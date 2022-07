Co ciekawego pojawi się w przyszłym tygodniu w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential? W sieci pojawiła się lista gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą w sierpniu.

Lipiec powoli dobiega końca. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie mieliście jeszcze okazji dodać do kont gier Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, Arcadegeddo, to macie jeszcze kilka dni na nadrobienie tych zaległości. Już w przyszłym tygodniu tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe. Tradycyjnie, na kilka godzin przed oficjalnym komunikatem PlayStation, billbil-kun z serwisu Dealabs, zdradza gry, w jakie będzie można zagrać w ramach podstawowego planu PlayStation Plus Essential.

2 sierpnia w usłudze PlayStation Plus Essential pojawią się:

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - przeżyj na nowo przygodę z najbardziej kultowymi grami skateboardingowymi w historii. Zagraj w Tony Hawk’s Pro Skater i Tony Hawk’s Pro Skater 2 w ramach jednej niezwykłej kolekcji, odtworzonej w niesamowitej jakości HD. Skaterzy, poziomy, ewolucje i nie tylko, wracają w nowej, w pełni odświeżonej odsłonie.

Yakuza: Like a Dragon - popularna seria wraca z zupełni inną odsłoną w postacie dynamicznego japońskiego RPG. Przełączaj się pomiędzy 19 różnymi karierami, od ochroniarza po muzyka, i wykorzystuj otoczenie jako broń. Podnoś pałki, parasole, rowery, znaki drogowe – i wszystko, co się napatoczy - do rozwalania czach przeciwników!

Little Nightmares - wkrocz do mrocznego świata i przeżyj niezwykłą przygodę, podczas której zmierzysz się z lękami z dzieciństwa! Pomóż Six uciec z Paszczy – wielkiego, tajemniczego statku pełnego niegodziwych, wiecznie głodnych istot...

Pamiętajcie też o promocji, jaką PlayStation uruchomiło w zeszłym tygodniu. Decydując się na któryś z droższych wariantów PlayStation Plus: Extra lub Premium, pierwszy tydzień usługi możecie przetestować za darmo - z możliwością wcześniejszej rezygnacji. Promocja, która ma zachęcić do skorzystania z dwóch abonamentów, dotyczy każdego planu: 1-miesięcznego, 3-miesięcznego i 12-miesięcznego.

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. W ramach tych dwóch planów zagracie również w Stray, które premierowo do katalogu gier PS+ trafiło w zeszłym tygodniu.