Laptopy pod choinkę na każdą kieszeń? Sprawdź te propozycje od MSI

Zbliżający się koniec roku to czas, kiedy intensywnie myślimy nad tym, czy jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by rozpocząć nowy etap w życiu osobistym i zawodowym. Często sprawdzamy również, czy niczego nam nie brakuje, by swoje plany i zamierzenia realizować jeszcze sprawniej. Na liście urządzeń elektronicznych, które dobrze byłoby wymienić na szybsze i nowsze bardzo często znajdują się laptopy. A skoro tak, pora przyjrzeć się kilku z nich, które sprostają stawianym wymaganiom.

Co zaś do samych wymagań względem laptopa, te pozostają bardzo zróżnicowane, w zależności od tego, kto będzie z takiego laptopa korzystał i w jakim celu. Podobnie jak zróżnicowane są budżety, jakie szukający nowego notebooka są w stanie przeznaczyć na zakup takiego sprzętu. W niniejszym materiale przyjrzymy się kilku propozycjom, jakie szczególnie warto wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu laptopa czy to dla siebie, czy dla bliskiej osoby.

W zestawieniu znalazły się laptopy marki MSI, w zdecydowanej większości wyposażone w dedykowane karty graficzne NVIDIA GeForce RTX i AMD Radeon. Nie oznacza to jednak, że są to wyłącznie laptopy zarezerwowane dla graczy. To na ogół bardzo uniwersalne konstrukcje, które sprawdzą się zarówno w grach, pracy kreatywnej jak i codziennym użytkowaniu. Nie zabrakło również miejsca dla nieco prostszego laptopa, wyposażonego w zintegrowaną kartę graficzną, za to w wyjątkowo korzystnej cenie.

Wszechstronny laptop nie musi być drogi

Na pierwszy ogień budżetowa propozycja dla wszystkich tych, którzy szukają wszechstronnego, ale również niedrogiego laptopa. Czy w tym segmencie cenowym można znaleźć laptop o na tyle wysokiej wydajności, by sprawdził się w codziennych zastosowaniach? Jak najbardziej!

Właśnie takim laptopem jest MSI Modern 15. Jego najbardziej charakterystyczne cechy, które warto wziąć pod uwagę, to niska waga, dzięki której łatwo przenosić go z miejsca na miejsce, a zatem również wysoka mobilność. Lekki, poręczny laptop z pewnością zmieści się w większości toreb czy plecaków.

Co zaś tyczy się aspektu wydajności, MSI Modern 15 wykorzystuje procesor Intel Core i5 11. generacji, ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe. To wystarczająco, by sprostać codziennym zadaniom, takim jak przeglądanie internetu, korzystanie z oprogramowania biurowego czy popularnych komunikatorów.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by laptop MSI Modern 15 służył również do rozrywki. Współczesne zintegrowane karty graficzne dysponują na tyle wysoką wydajnością, by bez problemu uruchomić nawet nieco bardziej zaawansowane tytuły. Oczywiście o ile odpowiednio ograniczymy wyświetlaną rozdzielczość czy szczegółowość obrazu.

Stylowy laptop z szybkością Mercedes-AMG

Przenieśmy się na chwilę na drugi biegun cenowy wśród laptopów, gdzie znajdziemy unikatową konstrukcję, która przyciąga uwagę nie tylko osiągami, ale również tym, jak się prezentuje. Laptop MSI Stealth 16 AMG (tutaj możecie go kupić) powstał we współpracy ze sportowym działem Mercedesa – Mercedes-AMG.

Współpracę tą widać zarówno na zewnątrz obudowy laptopa, jak i w jego wnętrzu. Stylowa obudowa została ozdobiona logo Mercedes-AMG między innymi na pokrywie laptopa, czy na klawiszu spacji. Co znalazło się we wnętrzu? Jak przystało na laptop dedykowany dla graczy i twórców kreatywnych, w dodatku z logo na AMG na obudowie, wszystko to, co zapewnia szybką i dynamiczną pracę.

Zacznijmy od karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070, która świetnie sprawdzi się zarówno w grach, w tym również w tych najbardziej wymagających, jak i podczas pracy z popularnym oprogramowaniem do edycji filmów czy grafiki. Towarzyszy jej procesor Intel Core i9 13. generacji, a także 32 GB RAM.

