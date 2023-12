Świąteczna promocja na telewizję Polsat Box – HBO i HBO MAX 2 miesiące bez opłat, a od Plusa drugi smartfon w prezencie

Często promocje operatorów na telewizję dostępne są z innymi usługami w ofertach łączonych – głównie z internetem stacjonarnym. W przypadku Polsat Box można skorzystać z ciekawej opcji na samą telewizję, niezależnie od tego, z jakiego dostępu do sieci korzystamy w swoich domach. Możliwe to nawet jest bez dostępu do internetu.

Nawet rok bez opłat za telewizję Polsat Box

Promocja „Telewizja nawet 12 miesięcy bez opłat na start” to atrakcyjna oferta, nad którą warto się pochylić.



Bez opłat przez cały rok możemy się cieszyć z telewizji satelitarnej lub IPTV, wykupując pakiet S z 55 kanałami, w ramach których, oprócz wszystkich kanałów z naziemnej telewizji cyfrowej, znajdziemy wszystkie kanały tematyczne Polsatu. Mowa tu zarówno o kanałach informacyjnych jak Polsat News czy Wydarzenia 24, ale również filmowych – Polsat Film, Comedy Central czy nawet sportowych – Polsat Sport, News czy Extra. Nie zabrakło tu też szeregu stacji muzycznych czy popularno-naukowych jak Polsat Doku.



Po okresie promocyjnym opłata miesięczna wyniesie nas tylko 30 zł/mies., co oznacza, że średnio przez całą umowę koszt miesięczny będzie na poziomie zaledwie 15 zł.

Jeśli chcemy większą liczbę kanałów, również możemy liczyć na promocję w postaci 3 miesięcy bez opłat w każdym z kolejnych pakietów. W pakiecie M za 40 zł/mies. dochodzą nam takie kanały jak TVN24 czy TVN Fabuła i TVP Seriale, w pakiecie M Sport za 70 zł/mies. kanały sportowe Polsat Premium i Eleven Sports, a w pakiecie L – również za 70 zł/mies. kanały AXN, BBC czy FX (dawny Fox).

Telewizja internetowa z dekoderem

Z promocji 12 miesięcy bez opłat, możemy też skorzystać w przypadku telewizji internetowej z dekoderem, w pakiecie Wygodnym z 30 kanałami telewizyjnymi, gdzie od 13. miesiąca opłata miesięczna wynosi 30 zł. Podobnie jak przy telewizji satelitarnej czy kablowej pozostałe pakiety – Komfortowy (50 kanałów) i Bogaty (99 kanałów), dostępne są również przez 3 miesiące za darmo, po tym okresie zapłacimy za nie odpowiednio 40 zł i 70 zł/mies..

HBO i HBO MAX 2 miesiące w prezencie i Disney+ na rok bez opłat

Oczywiście to jeszcze nie wszystko. W każdym z pakietów, również w pakiecie S w 12 miesiącach bez opłat, możemy korzystać z dostępu do kanałów HBO i serwisu streamingowego HBO MAX przez 2 miesiące całkowicie bez opłat.



Do tego możemy też przez 12 miesięcy oglądać inny serwis streamingowy z filmami i serialami – Disney+ bez opłat, później za 37,99 zł/mies.

Otwarte okno w Polsat Box

To okres świąteczny, nie zapominajmy więc o kolejnej promocji w telewizji Polsat Box, gdzie do 7 stycznia, a więc jeszcze tydzień po Sylwestrze możemy oglądać za darmo 21 kanałów telewizyjnych.



Wymienić tu możemy kanały niemal z każdej tematyki:

filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, BBC First, CBS Europa, Epic Drama, FX, Paramount Channel, Romance TV,

rozrywkowo-lifestylowe: BBC Brit, BBC Lifestyle,

dla dzieci: Cartoon Network, Cartoonito, Cbeeebies, Disney Channel, Disney Junior, Nick Jr.,

dokumentalne: BBC Earth, National Geographic,

sportowe: Eurosport 1, Extreme Channel, Motowizja.

Treści 4K dzięki dekoderowi polsat box 4K

W ofercie telewizyjnej Polsat Box dostępnych jest już aż 8 kanałów nadających w 4K, to m.in.: Eleven Sports 4K, INULTRA, Museum TV 4K, MyZen TV 4K i Love Nature 4K.



Dostęp do tych treści uzyskamy, dzięki zamówieniu do telewizji dekodera polsat box 4K. To zgrabne i użyteczne urządzenie do odbioru telewizji, z opcją nagrywania w chmurze bez dysku, cofania programu do 3 godzin czy wrócenia do odtwarzania wybranych pozycji nawet 7 dni po emisji.

Dekoder ten zapewnia również szybki i komfortowy dostęp do serwisu Disney+, nie trzeba więc z osobna uruchamiać go na urządzeniach mobilnych, konsolach czy smartTV.

Wyjazd do rodziny na święta z Polsat Box Go w smartfonie

Święta to też czas świątecznych wyjazdów do rodziny, warto więc wspomnieć o innych promocjach. Zaczynając od obniżonej ceny za pakiety w serwisie streamingowym Polsat Box Go, w ramach którego za pakiet Premium, w którym uzyskamy dostęp do aż 100 kanałów, najnowszych seriali i bogatej biblioteki filmów i programów, zapłacimy teraz 30 zł/mies.



Co jeszcze ważne, razem z pakietem Polsat Box Go Premium możemy wykupić też dostęp do Disney+ i to za zaledwie 20 zł/mies. – przypomnę, że standardowa cena za Disney+ to 37,99 zł/mies., a więc w promocji skorzystacie z tego serwisu w cenie niemal o połowę niższej.



Z kolei fani sportów wszelakich za pakiet Sport zapłacą 40 zł/mies. Zawartości tego pakietu nie trzeba chyba nikomu przybliżać, to 22 kanały sportowe, w tym: Polsat Sport Premium z meczami Ligi Mistrzów czy Canal+Sport3 i 4 z polską Ekstraklasą oraz Eleven Sports z czołowymi ligami europejskimi, w tym hiszpańską, włoską i francuską.



Skoro mamy Polsat Box Go, który można oglądać w aplikacji mobilnej, a czekają nas długie podróże do rodziny, warto zaopatrzyć się też teraz w urządzenie, na którym będziemy mogli nieco umilić sobie ten czas.



Znakomitą okazją do tego jest promocja drugi smartfon w prezencie oraz dwa abonamenty w cenie jednego. Do wyboru jest sporo zestawów, naszą uwagę zwrócił duet Xiaomi Redmi Note 12 5G 4/128GB z Redmi A2 2/32GB. Do tego dla wszystkich klientów dwa abonamenty w cenie jednego z 240 GB za 69 zł/mies. przez rok z rabatami (od 13. miesiąca opłata wzrośnie do 129 zł/mies. z rabatem) lub dla stałych Klientów przedłużających umowę, opcja bardziej ekonomiczna, wersja ze 100 GB za 59 zł/mies. przez rok z rabatami (od 13. miesiąca opłata wzrośnie do 109 zł/mies. z rabatem).

Oczywiście jednego smartfona z abonamentem możemy sprezentować na przykład dziadkom, a przy okazji – już po dotarciu do nich na święta, wspólnie urządzić wieczorny seans filmowy. Nawet, jeśli nie korzystają z internetu, zawsze możemy zamienić swojego nowego smartfona z 5G w przenośny router i udostępnić z niego internet.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Plus.