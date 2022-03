Jak podaje DFC Intelligence, najbliższe cztery lata sprawią, że coraz bliżej tronu w dziedzinie konsol do gier będzie Microsoft z Xboksem Series X oraz Series S, rozpoczynając swoją dominację wśród głównych konkurentów - Sony z PlayStation oraz Nintendo ze Switchem.

Xbox stanie się potężniejszy na rynku konsol

W 2021 roku rynkiem konsol rządziło Sony z aż 43% całkowitych przychodów - do japońskiej firmy należała niemal połowa wszystkich dochodów, co jest niewątpliwie imponującym wynikiem. Na drugim miejscu uplasowało się Nintendo z 37%, a ostatni był właśnie Microsoft, do którego należało niemal 20%.

Źródło: DFC Intelligence

Najnowsza prognoza firmy sugeruje jednak, że do 2026 roku sytuacja przybierze nieco inny kierunek. DFC twierdzi, że do tego czasu Microsoft podskoczy o 7%, co da mu łącznie 27% całkowitych przychodów. Sony straci 4%, spadając na 39%, a Nintendo zaliczy spadek o 3%, zyskując tym samym 34%.

Źródło: DFC Intelligence

Sytuacja będzie zatem dużo bardziej wyrównana - chociaż na tronie nadal pozostanie Sony. Według firmy prowadzącej te statystyki, tak niewielki spadek Nintendo wiąże się z tym, że do 2024 roku ma zostać wydana konsola nowej generacji, która zastąpi uwielbianego przez graczy na całym świecie Switcha. To pozwoli Nintendo utrzymać się w tym wyścigu, i to nadal na drugim miejscu.

Problem z dostępnością konsol nowej generacji szybko nie minie

Jeśli chodzi o cały rynek konsol do gier, w tym kwestie sprzętowe, firma DFC Intelligence zmniejszyła o połowę swoje wcześniejsze szacunki z powodu ciągłych problemów z niedoborem dostaw. Najnowsza prognoza, uwzględniająca problem, pokazuje wzrost o 4% rok do roku, a przychody z konsol w 2022 roku mają wynieść około 49 miliardów dolarów. Podział faktycznie pokazuje nieznacznie spadające przychody ze sprzętu i równe przychody z oprogramowania. Oczekuje się jednak, że przychody online wzrosną o prawie 21 miliardów dolarów. Kłopot z dostępnością PlayStation 5 i Xbox Series X ciągnie się od startu nowej generacji, który miał miejsce już ponad rok temu. Wielu ludzi było pewnych, że kryzys dotyczący podzespołów jest tylko chwilowy - jak się okazuje, szybko nie możemy spodziewać się konsol na półkach sklepowych.

Analitycy źle wróżą PlayStation, chociaż nic na to nie wskazuje

Firma w swoim raporcie podkreśla, że PlayStation 5 jest największym przegranym w tej sytuacji. Powodem jest fakt, że na konsolę utrzymuje się niesamowicie wysoki popyt, ale jej podaż będzie nadal bardzo ograniczona.

Całość ciekawie łączy się z niedawną wypowiedzią analityka Michaela Pachtera, który stwierdził, że marce PlayStation pozostała maksymalnie dekada:

Moim zdaniem PlayStation jest skazane na śmierć i w ciągu 10 lat zakończą swoją działalność. Nie mogą się teraz równać z Microsoftem, nie mają na to nawet szans. PlayStation ma tylko swoje gry ekskluzywne. Xbox Game Pass jest czymś, co sprzedaje Microsoftowi konsole i daje użytkownikom ogromną wolność, której nie daje PlayStation.

Przewidywany spadek wpływów nie sugeruje aż takiego brutalnego zakończenia tej historii, a przecież Sony na dniach ma uruchomić swój odpowiednik Game Passa, o czym ostatnio informował Piotr Kurek.

Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że ankiety DFC Intelligence pokazują, iż PS5 jest nadal preferowaną konsolą. Analitycy uważają, że PC nabiera rozpędu pośród niedoborów konsol, a duża część sprzedaży Elden Ring pochodzi od graczy właśnie pecetowych.

Źródło: DFC Intelligence