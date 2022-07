Już we wrześniu zostaną uruchomione pierwsze zewnętrzne automaty paczkowe Poczty Polskiej, które mają konkurować z Paczkomatami inPost. Czy to się uda?

O automatach pocztowych Poczty Polskiej słyszymy od lat. Pisaliśmy o nich już w 2020 r. gdy spółka zapowiadała ich wprowadzenie. Pisaliśmy też o nich rok później. I choć ze strony PP padały zapewnienia, że jest gotowa do ich uruchomienia, jeszcze kilka miesięcy temu Grzegorz pytał gdzie są te obiecane automaty paczkowe Poczty Polskiej? No gdzie?

Poczta jest jednak pewna swego działania i zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem. W komentarzu wiceprezesa Poczty Polskiej Andrzeja Bodzionego, którego udzielił Rzeczpospolitej, dowiadujemy się, że:

Projekt strategiczny automaty paczkowe (APM) wkracza w kluczową fazę, związaną z testami i integracją systemów informatycznych. Rozpoczął się także proces instalacji APM. Pierwsze urządzenia testowe zostały zainstalowane w dziesięciu lokalizacjach w Warszawie. Nasze urządzenia muszą być niezawodne dla naszych klientów. Testy to czas na eliminację wszelkich błędów

Automaty, nazwane Pocztex AUTOMAT, działać mają już od września tego roku - a 10 z nich jest już postawionych w Warszawie. Do końca pierwszego kwartału 2023 r. Poczta chce ich postawić ok. 2000. Połowa z nich ma znajdować się w pobliżu sklepów sieci Biedronka. Firma chciałaby także, by urządzenia te pojawiały się przy placówkach pocztowych, na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nie jest wykluczona współpracy z innymi podmiotami, które udostępniłyby tereny pod nowe automaty.

Za dostarczanie automatów i całego oprogramowania do ich zarządzania odpowiada konsorcjum składające się ze spółek Alfred24 Tech HK Ltd. i polskiego P2A Box Sp. z o.o. Łatwe zarządzanie paczkami kierowanymi do automatów i zdalne otwieranie konkretnych skrytek będzie możliwe dzięki nowej aplikacji mobilnej, którą przygotowuje Envelo.

Pozostaje jednak najważniejsze pytanie. Czy w nowych automatach nadal będziemy odbierać awizo, a po paczkę i tak będziemy musieli udać się "na pocztę"? Przekonamy się niedługo.

Obrazek wyróżniający: Poczta Polska