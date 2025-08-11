Nawet 32 tys. zł miesięcznie - te umiejętności otwierają drzwi do dużych zarobków

Portal z ofertami pracy dla branży IT - No Fluff Jobs, podzielił się dzisiaj z nami danymi z pierwszego półrocza 2025 roku, odnoszącymi się do poziomu oferowanych zarobków specjalistom IT.

Najnowsze dane No Fluff Jobs pokazują, że w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku najlepiej opłacaną specjalizacją w branży IT było Architecture, gdzie na kontrakcie B2B można było zarobić nawet 32 tys. zł netto miesięcznie. Mimo rekordowych stawek kategorie o najwyższych wynagrodzeniach – Architecture, ERP i AI – przyciągają stosunkowo niewielu kandydatów. Wciąż największe zainteresowanie wzbudzają oferty we Frontendzie, Agile/Scrum i UX/UI/Design.

Architecture bije rekordy stawek

W kategorii Architecture pracodawcy oferują od 26,9 do 32 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz od 19 do 26 tys. zł brutto na etacie. Na drugim miejscu pod względem płac znajduje się ERP – 25–30 tys. zł netto (+ VAT) na B2B i 13–19 tys. zł brutto na UoP. Trzecia pozycja należy do AI z widełkami 22–28,6 tys. zł netto (+ VAT) i 15,2–23 tys. zł brutto.

Jak podkreśla Tomasz Wija, Chief Growth Officer w No Fluff Jobs, wysokie stawki idą w parze z wysokimi wymaganiami – w rekrutacjach eksperckich, a nawet seniorskich często oczekiwany jest stopień doktora:

Frontend – niezmienny numer jeden pod względem CV

Mimo niższych stawek niż w topowych kategoriach płacowych, najwięcej aplikacji wpływa na ogłoszenia we Frontendzie, gdzie zarobki wynoszą 18–23,5 tys. zł netto (+ VAT) na B2B oraz 13,7–20 tys. zł brutto na UoP.

Na kolejnych miejscach w rankingu popularności znalazły się:

Agile/Scrum Master – 20,5–25,5 tys. zł netto (+ VAT) na B2B, 14,5–20 tys. zł brutto na UoP,

UX/UI/Design – 13,4–19,3 tys. zł netto (+ VAT) na B2B, 11,8–16 tys. zł brutto na UoP.

Zdalna praca i B2B wciąż w cenie

Choć liczba ofert całkowicie zdalnych systematycznie spada, nadal cieszą się one ponad trzykrotnie większym zainteresowaniem niż oferty hybrydowe czy stacjonarne. Kandydaci najchętniej wybierają kontrakt B2B oraz umowę zlecenia.

Tomasz Wija, Chief Growth Officer w No Fluff Jobs:

Wiemy nie od dziś, że osoby pracujące w IT mogły cieszyć się przez lata dużo większym komfortem wyboru opcji zatrudnienia i elastycznością pracodawców w zakresie typów umowy. Te czasy, jak pokazują nasze dane od około roku, odeszły bezpowrotnie, bo, przykładowo, zaproszenia do pracy w biurze są dużo częstsze. IT jednak wciąż próbuje się „bronić”, co widać po poziomie zainteresowania tymi ofertami, które dają możliwość pracy zdalnej.

Najwięcej aplikacji wpływa na oferty zatrudnienia skierowane dla juniorów, czyli osób z najmniejszym doświadczeniem.

Źródło: No Fluff Jobs.

