia filmowe na najwyższym poziomie — więc w tym przypadku hasło, że możemy przenieść kino do swojego domu, nie jest tak dalekie prawdy, jak może się pozornie wydawać.

Wyjątkowe funkcje, dzięki którym Hisense C1 „to jest to”

W tych czasach jednym z podstawowych filarów urządzenia są jednak jego bajery i dodatki smart. Jak jest w przypadku 4K Laser Smart Mini Projektor C1? Pierwszym przykładem jest system Hisense Auto Magic AI, dzięki któremu korzystanie z projektora staje się dziecinnie proste i pozwala na błyskawiczne ustawienie obrazu bez konieczności ręcznych regulacji. System automatycznie dostosowuje geometrię oraz ostrość obrazu, więc po prostu włączamy projektor i możemy z niego korzystać.

Warta uwagi jest również technologia MEMC, która eliminuje zakłócenia w szybkich scenach, co przekłada się na zachowanie płynności obrazu. Wpływa na to również procesor, który tak samo odpowiada za jakość obrazu i brak opóźnień. Do tego znajdziemy tutaj system VIDAA OS, który od lat jest w telewizorach Hisense, i zapewnia klasyczne menu Smart TV w designerskich barwach z mnóstwem aplikacji, w tym Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video.

Hisense chwali się również pilotem obsługującym Alexę i VIDAA Voice, dzięki czemu projektor można obsługiwać wydając wyłącznie komendy głosowe, co dla niektórych okaże się wartościowym dodatkiem. Przy okazji Hisense wspiera również AirPlay i łączy się z Domem Apple, dzięki czemu można łatwo streamować treści z urządzeń Apple, a obsługa Apple HomeKit umożliwia sterowanie projekcją z poziomu iPhone’a, iPada, Apple Watcha czy komputera Mac.

Dźwięk i coś dla graczy

Hisense 4K Laser Smart Mini Projektor C1 radzi sobie świetnie pod względem wyświetlanego obrazu, ale co z dźwiękiem? Projektor został wyposażony w dwa głośniki o mocy 10 W każdy, a całość wspierana jest przez Dolby Atmos, co gwarantuje przestrzenny dźwięk. JBL Audio do tego dodaje głębszy bas i klarowne wysokie tony, więc pod względem audio jest mega solidnie.

Znajdzie się również coś dla graczy, a dokładnie tryb gamingowy. Kiedy do projektora podłączymy konsolę lub komputer, automatycznie włączy się tryb dla graczy. Mamy tutaj do czynienia z technologiami VRR, czyli dynamiczną zmianą częstotliwości odświeżania klatek oraz ALLM, czyli automatyczne włączenie trybu gry z najniższym input-lagiem. To są „cheaty w prawdziwym życiu”, które dają nam przewagę w rozgrywkach online i gwarantują lepsze doznania w rozgrywkach single player.

A skoro już o złączach mowa…

Skoro już zacząłem temat tego, co do projektora możemy podłączyć — dzięki dostępowi do nowoczesnych złączy, takich jak HDMI 2.1, projektor obsługuje najnowsze konsole, odtwarzacze Blu-Ray, dyski zewnętrzne i systemy audio. Hisense 4K Laser Smart Mini Projektor C1to niezastąpiony projektor laserowy do wielkiej rozrywki. Do tego mamy tutaj S/PDIF, Eternet RJ45, USB 2.0, USB 3.0 i wyjście słuchawkowe.

Wisienką na torcie jest zaawansowane chłodzenie, zapewniające cichą pracę i niską temperaturę. Do tego urządzenie prezentuje się naprawdę ciekawie i zachęca swoim designem, co również jest bardzo ważnym aspektem. Hisense C1 to wybór dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko projekcji obrazu — szukają całego kinowego doświadczenia.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Hisense