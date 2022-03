Do sieci wyciekły informacje na temat gier, jakie pojawią się w przyszłym miesiącu w ramach abonamentu PlayStation Plus. Kwiecień 2022 nie przyniesie najciekawszych tytułów.

Marzec powoli dobiega końca. To ostatni moment na dodanie do swojej biblioteki gier z oferty PlayStation Plus. Ghostrunner, Team Sonic Racing, ARK: Survival Evolved Ghost of Tsushima: Legends dostępne są jeszcze przez kilka dni. Może i nie są to najmocniejsze tytuły, tak z całą pewnością przyciągnęły uwagę części graczy. Pamiętajcie też o GTA Online, które dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus dostępny jest za darmo. A jak będzie wyglądał kwiecień 2022 roku? Choć oficjalnie Sony nie przedstawiło jeszcze rozpiski na ten miesiąc, tradycyjnie na kilka godzin przed w sieci pojawiła się lista gier, które będziecie mogli pobrać w przyszły wtorek.

Jak informuje billbil-kun z francuskiego serwisu z okazjami i promocjami Dealabs (tamtejszy odpowiednik naszego Peppera), 5 kwietnia w katalogu darmowych gier w ramach abonamentu PlayStation Plus pojawią się:

Hood: Outlaws & Legends (PS4/PS5): Dwie drużyny graczy muszą przeprowadzić doskonały napad w miejscach patrolowanych przez strażników SI. Wykorzystaj unikalne umiejętności i tajemnicze zdolności każdej postaci. Działaj potajemnie i wykradaj skarby niezauważony albo tocz otwarte i brutalne walki.

Slay The Spire (PS4): Połączone gatunki karcianek i roguelike, które oferują graczom nowe możliwości. Stwórz niepowtarzalną talię, zmierz się z dziwacznymi stworzeniami, odkryj artefakty o potężnej mocy i zdobądź wieżę.

SpongeBob Kanciastoporty (PS4): Odnowiona wersja gry z tytułową gąbką w roli głównej wzbogacona m.in. nowym trybem wieloosobowym w trybie lokalnym lub w sieci. To horda dla dwóch graczy.

PlayStation Plus w kwietniu. PlayStation 5 i wsteczna kompatybilność z PS4

W gry, które już posiadacie w bibliotece PlayStation Plus, zagracie także na konsoli PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność do poprzedniej generacji dotyczyć ma 99% tytułów. Jeśli macie już PS5 pamiętajcie też o PlayStation Plus Collection. To zbiór najlepszych klasyków z PS4, w które można zagrać na nowej konsoli — w ramach jednej opłaty PlayStation Plus. Polscy użytkownicy PS+ mają też dostęp do PlayStation Plus Video Pass — VOD z filmami i serialami.

Warto też trzymać rękę na pulsie, gdyż jeszcze w tym tygodniu PlayStation Plus może otrzymać spory zastrzyk nowości - o czym mówi się od kilku tygodni. Czy nowa oferta Sony będzie w stanie powalczyć z fantastyczną biblioteką gier Xbox Game Pass? Przekonamy się niedługo - pod warunkiem, że plotki się potwierdzą i japońska firma zaprezentuje swoją alternatywę rozszerzającą funkcjonalność dość ubogiego w ostatnim czasie PlayStation Plus.