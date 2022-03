Pod koniec zeszłego roku informowaliśmy Was, że Sony szykuje niemałą rewolucję w usługach na PlayStation 5. Dokumenty, do których dotarł Bloomberg sugerowały, że PlayStation Plus wchłonie całkowicie PlayStation Now które wciąż nie jest oficjalnie dostępne w Polsce). Sony rozszerzy możliwości abonamentu o nowe funkcje. Jednak za nowe możliwości będzie trzeba dodatkowo zapłacić. Odświeżone PlayStation Plus, o kodowej nazwie Spartacus, oferować ma kilka planów: podstawowy zawierać będzie dotychczasową ofertę abonamentu. Drugi plan zaoferuje dodatkowo stale rosnącą bibliotekę gier z PlayStation 4 i z czasem PlayStation 5. Najdroższy i w moim odczuciu najbardziej interesujący zawiera w sobie wszystkie poprzednie rozwiązania oraz rozbudowane wersje demo największych hitów. Do tego dostęp do klasyków z PS1, PS2, PS3 oraz PSP z wykorzystaniem chmury.

Spartacus już w przyszłym tygodniu? Sony szykuje niespodziankę dla posiadaczy konsol PlayStation 5

Teraz dowiadujemy się, że premiera nowej usługi na PlayStation 5 jest coraz bliżej. Z dużym prawdopodioeństwem zostanie przedstawiona graczom już w najbliższym tygodniu. Za tymi informacji, ponownie stoi Bloomberg. Jason Schreier powołując się na własne źródła donosi, że plan zadebiutuje z zestawem bardzo mocnych tytułów, które na przestrzeni lat trafiły na konsole PlayStation. O jakie konkretnie chodzi? Tego nie wiadomo. Właściciele PlayStation 5 z aktywnym PlayStation Plus od premiery mogą skorzystać z biblioteki hitów ostatnich lat w ramach katalogu PlayStation Plus Collection, które zawiera solidną dawkę gier na wyłączność. Schreier potwierdza również wcześniejsze plotki. Spartacus dostępny będzie w kilku wersjach i w zależności od ceny, będzie oferował różne bonusy. Jednak wciąż do końca nie wiadomo czy chodzi o dostęp do poszczególnych generacji, czy też granie w chmurze.

Jeśli jednak myśleliście, że Spartacus będzie dobrą okazją do taniego ogrania najnowszych tytułów na wyłączność, to będziecie rozczarowani. Usługa nie będzie bezpośrednią konkurencją dla Xbox Game Pass. A to ze względu na fakt, że nie będą pojawiały się w niej gry wewnętrznych studiów PlayStation w dniu ich premiery. Xbox Game Pass daje taką możliwość. Gry od studiów Microsoft trafiają do usług już pierwszego dnia. Sony na podobny ruch się nie zdecydowało - i nie ma się co dziwić. Najgłośniejsze tytuły na wyłączność sprzedają się doskonale i nie trzeba ich dodawać "za darmo" w ramach abonamentu.