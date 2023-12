PlayStation w 2023 roku – podsumowanie. Sporo rewolucji, ale czy jakakolwiek rewelacja?

PlayStation VR2 — wielkie zapowiedzi, wielkie oczekiwania i… finalnie rozczarowanie?

Praktycznie każdy gracz z utęsknieniem oczekiwał premiery PlayStation VR2. Stopniowe budowanie napięcia, rosnące emocje, liczne zapowiedzi i obietnice, a także entuzjastyczne pierwsze recenzje od testerów zza oceanu, którzy bezgranicznie chwalili PSVR2. Z wielkiej chmury finalnie spadł jednak dość mały deszcz.

Futurystyczny design wpisujący się w stylistykę całej obecnej generacji tokijskiego giganta, ekrany OLED z regulowanym rozstawem, rozdzielczość 2000 × 2040 pikseli na jedno oko, odświeżanie 90 i 120 Hz, pole widzenia około 110 stopni. Do tego sześcioosiowy czujnik ruchu oraz czujnik zbliżeniowy na podczerwień, a także 4 kamery śledzące ruch głowy i po jednej kamerze śledzącej ruch oczu, zaawansowane kontrolery Sense i wielka gra na same otwarcie, czyli Horizon Call of the Mountain. Te rzeczy niewątpliwie się udały i PlayStation VR2 przy pierwszym kontakcie faktycznie może zachwycić.

Z drugiej strony jednak mamy brak kompatybilności z pecetami, dość upierdliwy przewód (tylko jeden co prawda, co jest sporą poprawą względem pierwszej generacji headsetu VR od Sony, ale nadal), wysoką cenę i… brak nowych gier czy nawet zapowiedzi. Horizon Call of the Mountain i tryb wirtualnej rzeczywistości w Gran Turismo 7 to jedyne gry, które jakkolwiek nadają się do sprawdzenia z tym headsetem — a to jednak trochę za mało, szczególnie, że od premiery minął niemal rok. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że ten sprzęt naprawdę ma ogromny potencjał, a Sony i studia należące do PlayStation Studios nawet nie starają się bawić w pozory — nie ma żadnych ogłoszeń nadchodzących atrakcyjnych gier na PSVR2. Na ten moment — super sprzęt, którego nie ma specjalnie do czego wykorzystać. A naprawdę szkoda.

DualSense Edge — gracze PlayStation wreszcie doczekali się swojego „pada dla profesjonalistów”

Wszyscy zazdrościli kontrolerów Elite do Xboksa i wielu graczy bardzo liczyło na to, że Sony zrobi coś podobnego — i wreszcie się udało. DualSense Edge, jak pisał Piotr Kurek w swojej recenzji, wyróżnia się przede wszystkim jego częściową modułowością. Sony oddaje w ręce graczy kontroler z wymiennymi analogami, dodatkowymi przyciskami umieszczonymi z tyłu pada oraz w samych analogach oraz z suwakami pozwalającymi ustawić skok w przyciskach spustów (L2 i R2). Są też dodatkowe opcje personalizacji i ustawień, których nie ma dla standardowego kontrolera.

Najważniejsze w DualSense Edge są dodatkowe dwa sloty na przyciski, które rozszerzają możliwości urządzenia — do wyboru mamy dwa rodzaje: łopatki oraz tak zwane półkopuły. W zależności od gry i preferencji można je dostosować pod własne wymagania. Mamy też przycisk funkcji (Fn) znajdujący się w analogu pozwala na szybkie przełączanie między profilami, dostosowanie profilów, regulację głośności słuchawek i balansu dźwięku. Przyciski Fn są dostępne w obu gałkach i nie można im przypisać innych funkcji. Kontroler spełnia swoją rolę i pod wieloma względami potrafi zachwycić, chociaż jest kilka problemów — między innymi cena czy czas pracy na baterii.

Marvel’s Spider-Man 2, czyli jedyna, ale rewelacyjna gra na wyłączność

W tym roku nie było wiele gier na wyłączność na PlayStation (nie licząc tytułów na VR2) — mieliśmy „tylko” Marvel’s Spider-Man 2. Nie była to jednak w żaden sposób zła informacja — Insomniac ostatnio nie pudłuje. Ich ostatnie projekty to Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart oraz teraz Marvel’s Spider-Man 2. Każda z tych produkcji została doceniona tak samo przez krytyków, jak i przez graczy.

