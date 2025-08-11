Nowy super tani MacBook z niespodzianką. Wiemy kiedy premiera

Obecnie najtańszy MacBook Air z procesorem M4 to wydatek rzędu 4999 złotych. W sklepach można jeszcze znaleźć też poprzednie modele, nawt te z układem M1, a ich cena będzie znacząco niższa. Są to jednak starsze modele, które niebawem mogą stracić wsparcie, a i już teraz nie są demonami prędkości.

Nadchodzący, budżetowy model ma być znacząco tańszy od MacBooka Air z M4, a jego cena ma zaczynać się od około 2400 złotych po bezpośrednim przeliczeniu z dolarów, co otworzy drzwi do świata macOS dla baaardzo szerokiego grona odbiorców. To będzie kusząca propozycja w głównej mierze dla uczniów i studentów, dla których dostępny będzie również dodatkowy rabat edukacyjny. Ta strategia może pozwolić Apple na pozyskanie klientów, którzy do tej pory rozważali jedynie laptopy z systemem Windows.

Tani MacBook - specyfikacja. Kiedy premiera?

Zamiast potężnego, ale i drogiego procesora z serii M, firma z Cupertino postawi na układ Apple A18 Pro, znany z iPhone’a 16 Pro. Choć nie dorówna on wydajnością chipowi M4, będzie w stanie obsłużyć nową platformę sztucznej inteligencji Apple Intelligence. To kluczowy atut, który decydował o wyborze tego procesora. Budżetowy MacBook ma być również bardziej kompaktowy. Mówi się o 12,9-calowym wyświetlaczu, co jest pewnym kompromisem w stosunku do 13,6-calowego ekranu w MacBooku Air. Nieoficjalne informacje wskazują również na niższą jasność i rozdzielczość. Jednak mniejszy ekran to lżejsza konstrukcja, co ucieszy tych, którzy cenią sobie mobilność – waga ma oscylować około 1 kg.

W kwestii pamięci i dysku krążą różne spekulacje. Idealnym scenariuszem byłoby 16 GB RAM i 256 GB SSD, jednak bardziej realistyczna wydaje się konfiguracja z 8 GB RAM i 128 GB SSD. Premiera budżetowego MacBooka, według plotek, ma nastąpić na początku 2026 roku.

Źródło: DigiTimes.