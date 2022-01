Poczta Polska szybciej dostarczy paczki i listy dzięki technologii RFID

Paczka u odbiorcy następnego dnia po zakupach w sieci to nadal wyzwanie dla Poczty Polskiej, o wiele lepiej radzi sobie na tym polu konkurencja. Mając to na uwadze PP zdecydowała się na testy technologii RFID, jeśli wypadną pozytywnie wdroży ją na niespotykaną do tej pory na świecie skalę, dzięki czemu zamówione towary mają szybciej docierać do klientów.

Nie jest to nowa technologia, ale wykorzystywane była do tej pory przez firmy kurierskie w pojedynczych procesach logistycznych. Poczta Polska chce z niej skorzystać na każdym etapie dostarczania paczek.

Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej:

Realizacja usług pocztowych w tak rozleglej sieci logistycznej, jaką dysponuje Poczta Polska, wymaga sprawnego systemu logistycznego i automatyzacji procesów, tam gdzie jest to możliwe. Zgodnie ze strategią, którą obraliśmy na lata 2021–2023, inwestujemy w obszar logistyki, zarówno poprzez modernizację parku maszynowego, jak i wprowadzanie nowych technologii, m.in. takich jak RFID.

Znaczniki RFID będą miały zakodowaną informację o punkcie wysyłki i kierunku wysyłki, co pozwoli na przykład w trakcie przejazdu przez bramy magazynów na automatyczny ich odczyt. Dzięki temu wyeliminowana zostanie konieczność każdorazowego skanowania przesyłek przez pracowników Poczty Polskiej w każdym punkcie, do którego paczki docierają.

Testy technologii RFID Poczta Polska przeprowadzi we współpracy z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym oraz konsorcjum Orange/Hadatap w 3 węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych (WER): w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie oraz Zabrzu, gdzie odbywać się będzie skanowanie etykiet przesyłek paletowych oraz później drukowanie i programowanie etykiet RFID.

Źródło: Poczta Polska.