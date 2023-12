Gry za 600 zł coraz bliżej. Czy właśnie poznaliśmy strategię PlayStation?

Pamiętacie plotki mówiące o tym, że GTA 6 będzie kosztowało 150 dolarów? Choć do premiery gry jeszcze sporo czasu, być może plotka ta się potwierdzi i nie będzie to odosobniony przypadek.

Kilka miesięcy temu serwis Niche Gamer rzucił prawdziwą bombę - Grand Theft Auto VI na półkach sklepowych może kosztować nawet 150 dolarów - coś, co dla wielu wydaje się niewyobrażalne. Już teraz można śmiało powiedzieć, że gry są drogie - w szczególności jeśli popatrzymy na polskie ceny. Nowe tytuły AAA to koszt ok. 350 zł. A zapewne będzie jeszcze drożej. Ten sam serwis podaje teraz, że i samo PlayStation rozważa zmiany w cenniku tytułów od wewnętrznych studiów.

70 dolarów, które jest obecnie standardem na amerykańskim rynku, może wkrótce wzrosnąć do poziomu 80, a nawet 100 dolarów za pojedynczą grą AAA. Co więcej, PlayStation ma rozważać jeszcze jedną, dość nieprzyjemną dla graczy strategię. Dzielenie gier na kilka części i wydawanie ich w cenach oscylujących na poziomie 50 dolarów.

Taka sytuacja ma mieć miejsce w przypadku Marvel's Spider-Man 3 - gry, która z pewnością powstaje, o czym zdradzają wykradzione niedawno dokumenty studia Insomniac Games. Wewnętrzna prezentacja, która pojawiła się w jednej z paczek danych udostępnionych przez hakerów, znaleźć mamy informacje wskazujące na to, że gra zostanie podzielona na trzy części, kosztujące 50 dolarów każda. Główna gra, wraz z całą linią fabularną ma składać się z dwóch części, a uzupełnieniem kolekcji będzie płatny tryb multiplayer.

Niestety serwis Niche Gamer nie przedstawia żadnych dowód na zamieszczane przez siebie informacje - nie ma też żadnych zrzutów ani odnośników do wspomnianej wyżej prezentacji. Niewykluczone jednak, że 1,76 terabajtów danych rzeczywiście zawiera odniesienia do tego typu sytuacji. Być może wkrótce przedstawione zostaną konkretne

Atak na Insomniac Games. Do sieci trafiają kolejne informacje o produkcjach studia PlayStation

O tym, że rzeczywiście doszło do ataku na serwery Insomniac Games i wykradzeniu ogromnej bazy danych informacji, potwierdziło samo studio, które kilkanaście godzin temu zamieściło wpis w mediach społecznościowych, w którym czytamy, że rzeczywiście doszło do naruszenia bezpieczeństwa wewnętrznych systemów, a złodzieje weszli w posiadanie zarówno informacji o pracownikach, oraz tego, nad czym ekipa obecnie pracuje. Marvel'a Spider-Man 3, Marvel's Wolverine, to tylko niektóre z projektów, które są prowadzone przez ekipę odpowiedzialną za jedne z większych hitów PlayStation.

Studio nie zamierza jednak pod presją wycieku informować publicznie o swoich pracach, a szczegółowy związane z kolejnymi projektami, w tym Marvel's Wolverine zaprezentowane zostaną wtedy, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Przedstawiciele Insomniac Games zdradzili jednak, że gra jest dopiero na wczesnym etapie produkcji, a dokumenty, które trafiły do sieci wskazują, że premiera przewidywana jest dopiero na 2026 r. Wcześniej, bo w 2025 r. na rynku zadebiutuje Marvel's Venom, którego gracze mogli zobaczyć w tegorocznym Spider-Man 2. Na dalsze przygody Petera Parkera i Milesa Moralesa przyjdzie nam poczekać jeszcze dłużej. Jeśli wykradzione przez złodziei dane Insomniac Games się potwierdzą, Marvel's Spider-Man 3 do sklepów trafi najwcześniej w 2028 - przynajmniej jego pierwsza część.

Podoba wam się kierunek, w którym miałoby zmierzać PlayStation? Już teraz wiele gier kosztuje znacznie drożej niż kilka lat temu - dodatki, DLC fabularne i różnej maści rozszerzenia. Część twórców wciąż oferuje je za darmo, ale spora część chce za nie dodatkowych pieniędzy. I często są one spore. Pytanie tylko, czy krok związany z dzieleniem gier na kilka części i żądanie za nich sporych pieniędzy się przyjmie. Przekonamy się za jakiś czas.