Spider-Man 2 to oczywiście w większości to samo, co poprzednie odsłony serii — ale to dobrze. System bujania się na sieciach po Nowym Jorku, walka i płynność w tym wszystkim to wyższy poziom komfortu rozgrywki, który sprawia, że szybka podróż może przestać istnieć. Budowanie tego od zera nie miałoby żadnego sensu, więc dobrze, że Insomniac udoskonala coś, co i tak działało już świetnie. Latanie na sieciach i wszystkie nowe mechaniki z tym związane to coś niesamowitego. Feeling podczas latania po tym świecie jest niezwykły i z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że żadna inna gra nie oferuje przemieszczania się po mapie na takim poziomie. Połączenie bujania się, wszystkich wykupywanych później umiejętności pozwalających na szybsze, płynniejsze czy dłuższe latanie, oraz siecioskrzydła i tuby powietrzne to doskonałe połączenie. Jak już pisałem, dopiero na późnym etapie gry zrozumiałem, że w ogóle jest tu tryb szybkiej podróży — a i tak z niego raczej nie korzystałem, ze względu również na ilość angażujących aktywności na mapie, które skutecznie odciągają nas od misji głównych i sprawiają, że wbicie platyny jest niemalże obowiązkiem. Spider-Man 2 to prawdziwa petarda.

PlayStation Access, czyli nowy, niezwykle ważny kontroler

Nie tylko DualSense Edge. W tym roku Sony zdecydowało się wypuścić również PlayStation Access. Producenci konsol wreszcie zauważyli, że nie każdy może komfortowo używać ich sprzętu. Szczególnie dotyczy to osób z różnymi ograniczeniami ruchowymi, które pragnęłyby cieszyć się konsolami Xbox, PlayStation czy Nintendo, ale z powodu swoich indywidualnych potrzeb napotykają na trudności uniemożliwiające im rozgrywkę na wybranych konsolach. To coraz bardziej się zmienia — i jest to naprawdę doskonała informacja. Kontroler Access to specjalny pad, który umożliwia graczom z niepełnosprawnościami ruchowymi korzystanie z pełnej gamy tytułów na konsolach PlayStation 5.

PlayStation 5 Slim, a właściwie… po prostu nowe PS5

Sony zdecydowało się również na wydanie nowego PlayStation 5. Objętość nowego PS5 została zmniejszona o ponad 30 procent, a waga o 18 i 24 procent w porównaniu z poprzednimi modelami. Istnieją cztery oddzielne boczne panele osłonowe, z których górna część ma błyszczący wygląd, a dolna pozostaje matowa. No właśnie, warto wspomnieć o tym, że konsola będzie miała większy dysk — już nie 825 GB, a 1 TB, oczywiście SSD. To powinno pojawić się już 3 lata temu, ale lepiej późno, niż wcale. Do tego będzie można dokupić doczepiany napęd Ultra HD Blu-ray.

Nowe PlayStation 5 jest również dostępne w wersji z napędem oraz bez niego, ale tutaj zawsze będziemy mieli opcję grania z płyt. To wszystko za sprawą doczepianego napędu. Do tego Sony osobno sprzedaje nowy stojak pionowy kompatybilny ze wszystkimi modelami PS5. Mniejsza konsola, większy dysk — to wszystko to, czego chcieli gracze. Ciekawy sposób na świętowanie sprzedanych 50 milionów konsol.

Źródło: Sony

Wisienka na torcie — PlayStation Portal

PlayStation Portal to narzędzie wykorzystujące Remote Play, czyli usługę umożliwiającą streamowanie i poprzez tę technologię granie w tytuły z PS4 i PS5. Do tego umożliwia przełączanie się między grami, przeglądanie ekranu głównego oraz menu konsoli na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety czy laptopy — po prostu przenosi ekran konsoli na inne urządzenie. „Konsola” oferuje 8-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD i zapewnia doświadczenia związane z funkcjami DualSense, takie jak haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery.

Początkowo, chwilę po zapowiedzi, byłem jednak pełen obaw. Przede wszystkim twierdziłem, że jeśli posiadamy kontroler Razer Kishi lub Backbone One, albo w ogóle nie mamy kontrolera, gdyż wystarczą dotykowe przyciski na ekranie lub sparowanie ze zwykłym DualSense'em, to wszystko możemy wygodnie robić na swoim smartfonie, a nawet na urządzeniach takich jak PS Vita czy Steam Deck. Poza tym „nowe PSP” umożliwia streamowanie gier jedynie poprzez Wi-Fi. To oznacza, że można zapomnieć o korzystaniu z karty SIM i graniu w gry przy użyciu danych komórkowych. Przenośność nie jest jednak aż tak ograniczona, jak może się wydawać — a gracze pracują już nad tym, żeby na Portalu działał również GeForce Now i xCloud.

2023 był więc udany. Spider-Man 2, PS5 Slim i PlayStation Access to strzały w dziesiątkę. PlayStation Portal i DualSense Edge to bardzo fajne dodatki, a PlayStation VR2, pomimo wielkiego potencjału, na razie poszło na drzemkę. Było jednak wiele udanych rzeczy i w ogólnym rozrachunku był to naprawdę świetny rok, chociaż nie obyło się bez żadnych wpadek. Co Wy o tym sądzicie?