Obraz generowany przez zaawansowany układ graficzny prezentowany jest na spektakularnym ekranie, który został wykonany w technologii OLED.

Najnowsza technologia dla miłośników gier komputerowych

Kolejny z laptopów, którym z pewnością warto poświęcić chwilę uwagi to MSI Katana 15. Jako że został wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 oferuje wszystko to, co przyda się na współczesnym wirtualnym polu bitwy. Wykonana w architekturze Ada Lovelace karta graficzna wykorzystuje technologię Max-Q, co pomaga optymalizować jej wydajność. W pracy wspomaga ją sztuczna inteligencja, chociażby przy pomocy narzędzia DLSS 3, zwiększającego ilość wyświetlanych klatek na sekundę.

Co jeszcze ciekawego oferuje laptop MSI Katana 15? Między innymi wyświetlacz o przekątnej 15 cali, rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jest też 16 GB RAM oraz procesor Intel Core i5 12. generacji. Warto również zwrócić uwagę na czterostrefowe podświetlenie RGB klawiatury, z wyróżnionymi klawiszami WSAD.

Bogate wnętrze wyjątkowego laptopa dla graczy

Czym wyróżnia się laptop MSI Cyborg 15, że znalazło się dla niego miejsce na liście rekomendowanych laptopów? To przede wszystkim unikatowa stylistyka, która z pewnością przypadnie do gustu wielu graczom. MSI Cyborg 15 (do kupienia tutaj) to notebook z półprzezroczystą obudową, co prezentuje się niezwykle atrakcyjnie, zwłaszcza na typowo gamingowym biurku.

Najważniejszym elementem jego specyfikacji jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050. Ponadto znajdziemy tu piętnastocalową matrycę z odświeżaniem 144 Hz i rozdzielczością Full HD, procesor Intel Core i5 12. generacji czy 16 GB RAM.

Czym jeszcze wyróżnia się MSI Cyborg 15? Choć to laptop o typowo gamingowej specyfikacji, jest wyjątkowo uniwersalny. Jak na laptop do gier waży naprawdę niewiele, bo mniej niż 2 kg. Co ważne jego grubość to 22,9 mm, dlatego jego przenoszenie z miejsca na miejsce nie będzie szczególnie problematyczne.

Wydajny laptop według AMD

Ostatni z laptopów, które weźmiemy na tapetę to MSI Bravo 15. Dlaczego właśnie ten laptop znalazł się na liście polecanych? Wyróżniają go komponenty, których producentem jest firma AMD.

W wersji, którą znajdziecie pod linkiem, MSI Bravo 15 wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 5 oraz kartę graficzną AMD Radeon RX 6550M. Posiada również 16 GB RAM, dysk o pojemności 512 GB i matrycę z odświeżaniem 144 Hz. Ponadto procesor wyposażył go w szybką łączność bezprzewodową w standardzie WiFi 6E.

Dlaczego jeszcze warto wziąć pod uwagę właśnie ten laptop? Cechuje go wyjątkowe wzornictwo, które docenią zwłaszcza gracze. Klawiatura podświetlona jest na niebiesko, z wyróżnionymi przydatnymi w grach klawiszami WSAD.

Dlaczego właśnie MSI?

W ofercie MSI znajdziemy wiele ciekawych laptopów, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy ma to być laptop do zadań typowo biurowych, czy może konstrukcja uniwersalna do pracy i do zabawy. Można również wybierać spośród laptopów dedykowanych graczom, a także uniwersalnych konstrukcji, gdzie atrakcyjne wzornictwo łączy się z najwyższą wydajnością.

Prezentowane w tekście laptopy dostępne są w różnych konfiguracjach. Jeśli przedstawiona nie jest optymalna, warto sprawdzić w jednym ze sklepów internetowych, czy nie występuje również wariant z mocniejszym procesorem, układem graficznym, większą ilością pamięci RAM czy dyskiem.

Niezależnie od tego, który laptop MSI wybierzesz, zawsze możesz liczyć na wysoką jakość i wygodę użytkowania. Reszta należy do Ciebie.

